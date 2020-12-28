Cildinize yeni yıl dokunuşu

Siz yeni yıla hazırsanız, peki cildiniz hazır mı ?

Yeni bir yıla girerken değişmek ve bu değişimi cildinizden başlatmak kendiniz için yapacağınız en değerli yatırımdır. Dolayısıyla cildinizde oluşan sorunları görmezlikten gelmemeli, sivilce ve akne problemlerini tedavi ettirmeli ve kolejen yapısını güçlendirecek destek takviyeleri yapmalısınız. Bu noktada cilt problemlerine etkin iki çözüm sunan, Biyolojik Peeling ve Diamant Micro Dermabrasion yöntemleri ile cildinizi yeni yıla hazırlıyor.

Dış etkenler cildi savunmasız bırakıyor

Cilt hassas yapısı gereği dış etkenlerin yarattığı olumsuz etkiler karşısında zamanla yorulur. Kimi zaman güneşin zararlı ışınları, kimi zamansa toz ve kir cildin kolejen yapısını yıpraratarak eski canlılığını yitirmesine sebep olur. Özellikle de kış mevsiminin sert iklim koşulları cildi kurutarak. nemini kaybetmesine neden olur, kızarıklık ve döküntülere yol açarak dış etkenlere karşı savunmasız bırakır.Sonucunda ise sivilce ve akne, hassasiyet, kılcaldamar, ince kırışıklıklar gibi çeşitli cilt problemleri meydana gelir.Bu noktada etkili çözümler sunan peeling yöntemleri, ciltte yaşanan sorunları minimize etmeye yardımcı oluyor.

Peeling için en ideal zaman, kış mevsimidir

Peeling yöntemi, cildin temizlenerek uygun ürünlerle desteklenmesini temel alır. Amaç, dış etkenlerin etkisiyle yaşanan sorun ve fonksiyon kayıplarını geri kazandırmaktır. Ciltteki akne, sivilce izleri, derin ve ince kırışıklıklar ve güneş lekelerinden kurtulmak için farklı peeling yöntemleri bulunur. Bu yöntemlerden en etkili ve zararsız olannı '' Biyolojik Peeling' '' ve '' Diamant Micro Dermabrasion '' yöntemleridir. Ancak uygulanacak işlemlerin belli zamanlarda yapılması gerekir. Peeling yöntenlerinin uygulanması için en ideal zaman kış mevsimidir. Çünkü kış güneşinin cilde vereceği zarar yaz güneşinin etkilerinden çok daha azdır.

Kimler Diamant Micro Dermabrasion ve Biyolojik Peeling yaptırmalı ?

-Akne ve sivilce problemleri yaşayanlar

-İnce kırışıklıklardan şikayetçi olanlar

-Cildini sıkılaştırmak istiyen kişiler

-Esnekliğini kaybetmiş cildini yeniden canlandırmak istiyenler

-Güneş lekelerinden rahatsız olanlar

-Ciltteki renk eşitsizlıklerinden şikayetçi olanlar

Hangi ciltlere uygulanmaz ?

-Çok koyu tenli kişiler

-Hamileler

-Ağır ilaç kullanan kişilerin peeling işlemlerini uygulatması önerilmez.

Yeni yılda cilt sorunları ile vedalaşın

Biyolojik Peeling uygulamasında bitkisel yöntemlerle üstteki ölü ve yıpranmış deri soyularak canlı katman ortaya çıkarılır. Bu işlemde kullanılan her şey tamamen bitkisel ve doğal bazlıdır. Diğer bir yöntem olan Diamant micro dermabrasion işlemi ise derideki pürüzlü görünümü, sert tabakayı azaltmaya yönelik uygulanan acısız mekanik soyma işlemidir. En çok sivilce veya aknelerin bıraktığı izlerin azalması için tercih edilir.

Derinin yüzeysel tabakası soyulduğunda daha pürüzsüz, gergin ve taze bir deri tabakası ortaya çıkar. Diamant micro dermabrasion, ucunda yüksek vakumlayıcı ile ölü cilt hücrelerini emerken, elmas ucuyla da kristal bir tedavi uygular. Sonucunda ise kişi istediği sağlıklı cilt yapısına kavuşur.

Sağlıklı güzellik dolu yeni bir yıl dileği ile

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer