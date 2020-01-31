hassas cildin bakımı

Hassas cildin yapısı ve bakımı

Hassas cildin yapısı ve bakımı nasıldır, nasıl olmalıdır ?

Dünyada ve genelde kuzey ülkelerde yaşayan insanların açık tenli, hassas cilt yapılarına sahip olduğunu biliriz. Ama günümüzde bütün dünyada yaşayan insanların da cilt yapıları değişti. Ortalama % 50' ye yakın kişilerde hassas cilt yapısını görebiliyoruz. Ani ısı değişimi, kimyasallar, katkı madde içeren gıdalar, stres, cilde yanlış uygulama, yanlış ürün kullanımı sonuçları hassas cilt yapılarını çoğalttı.

Hassas cildin yapısı

- Hassas cilt soğuk ve sıcağı sevmez

- Cilde yanlış uygulamalar, cildi daha çok hassaslaştırır

- Acılı yemeklerden, alkol' den cilt ani reaksiyon gösterir kızarır

- Güneş ışınları ve terleme cildi tahriş eder lekelendirir

- Stres cildin renk tonunu değiştirir

- Hassas cilt bu sayılan olumsuz etkenlere karşı çok çabuk tepki verir, iritasyonlara ve kızarıklara neden olur.

Hassas cilde zarar veren etkenlere karşı nasıl önlem alabilir ve cildin doğal koruyucu tabakasını nasıl kuvvetlendirebiliriz ?

Hassas cilt aynı zamanda kuru cilt yapısına sahiptir. Cildin doğal koruyucu tabakasında nem tutma kabiliyeti azalır., dış etkenlerden çabuk etkilenir kızarıklık oluşur. Cilt rengi matlaşır ve pul, pul soyulmalar görülür. Yanlış bileşen içerikli bakım ürünleri cilt tarafından uyum sağlamaz çok çabuk tepki verir ve daha çok hassaslaşır.Bu nedenle hassas cilt bakım ürünlerin içeriği ve etken maddeleri çok önemlidir. Cilde uyum sağlayan etken maddeler cildi sakinleştirir, nemlendirir doğal fonksiyonlarını yeniler.

Hassas cilde iyi gelen ve uyum sağlayan etken maddeler

Allantoin ve Bisabolol kızarıklıkları yatıştırır antiseptiktir cildi rahatlatır.

Allantoin naturel etken maddedir buğdayözü yağı, at kestanesinden elde edilir. Sakinleştirici tahriş giderici etkilidir.

Bisabolol papatya yağından kazanılır, kaşıntıları, yanmaları giderir

Pantenol cildin nem tutma özelliğini geliştirir, tahriş ve kaşıntı giderici özellği vardır.

Glycerin propan - triöl nem yükseltici etkisi vardır

Arnika arnika montana bitki çeşididir, tahriş giderici, antiseptiktir

Calendula veya mandelöl, badem yağı cilde yumuşaklık ve rahatlama sağlar.

Günlük cilt bakımında kullanmanız gereken ürünler doğal, biyolojik olmalıdır.

Alkol, parfüm ve meyve asitleri içerikli bakım ürünlerinden uzak durulmalı, çünkü cilt daha incelir ve hassaslaşır.

Günlük cilt temizliği ve bakımı

Kuru ve hassas cildi, tahriş etmeden yumuşak temizleyen köpük calming foam ile temizleyin ve ılık suyla durulayın. Ardından face tonik ile cildi nemlendirerek rahatlatın.

Gün içinde cildi dış etkenlere karşı koruyan bisabolol içerikli etken maddeli silver krem ile nemlendirin.

Profesyonel yardım için her zaman uzmanınıza danışın

Hassas cilt yapısı zor bir cilttir !

Hassas cilt için uygulanması gereken günlük kurallar !

Hassasiyeti minumum seviyeye indiren doğal ve biyolojik etken maddeler içeren ürünlerle cildinizi rahatlatıp, günlük koruma sağlamanızı tavsiye ediyorum.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer

www.enesbioestetikcenter.com