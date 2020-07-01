Yağlı ciltlere yaz bakımı

Yağlı ciltlere yaz bakımı ve güneş kremleri nasıl olmalı

Yağlı cilt yapısına sahip olanların hem avantajları hem de dezanvantajları vardır. Cildin yağ tabakası cilde yumuşaklık sağlar ve kırışıkların oluşumunu geciktirir. Tabii ki bu avantajdır, ama diğer taraftan cildin fazla yağ üretmesi gözeneklerin tıkanması ve komedonlerın çoğalmasına neden olur. Eğer komedon temizliği yapılmazsa bu yağlar oksitlenerek kabarır ve hatta iltihaplı akne, sivilceye dönüşür ve problemli cilt olur. Özellikle yaz aylarında terle birleşince komedonlar tahriş olur ve güneş lekeleri çoğalır. Dolayısıyla yağlı cilt yapısına sahip olanların güneşe çıkmadan evvel yaz bakımıyla ciltlerini hazırlamaları komedon temizliği yaptırmaları önemli ve doğru karardır.

Günümüzde, yani son yıllarda yağlı cilt yapıları çoğaldı ve problem ciltlere dönüştü. Bunun nedeni genetik etken, içsel etken ve dışsal etkenlerden dolayı yağlı cilt yapılarında artış gösteriyor.

Yağlı cilt yapıları daha fazla artış göstermesi nedenine gelince, ciltler genetik etkenlerin yanı sıra en çok içsel etkenlerden dolayı çoğalma gösteriyor. Hormonel sorunlar, stres, yanlış ve katkı maddeli gıdalar beslenme, fazla ileç kullanımı.

Dışsal etkenlere gelince de, iklim değişimi, güneş ışınları, soğuk, sıcak, çevre kirliliği, kapalı ortamlarda klimalar, suni hava soluma gibi etkenler yağlı cilt yapılarında artış göstermesi ve cilt bozulmaların nedenleri olarak sırayabiliriz.

Yağlı ciltlere dengeleyici bakımlar

Ev bakımında: Cildin yağ, nem ve kuruluğunu dengeleyici özelliğine sahip olan vitamin A, ceramide etken maddeler içeren vitamin A serum.

Temizlemede: Cildi derinlemesine temizleme sağlayan, alantoin, panthenol, clycerin etken madde içerikli clearing foam temizleme köpüğü.

Aloe vera, hyaluronic acit içeren face tonic cildi tazeler gözenekleri sıkıştırır.

Profesyonel yoğun bakımlarda: Bio heating mask, ciltte yağ ve nem fonksiyonlarını dengeler cildi hızlı şekilde tazeleyip yenileme özelliğine sahiptir. Gözenekleri ve cildl sıkıştırır.

Mask soft, yosun ve papaya ekstreleri, ciltte sert tabakayı yumuşatarak komedon oloşumunu önleyen ve lekeler için yoğun bakım.

Diamant micro dermabrasion: Cilt problemlerine yönelik en yeni metod, leke, iz ve deri sertliğini yenileyen cildi minimal soyan yöntem.

Yağlı ciltlere güneş kremleri nasıl olmalı

Yağlı cilt yapısına sahip olanlar, cilde uyum sağlayan güneş koruyucu kremi bulmakta zorluk çekerler. Çoğu güneş koruyucu kremlerin içeriği, yapısı yoğundur ve bu içerikli ürünleri kullanmamaları gerekir. Çünkü yağlı cilt yapısına daha fazla yağ üretmesine sebebiyet verir ve komedonlar fazlalaşır problem akneye dönüşür.

Doğru güneş koruyucu krem seçimi, jel kıvamı, su bazlı 50 faktörlü olmalıdır. Jel ve su bazlı likit olan güneş koruyucular yağ içermez ve cilde iyi nüfuz ederek uyum sağlar UV ışınlarında iyi korur. Taabi ki güneş saatlerine dikkat etmeliyiz, 07.00 , 11.00 ve 16.00 dan sonra.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dip. Kozmetisyen

Nesrin Sürer