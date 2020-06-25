Hassas cildin yaz bakımı

Hassas ciltlere yaz bakımı ve güneşten korunma önerileri

Hassas ciltler yaz aylarında daha fazla özen ve dikkatli bakım ister. Çünkü, sıcak nemli hava terlemeyi, ter de tahrişleri arttırır. Güneş ışınları ve yanlış kullanılan kozmetik ürünleri de ciltlere zarar verebilir.

Cildin günlük bakımda, düzenli nazik şekilde temizlenmesi, nemlendirilmesi ve güneş ışınlarından korunması önemlidir. Ayrıca önemli olan radikal cilt problemi çözümünde yoğun bakım uygulanarak hassasiyet dengelenir, kılcal damarlar geri çekilerek solar ve sağlıklı bir cilde kavuşabilirler.

Hassas ciltlere özel yoğun bakım

Cildi nazik şekilde temizleme köpüğü ile temizleyerek toz ve kirden arındırılır. Ardından tonic facial silinmeli cilt tazelik.kazanır. Oxy terapi, yani oksijen cihazı ile birlikte ciltteki kızarıklık ve ince kılcal damarlı görünümün geri çekilmesini sağlayan ve solduran capillary serum uygulanır. Oksijen hassas ciltlerin yaşam kaynağıdır. Oxy terapi sonrası cildi rahatlatan, kırmızı görünümü gideren ve nem kazandıran, derin okyonuslardan elde edilen kırmızı ve kahve renkli yosunlar içeren soft mask uygulanır. Hassas ciltler yoğun bakımla güneşe, yaza hazırdır.

Hassas ciltlere güneşten korunma ve doğal bronzlaşma önerileri

Hassas cilt yapıları genelde açık tenli olanlarda görülür, ama maalesef günümüzde artış gösterdiğinden dolayı bir çok cilt yapılarında da hassas ciltler görebiliyoruz. Hassas ciltler güneşi sevmez ve çok geç bronz tene kavuşabilirler. Fakan yine de, belli kurallara dikkat ederek doğal ve sağlıklı bronz bir tene sahip olmanız mümkün. Güneş ışınların daha zararsız olduğu saatlerde ve doğru güneş koruyucu krem seçiminizle UVA ışınlarından cildinizi koruyuyarak güneş banyolarına başlayabilirsiniz.

Öneriler

1) Güneşe çıkmadan, günlük cilt temizliğinizi yapın önce hassas ciltler için silver krem, kılcal damarlarlı ciltler için de capillary krem nemlendirici sürün. 10 dakika sonra su bazlı 50 faktörlü güneş koruyucunuzu tüm yüz, boyun ve dekolteye kadar sürün.

2) Güneş ışınların zararsız olduğu saatler sabah 7 ile 10.00 arası ve 16.00 dan sonra gölgede güneş banyolarına başlayabilirsiniz.

3) Deniz veya havuz suyuna girip çıktıktan sonra mutlaka normal suyla duş alın ve güneş koruyucu kreminizi tekrar sürün.

4) Gün bitiminden sonra tekrar duş alın, duş tan sonra hem yüz cildine hem de vücut cildinize nemlendirici sürerek güneşten azalan nemi yeniden geri kazandırın.

5) Yaz aylarında, ister tatilde ister şehir yaşamında evden çıkmadan evvel mutlaka güneş koruyucu sürün. Önce günlük nemlendirici 10 dakika sonra güneş koruyucu sürün.

6) Yaz mevsiminde vücudumuzun suya daha fazla ihtiyacı vardır. Terle kaybettiğimiz suyu bol sıvı tüketerek geri kazanın. Su, maden suyu, ayran, taze meyve ve sebze suları, bitki çayları gibi tüketin.

7) Eğer güneşsiz bronzlaşmak istiyorsanız oxy bronz yönteminden faydalanabilirsiniz. Çünkü bir ayda kazanacağınız bronzluğu bir uygulamada elde edebilirsiniz ve ertesi gün denize, havuza girebilirsiniz suda renk açılmıyor.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dipl Kozmetisyen

Nesrin Sürer

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