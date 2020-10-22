Cilt yaşlanmasına karşı yeni yöntem

Dünyada gelişen teknoloji, kozmetik ve tıp da uzun araştırmalar sonucunda cilt yaşlanmasını önlemek ve korumak için başarılı, hızlı sonuçlanan Poratation yöntemi iğnesiz, neştersiz cilde gençlik kazandırıyor. Özellikle günümüzün modern ve bilgi çağı kadınların, doğal görünümün bozulmadan, Poratation yöntemine başvuranların sayıları azımsanmayacak derecede çoğunlukta. Yağ enjeksiyonuna, dolgu maddelerine kısacası kısacası estetik müdahaleye karşı zaman ayıramayan kadınlar. Ameliyatsız sağlıklı ve genç bir görünüme kavuşmak için, Amerika ve Avrupa da bu yöntemi tercih ediyor.

Nasıl uygulanıyor?

Hücrelere ve dokuya düşük voltaj dalgaların uygulanmasıyla aktif etken maddeleri Poratation yöntemiyle 100 de 100 nüfuz etmesini sağlıyor. Ciltte yaşla birlikte eksilen kolejen, elastin, protein ve vitamin üretimini arttırıyor, cildin kendini onarmasıyla yeniden inşa ediyor.

Cilde nasıl etki ediyor?

Deri altının dolmasıyla, gevşeyen kaslar güçlenerek sıkılığı artıyor, üst deride özellikle, alın, dudak üstü ve göz çevresinde oluşan kırışıklıkların derinliği azalarak cildin sıkılığı artıyor. Ciltte gerginleştirici etki yaratıyor ve ilk seans sonucunda etkisini gösteriyor.

Günümüzde erken yaşlanma ve kırışmalar görülmesinin sebepleri

Cildin erken yaşlanma etkilerini artıran faktörler var, zararlı güneş ışınların yanı sıra hava kirliliği, stres ve hormonlu gıdaların cildin bozulmasına ve yaşlanmasına yol açıyor. Böylece cildin depolama kapasitesi ve kolajen hidrofili azalması ile cilt esnekliğini yitiriyor, ayrıca deri kalınlaşıp kuruyor serbest radikallerden çabuk etkileniyor.

Poratation yöntemi, iç ve dış etkenlerin yol açtığı yaşlanmayı önleyip cilt altında yaşla birlikte eksilen kolajen, elastin ve vitaminleri tamamlıyor, hücre taşları onarılıp doldurularak yeniden inşa ediyor. Böylece yüzün yani cildin erken kırışması, yaşlanmasını önlüyor, derin kırışıklıklar dolarak açılıyor cilt sağlıklı ve daha genç bir görünüme kavuşturuyor.

Bu yöntem kimlere uygulanır?

25 yaş itibaren cilt yaşlanmasını önlemek ve korumak isteyen, neşter, iğneyi tercih etmeyen herkese önerilir.

Seans aralıkları ve süreleri ne kadardır?

Cildin yapısına ve yaşına göre 3 ile 6 seanslar şeklinde uygulanır.

Kalıcılığı ne kadar sürer?

Cildin güzelliğini, kalıcılığını önerilen tavsiye ve ev bakımlarıyla sürdürülür, yılda bir kez tekrarlandığında kalıcılığı yıllarca sürer.

Sizlere bu hafta cildimiz ve yenilikler hakkında bilgi aktardım, artık İstanbul'da Poratation yöntemi uygulanmaktadır.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer

www.enesbioestetikcenter.com