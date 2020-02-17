Güzellik sırları

Güzellik laboratuvarından yaşlanmayı geciktirici Sırlar

‘’ Oxy - Lift Energy ’’

Yıllar geçip giderken sağlıklı ve genç görünmek her kadının arzusu. Güzellik endüstrisinin her geçen gün geliştireceği yenilikleri beklemek hata olur. Daha genç görünmek istiyorsanız ama estetik ameliyatı olmak istemiyorsanız, size neştersiz çözüm olan ‘’ Oxy - Lift Energy ’’ daha genç görünümü sunuyor.

“ Oxy - Lift Energy “ yöntemi iki aşamadan oluşuyor. Bugün birçok ünlünün de tercih ettiği ‘’Oxy - Lift Energy ’’ neşter ve iğne kullanılmadan yüzdeki kırışma ve sarkmayı geciktiriyor.Özel bir cihazla uygulanan serum saf oksijen basıncıyla cilde nüfuz ediyor. Cilt hücrelerini oksijen ile besleyerek kan dolaşımı düzenliyor. Doku oksijenlenince kendini yenileme yeteneği uyarılmış oluyor. Böylece cilt fonksiyonlarını dengeleyerek ciltteki nem, hassasiyet, kılcal damar, leke, kırışma gibi problemleri düzenliyor.

İkinci aşamada ise yüz ve boyun kaslarının güçlendirilmesi ve kırışıkların olduğu bölgelere ‘’ Poratasyon sistemi ’’ uygulanarak gevşemiş kaslar toparlanıyor.

Kısa sürede cildin yenilenmesini sağlayan bu yöntem tamamen doğal olduğu için 25 yaş ve üzerindeki herkese uygulanıyor.

Günümüzde yaş gruplarına göre cilt sorunları

15 - 20 yaş grubu

Genelde yağlı, sivilceli ve yanlış sıkımlardan dolayı lekeli, izli cilt sorunları

25 - 35 yaş grubu

Nemsiz, kılcal damar ve güneş lekeleri, lokal kırışma sorunları yaşıyor

45 - 55 yaş grubu

Susuz, kahverengi pigment lekeleri, kırışma ve yüz, boyun bölgelerinde elastikiyet kaybı, sarkma gibi cilt sorunlarına sahip.

Sağlıklı ve Güzellik dolu günler dileği ile,

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin SÜRER

Cilt veya Vücut Probleminizi yazın, alttaki adreslere gönderin cevaplayayım