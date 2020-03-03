Yeni gençleşme teknolojisi

Happy - Aging - Face

Yeni gençleşme teknoloji dönemi başladı

Happy - Aging - Face, yani mutlu yaşlanan yüzler ve mutlu yaşlanmayı yaş olarak değerlendirip, her yaşın güzelliğini ve hakkını vererek kendiyle barışık yaşamak gerekir. Üstelik içsel güzelliği keşfedebilmek ve kendini sevmeyi becerebilmek de zaten yaşlanmayı durduran doğal yöntemlerden en etkilisidir.

Hiç bir şey yöntem insanın kendine yaptığı motivasyon ve sunduğu sevgi kadar etkili olamaz, elbette yerçekimine ve çevresel faktörlere dur diyebilmek mümkün değil.

Bunlara karşı önlem almak gerekiyor, ama önemli olan bu önlemlerin kalıcı, doğal ve vücudun ritmini sarsacak düzeyde olmaması !!!

Happy - Aging - Face, yöntemlerinden biri olan '' Argireline '' etken maddeli Poratation system ile yaşlanma hızımızı geciktirebilir ve vaktinden önce oluşan ya da yeni oluşacak kırışıkları engelliyebiliriz.

Seans sonrası bile büyük fark yaratan bu system sayesinde cilde iğne kullanılmadan tamamen doğal Argireline serumu nüfuz ediyor, ayni anda uygulanan Poratation system sayesinde kasların güçlenmesiyle sarkmaların önüne geçiliyor.

Doğal görünümünün bozulmasını istemiyen estetik operasyonlardan çekinen ve vakit ayıramayan günümüz kadınlarının öncelikle tercihi olan system sayesinde kısa sürede daha genç bir görünüm elde etmek mümkün.

Amerika ve Avrupa da yaygın olarak kullanılan özellikle starların kurtarıcısı olarak gördükleri Argireline etken maddeli Poratation system sayesinde daha genç görünüme kavuşabiliyor.

Yüze yaşlı bir görünüm veren yanak, alın, dudak üstü ve göz çevresindeki mimik çizgileri cildin üst tabakasındaki leke, pürüz ve boyun bölgesinde ki gevşemelerin Argireline etken maddeli Poratation system sayesinde toparlandığını belirtiyor uzmanlar.

İlk aşamada kişinin cilt analizi yapılıp kişiye uygulanacak program tespit ediliyor. Ön bakım ve peeling uygulamasıyla cildin üst tabakası yenilenerek taze pürüzsüz bir doku elde ediliyor. Ardından hücrelere ve dokuya düşük voltaj dalgaları uygulanarak Poratation system yoluyla Argireline etken maddesinin cildin alt katmanlarına nüfuz etmesini sağlıyor.

Ciltte yaşla birlikte eksilen protein ve vitamin üretimini arttırarak cildin kendini onarıp yeniden inşa etmesine imkan sağlıyor.

Günümüz de ciltte erken yaşlanma ve kırışmaların sıkça görülmeye başladığını ve Argireline etken maddeli Poratation system sayesinde ve seans sonucunda büyük fark yarattığı belirtiliyor. Cidin erken yaşlanma etkilerini arttıran faktörler var. Zararlı güneş ışınların yanı sıra hava kirliliği, stres ve hormonlu gıdaların da cildin bozulmasına ve yaşlanmasına yol açıyor. Böylece cildin depolama kapasitesi ve kolejen hidrofili azalmasıyla cilt esnekliğini yitiriyor. Ayrıca deri kalınlaşıp kuruyor ve çok çabuk serbest radikallerden etkileniyor.

Argireline etken maddeli Poratation system, iç ve dış etkenlerin yol açtığı yaşlanmayı önlüyor. Hücre taşlarını onarıp doldurarak yüzün yani cildin erken yaşlanmasını önlüyor. Derin kırışıklıklar dolarak açılıyor. Böylece cilt sağlıklı doğal ve genç bir görünüme kavuşuyor.

Cilt yaşlanmasını önlemek ve korumak isteyen neşter ve iğneyi tercih etmeyen herkes için ideal bir yöntem.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer

www.enesbioestetikcenter.com