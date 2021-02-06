Doğa - Teknoloji ve Sivilce

Doğa ve teknoloji sivilce tedavisinde buluşuyor

Aynalara bakmak istemiyor, cildinizdeki istenmeyen misafirlerden bir türlü kurtulamıyorsanız yalnız değilsiniz. Birçok kişinin ortak problemi olan sivilce, hem sağlık hem estetik açıdan olumsuz sonuçlar yaratıyor. Cilt çok güçlü bir yapıda olmasına karşın bazı faktörler sebebiyle hassaslaşır.Dolayısıyla cildin sivilcelerle başa çıkmak zorunda kalıyorlar. Sivilce tedavisine etkili, doğal yaklaşımlar var.

Sivilceler her yaşta görülebilir

Sivilce, akne problemi, genel olarak yaşa bağlı kalmaksızın bir çok kişide sıklıkla görülebiliyor. Kimi zaman stres, kimi zaman diğer çevresel faktörler sebebiyle ortaya çıkan sivilceler en çok da değişen beslenme alışkanlıkları ve yanlış kozmetik ürün kullanma sebebiyle oluşuyor. Özellikle yüz ve boyun bölgesinde çıkarak estetik kaygıları beraberinde getiren sivilcelerle savaşmaksa yeni nesil uygulamalarla mümkün hale geliyor.

Sivilcelerin asıl sebebi gözeneklerin tıkanmasıdır

Fiziksel olgunluğu sağlayan hormonlar, yağ bezlerinin daha fazla yağ üretmesine yol açar. Ciltteki gözeneklerin yağ sebebiyle tıkanması ve bakterilerin bu alanda birikmesiyle sivilceler ortaya çıkar. Bunun yanı sıra ciltteki gözenekler tıkanma sebebiyle nefes alamaz, toz ve kir sebebiyle koyulaşmaya başlar. Kurtulmak için her yola başvurulan siyah noktalar ise bu şekilde kendini gösterir. Siyah noktalar temizlenmediği taktirde bakteriler, yağ bezlerinde kanallara sızarak iltihaplı aknelerin ortaya çıkmasına yol açar. Bu durum bir nevi kısır döngü gibidir. Fizyolejik sebepler, dış etkenler ve iyi temizlenmemiş bir cilt için kaçınılmaz bir sondur. Ancak düzelmesi mümkündür.

Sivilceye neden olan diğer faktörler

- Hormonel faktörler

- Kullanılan bazı ilaçlar

- Genetik yatkınlık

- Kozmetik ürünler

- Adet dönemi

- Duygusal stres

- Katkı maddeli gıdalar beslenme

Sivilce problemine yeni nesil çözüm

Günümüzde özel geliştirilmiş yoğun bakım uygulamalarıyla sivilcelere karşı kısa sürede çözüm sunuluyor. Bu noktada '' Oleanol Acit '' içerikli, ciltte anti - biyotik etki yaratan hydro Lotion, sivilce tedavisinde kullanılan bio heating maskla birlikte uygulanılıyor.Cildin yağ üretimini düzenleyerek yağ azaltıcı etkisiyle citte komedon, sivilce oluşumunu ve ilerlemesini önlüyor. Yöntemin düzensiz beslenme, yanlış kozmetik ürün kullanımı, cilt temizliğinin ihmal edilmesi gibi sorunlardan kaynaklanan sivilcelerin düzelmesinde son derece başarılı sonuç alınıyor. Sonucunda sivilce ve akneler bir kader olmaktan çıkıp çözülebilir bir konuya dönüşüyor.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile,

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer

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