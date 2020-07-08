Oksijen basıncıyla bronzluk

Oksijen basıncıyla güneşsiz bronzluk

Yaz mevsimin gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte hemen yazlık giysilere geçtik. Ama hiç kimse beyaz, soluk bir tenle ortada dolaşmak istemiyor ve özellikle kadınlar tarafından bronz tenin cildi daha parlak gösterdiği ve makyaj derdinden kurtardığı için seviyor.

Bir taraftan da bronz bir tene sahip olmanın yollarını araştırıyor. Zararlı güneş ışınlarına maruz kalmak istemeyenlerin bronzluk isteği bir saatte gerçeğe dönüşüyor. Oksijen basınç yöntemi ile kusursuz bir bronz tene kavuşmak mümkün. Bu yöntem tüm vücut eşit seviyede bronzlaşırken güneşin zararlı etkilerinden korumuş oluyor.

Oksijen ile pürüzsüz bir ten

Oxy bronz un uygulaması, ilk aşamada vücuttaki ölü deriler peeling ile temizleniyor. Sonresında cilde renk ve nem kazandıran losyon oksijen basıncı ile cilde nüfuz ediyor. Ten bronzlaşırken ayni zamanda cilt oksijenin verdiği sağlıkla ışıldayarak pürüzsüz bir görünüme kavuşuyor. Ancak bronzluğun kalıcılığını sürdürmek için tamamen açılmayı beklemeden bronzluk seans uygulamaları tekrarlanmalı ve ayrıca evde de kullanımına imkan sağlanabiliniyor. Bronz tenin daha uzun kalıcılığı sürdürülüyor.

Oksijen basınç ile bronzlaşmak istiyenlere öneriler

1) Uygulama öncesi cilt ve vücuda herhangi bir krem, sprey ya da başka ürün sürülmemeli ve tüyler temizlenmeli

2) Manikür ve pedekür yapılmış olmalı

3) Bronzlaşma uyguladıktan sonra, yaklaşık 8 saat beklenmeli ve sonra duş alınmalı. Duştan sonra da hem yüz hem de vücudunuza nemlendirici sürün

4) Kolonya, parfüm, alkollü losyon, mendil gibi ürünleri cildinize kullanmayın.

5) Oxy bronz sonrası havuz ve denize 1- 2 gün sonra girilmeli. Sabah 00-07 -10-00 arası ve 16-00 saatleri arasında sağlıklı güneş banyolarına başlayabilirsiniz en sağlıklı saatlerdir. Tabii ki her zaman olduğu gibi güneş koruyucu kullanarak, güneşten alacağınız ışınlarla bronzluğunuzun kalıcılığı uzar.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int.Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer

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