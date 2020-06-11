Cildiniz yaza hazır mı ?

Yaz aylarında cildimize daha fazla, özenli ve dikkatli bakım ister. Kış aylarında cildimize uyguladığımız bakım ritmini değiştirerek, yaz mevsimine uyum sağlayan bakım ritmini uygulamanız gerekir. Çünkü sıcak nemli hava terlemeyi ter de tahrişleri arttırır. Güneş ışınları pigmenttasyonu yükseltir ve cilt lekeleri oluşur.

Tuzlu deniz suyu ve klorlu havuz suyu ise cildi çok kurutur, deri kalınlaşır ve cilt erken kırışır. Yaz aylarında bu saydığım cilt problemlerini cildinizde görmek istemiyorsanız. Yapmanız gereken yaz mevsimine uyum sağlayan bakımları uygulamanız. Cilt problemleri yaşamadan, güneş, deniz ve havuz keyfini doya, doya yaşarsınız.

Yaz mevsimine uyum sağlayan bakım ritmi

1) Güneş banyolarına, deniz ve havuza girme seanslarına başlamadan evvel, mutlaka profesyonel uzman tarafından cildinize yoğun bakım uygulatın. Cildiniz komedon, ölü tabakadan arınır, gözenekler sıkışır, cilt nefes alarak canlılık kazanır. Ardından kullandığınız ürünler cilde daha iyi nüfuz eder.

2) Cildinizi günlük ev bakımında, düzenli şekilde temizlenmesi, nemlendirilmesi ve güneşten korunması gerekir.

3) Günlük bakım ritmi: Cildinizi temizleme köpüğü ile temizleyerek toz, ter ve kirlerden arındırılır. Ardından fecial tonic silinmeli ve cilt tipinize uygun olan nemlendirici ile nemlendirin.

4) Yaz aylarında, ister tatilde ister şehir yaşamında olsun evden çıkmadan evvel mutlaka güneş koruyucunuzu sürün.

5) Günlük ev bakımından 10 dakika sonra, su bazlı güneş koruyucu sun fluid LSF 50, tüm yüz, boyun, dekolteye kadar sürün.

6) Güneş ışınların daha az olduğu saatler: 00.07 ile 10.00 ve 16.00 sonra gölgede güneş banyolarına başlayabilirsiniz.

7) Eğer güneşsiz bronzlaşmak istiyorsanız, oksijen basınçlı yöntemden faydalanabilirsiniz. Çünkü oxy bronz ile bir ayda kazanacağınız bronzluğu bir uygulama sonucunda sağlıklı bir bronzluk elde edebilirsiniz. Hatta evde kendiniz bile uygulayabilirsiniz.

8) Yaz aylarında vücudumuzun suya daha çok ihtiyacı vardır, terle kaybettiğimiz suyu bol sıvı tüketerek geri kazanır. Su, maden suyu, ayran, taze meyve ve sebze suları örneğin havuç suyu, domates suyu, kayısı suyları cilt yanıklarını önler.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesri Sürer