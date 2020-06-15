Vitiligo artık sorun değil !

Vitiliga ya doğal çözüm yolu

Vitiligo deride renk kaybına uğramış beyaz plaklarla seyreden kronik, genelde ilerleyici kozmetik problem oluşturan bir deri hastalığıdır.

Vitiligo alanlarında deri beyaz görünürken çevresindeki bölgeler normal renktedir ve bölgelerde cilde rengini veren melanositler deki hasar nedeniyle tüyler ve kıllarda da beyazlık görülür. Oksijen basınç yöntemi ile hem derinizdeki renk farklılıklarını kapatabilir hem de kusursuz görünebilir ve günlük yaşamınız da huzurlu geçirebilirsiniz.

Vitiligo, vücudun daha çok el, yüz, ayak, dirsek gibi bölgelerinde görülür ve beyaz lekeler yama şeklindedir. Bu beyazliklar çok küçük olabildikleri gibi bazen de çok büyük olabiliyor ve hatta bütün vücut derisini kaplayabiliyor. Özellikle yaz aylarında yani güneş ışınlarının yoğun olduğu zaman, beyaz lekeler belirgenleşir daha çok açığa çıkar. Beyaz bölgeler ultraviyole ışınına karşı hassas olurlar ve bronzlaşamazlar lekeler olduğu gibi kalır kızarır. Yani vitiligo rahatsızlığı olan kişilerin güneşlenmeleri pek sağlıklı değildir.

Vitiligo sorunu yaşıyan kişilerin, ciltlerinde görülen beyaz lekelerin tedavi edilmesi ve cildin eski haline dönmesi nadirdir, yani pek rastlanmamıştır. Kadın veya erkek olsun, kişilerde yarattığı estetik görüntü rahatsızlığı, ciddi psikolojik sorunlara neden olabilir. Bu nedenle estetik görüntü rahatsızlığı karşımıza kozmetiksel bir sorun olarak çıkıyor. Günümüzde, deride görülen renk değişimini oxy bronz ile eşitlemek mümkün.

Uygulama detayları

Uygulamanın ilk aşamasında, hem yüz cildi hem de vücut derisi sert ölü deri tabakası peeling ile temizleniyor. Çünkü sağlıklı ve homojen bir bronzluğun yolu bakımlı bir ciltten geçiyor. Ardından cilde renk ve nem veren bitkisel losyon oksijen basıncıyla cilde nüfuz ediyor. Uygulama sonucunda deride renk kaybının ortadan kalkmasına ve derinin eşit doğal rengine kavuşmasına oxy bronz yardımcı oluyor.

Sonuç, kısa sürede yüz, boyun ve dekolte vücudun her bölgesine eşit dağılmış bir bronzluğa sahip olunuyor. Vitiligo sorunu yaşayan kişiler günlük yaşantılarına huzurlu olarak devam edebiliyorlar ve ayrıca yaz aylarında deniz, havuz keyfini çıkarabilirsiniz çünkü suda renk değişmiyor sabit kalıyor.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer