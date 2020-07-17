Bronzlaşırken cilde dikkat!

Günümüzde bronz bir tene sahip olmak güzellik kavramına dahil olmuştur. Ancak güneşin ultraviyole ışınları cildimize zarar vermektedir.

Güneşin altında hepimiz eşitiz; ister sarışın, kumral, kızıl veya esmer tenli olalım. Tüm cilt tipleri ve renk tenleri güneş ışığından etkilenir. Bu yüzden güneşin yararları olduğu kadar cildimize ne kadar zarar verdiğini de bilmeliyiz.

Güneş ışınlarının etkisinden korunma

UV ışınları, UVA, UVB, UVC olmak üzere üçe ayrılırlar. En tehlikesi UVC ışınlarıdır fakat ozon tabakası tarafından durdurulurlar. Diğer ikisi bu tabakayı geçiyorlar UVB ışınları ciltte kızarıklıklara yol açabilir. Epidermis tabakasına kadar iner ve burada bir reaksiyon meydana getirirler; ince kılcal damarlar genişler ve kızrıklık oluşur. UVA ışınları daha derine iner, bunlar kahverengi bir pigment salgılayan melanosit hücrelerini uyarır ve tenin bronzlaşmasını sağlar. Ayni zamanda güneş lekelerine lekelerine sebep olur. Fakat en kötü etkileri serbest köklerin oluşumunu tetiklemesidir. Oksidatif reaksiyonlardan meydana gelen bu serbest kökler, cildin biyolojik yapısına zarar verir ve cildin yaşlanmasına sebep olurlar. Demek ki cildimize zarar vermeden bronzlaşmak için UVB ışınlarını durdurmalı ve cildi UVB ışınları tarafından meydana gelen serbest köklerin etkisinden korumak gerekir. Günümüzde artık serbest köklere karşı etkili olan, etken maddeler içeren kozmetikler üretilmektedir. Etken madde olarak A veE vitamini içerirler. Diğer önemli etken madde de C vitaminidir. C vitamini serbest kökleri yok eder ve yaşlanmayı önler, A ve E vitaminleri cildi besler ve yapılandırır.

Sağlıklı ve güzel bir bronzluk için yapmamız gerekenler

1) Güneşe çıkmadan önce bakım: Homojen bir bronzluk sağlamak için derinlemesine peeling bakımı uygulayın ve ölü sert tabakayı atın. Ardından cilt tipinize uygun maske uygulayın. Yağlı akneli cilt tipine earth mask, hassas kılcal damarlı cilt tipine powder couperose, nemsiz kuru cilt tipine energy mask, olgun cilt tipine tightening mask uygundur.

2) Nemlendirme bakımı: Yağlı karma cildi moisture, hassas cildi silver cream, kuru nemsiz cildi vitamin A serum, olgun cildi intense effect cream ile nemlendirin.

3) Güneşten koruma bakımı: Güneşe çıkmadan evvel bir kat cilt tipinize uygun olan nemlendirici sürdükten sonra üstüne UVB ışınlarına karşı sun fluid LSF 50 faktörlü krem sürün.

4) Güneşlenme saatleri: Güneşlenme saatlerine dikkat edilmelidir. Örneğin 09.00-11.00 arası ve 16.00 sonrası güneşlenmek için en ideal saatlerdir.

5) Güneşe çıkmadan önce beslenme kürü: Güneş banyolarına başlamadan önce tüketeceğiniz vitamin kürü ile cildinizi içten besleyerek korursunuz. Güneşe çıktığınız zaman da cildiniz hemen renk almaya başlar, hızlı bronzlaşırsınız. Her gün 1 bardak havuç suyu için ve ayrıca havucu salata olarak tüketin.1 bardak kayısı suyu veya direkt kayısıyı meyve olarak tüketebilirsiniz. 1 bardak domates suyu veya salata olarak üzerine bir miktar sızma zeytinyağı gezdirerek tüketin. 15 gün boyunca bu sebze ve meyvelerle kür yapın.

6) Güneş sonrası bakım: Güneş banyolarından sonra tatlı su ile duş alın. Duştan sonra yine güneşte nem kaybına uğrayan yüz ve vücut cildinize bol bol nemlendirici sürün.

Sağlıklı, güzellik dolu günler dileğiyle...

Int.Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer

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