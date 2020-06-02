Cilt bakımında vitamin A

Cilt bakımında vitamin A ve önemi

Uzun yıllar yapılan bilimsel araştırmalar sonucu A vitamin yaşlanma belirtilerini azaltmadaki başarı etkisini tibbi otoritelerce ortaya koyulmuş ve kabul edilmiştir. A vitamini cilt sağlığı için gereklidir. A vitamini antioksidan fonksiyonuyla hücreleri hastalıklara karşı korur, yaşlanma sürecini yavaşlatır. A vitamini eksikliğinde bağşıklık sistemi zayıflar, vücut direnci azalır, deri pullanması ve akne gibi sorunlar görülebilir.

En etkin formu Retinol Palmitat

Retinol adı verilen A vitamini bileşenleri cilde doğrudan uygulanarak akne, kırışık veya güneşe fazla maruz kalmaktan oluşabilen cilt sorunlarına yönelik kullanılır.

Vitamin A nın cilde faydaları

Vitamin A cilt için önemli vitamindir

A vitamini cildin oluşumu ve gelişimi için önemli rol oynar

Çok kuru ve hassas ciltlere vitamin A cildin pullaşma prosedürüne etki yapar. Kış ekzeması denilen burun üstü, kaş çevresi, bölgesinde oluşan kuruluğu kısa zamanda giderir.

Vitamin A komedon oluşumuna karşı etki yapar yağ fonksiyonlarını dengeler.

Atrofi olgun ciltlerde sertleşmiş ve elastikiyetini kaybetmiş cilt dokusunu yumuşatır

Vitamin A cildin doğal kolejen üretimini destekler

Özellikle A vitamini cildin gençleştirici ve cilt kırışıklığı, lekelerini yok edici özelliğe sahiptir

Vitamin A'nın yanı sıra E - F vitaminler doğal cilt yenileme sürecini etkin bir şekilde destekler.

Profesyonel cilt bakımında

Vitamin A kürü şeklinde uygulanır, temiz cilde vitamin A serum, Ultrashall yöntemiyle cilde yedirilir nüfuz ettirilir. Ardından vitamin A mask ile cilde masaj şekinde uygulanır ve mask 25 dakika ciltte bekletilir. Daha sonra fazlalığı kağıt mendille yüze hafif pres yaparak alınır.

Ev bakımında

Yine vitamin A kürü olarak ev bakımında devam edilir.

Sağlıkta vitamin A

Bu vitamin göz sağlığını muhafaza etmek için temel besleyicidir

A vitamini düzenli alınması halinde ilerleyen yıllarda görme sorunlarını önlemektedir

Cilt, diş, ve kemiklerin oluşum ve muhafazası için vitamin A'ya ihtiyaç duyulur.

Sivilcelerin meydana gelmesini önler

Aynı zamanda enfeksiyona karşı vitamin olarak bilinir.

Besinlerde vitamin A

A vitamini içeren besinler, hayvansal ve bitkisel olmak üzere iki gruptadır

A vitamini içeren hayvansal besinler: Balık yağı, yumurta, süt, tereyağı, peynir, karaciğer

A vitamini içeren bitkisel besinler: Yeşil sebzeler A vitamini deposudur, havuç, ıspanak, lahana, brokoli, biber, koyu yeşil sebzeler A vitamini içeren besinler arasındadır.

Portakal, kayısı, mandalina, şeftali gibi meyveler A vitamini içerir. Bu besinleri tüketirsek ihtiyacımız olan A vitaminini karşılayabiliriz.

A vitamini nelerdir ? A vitamini Retinol ve Karoten olmak üzere iki çeşittir. A vitamini çeşitlerinden Retinol hayvansal kaynaklarda, Karoten ise bitkisel kaynaklarda bulunur.

Bu etkin antioksidanlar cildimizi güneşin zararlı ışınlarının tahribatından korur, yani güneşte fazla kaldığımız yaz ayları boyunca A vitaminine ağırlık vermemiz çok yararlıdır.

Sağlık ve güzellliğimize son derece faydalı olan vitamin A ile bilgi aktardım

Sağlık ve güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dipl.Kozmetisyen

Nesrin Sürer

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