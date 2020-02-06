kılcal damarlı ciltlere çözüm

Kılcal damarlara çözüm

Yüzünüzde kılcal damarlara çözüm

Yüzdeki kılcal damarların burun kanatlarından başlayıp örümcek ağı şeklinde yanaklara kadar yayılan, damarların kalınlaşıp belirgin hale gelmesi sonucu ortaya çıkan estetik bir sorundur. Kırmızı görünümüyle kişiyi rahatsız eder, kılcal damar sorunu ( teleanjektezi ) genelde beyaz tenli kuru ve hassas cilt yapılarında görülür. Günümüzde her ten rengi ve her cilt yapılarında rastlamak mümkün.

Benim Avrupa dan gelip İstanbul da mesleki çalışmalarıma başladığım yıllarda, hassas ve kılcal damarlı cilt yapılarına rastlamıyordum. Çünkü yoktu ! Avrupa da bu cilt sorunu yoğun olarak vardı ve benim getirdiğim kılcal damar ürünleri elimde kalmıştı maalesef.

Dünden bugüne gelişen teknoloji ve beraberinde getirdiği bir çok olumsuzluklar var. Hava ve suyun kirliliği, hormonlu gıdaların tüketimi yani beslenme, güneş ışınların zararlarından dolayı bir çok cilt sorunları çağaldı. Bu cilt sorunlarından biri de kılcal damarlı nemsiz, hassas cilt yapıları. Özellikle yüzde görülen kılcal damar genişlemelerine yönelik problem çözümleyen kozmetikler sunulmaktadır.

Arnika, yabanmersini, inci çeçeği ekstresi ve rutin etken madde kombinasyon içerikli, capillary cream - powder couperose mask ürünler özel problem çözümleyicidir. Damar sıkılaştırıcı, anti bakteryel, antiseptik, tahriş giderici, UV - ışınlarından koruma özelliği ile cildi sakinleştirir ve ince damarlı görünümü geri çekerek cilt rengini soldurur. Bu ürünlerin yanı sıra profesyonel uzman tarafından uygulanan Oxy - Terapie yöntemi de son derece etkili çözüm getirir.

Yüzdeki kılcal damarlara dikkat edilmesi gereken unsurlar

- Sıcak su ile banyo yapmayın, hamam, sauna yani yüksek ısı ve terleme kılcal damarları çoğaltır, tahriş eder kızarıklıklara neden olur.

- Direkt güneşe maruz kalmayın mutlaka 50 faktörlü güneş koruyucu kullanın

- Kış aylarında soğuk hava da cilt hassaslaşır yine soğuktan koruyun.

- Peeling yani cilt soyucu işlemlere dikkat edin uygulamayın

- Alkol, asit içeren losyon, kolonya ve ıslak mendil kullanmayın

- Asitli içecekler, alkol, baharatlar, katkı maddeli gıdalar ve içecekler tüketmeyin

- Bol su tüketin ve mevsiminde sebze ve meyve yemeye özen gösterin.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dip. Kozmetisyen

Nesrin Sürer

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