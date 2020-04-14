Yaşınız ellerinizde gizli

Eller güzelliğinizin vazgeçilmez parçasıdır. Yaşın ilerlemesi ile eller de yaşlanma lekeleri belirir ve asla yaşımızı saklayamayacağımız izler ellerimizde yansır. Sürekli açıkta olan ellerin derisinde yaşlılık lekeleri ve incelme oluşur. Ellerimiz ayni yüz cildimiz gibi dış etkenlere karşı açıktır, sıcak, soğuktan, güneş ışınlarından etkilenir. Tabii ki en çok ellerimizi kullanırız, devamlı hareket halindedir. Günlük yaşamda ellerimizle bir şeyler alır, veririz, birileriyle tanışmada, vedalaşmada insanlarla tokalaşırız veya bir şeyleri ifade etmede ellerimizi kullanırız. Bundan dolayı en çok göze çarpan ellerimizdir bir nevi kişiliğimizi yansıtır. Bakımlı , bakımsız, yaşlı buruşuk derili el, veya yumuşak eller. Bilindiği gibi, yüz cildimize uygulanan gençleştirme seansları ayni şekilde ellerimize de uygulanarak, genç, güzel, yumuşacık ellere sahip olabiliyoruz.

El gençleştirme yöntemleri nasıl uygulanır

a) El sırtında kuruyan, incelen cildin kalitesini arttırmak ve nemlendirmek için, Hyaluron Serum Forte poratation sistem ile cilt altına nüfuz ettirilir.

b) Yine el sırtında oluşan lekeleri gidermek ve oluşan sert deriyi atmak için, Micro Dermabrasion, biyolejik peelingler uygulanır.

c) Kuruyan deriyi içten, nemlendirmek, yumuşaklık kazandırmak ve dokuya sıkılık sağlamak amacıyla heating mask uygulanır.

Bu uygulanan yöntemler ellere gençlik, tazelik ve güzellik kazandırır

El gençleştirme yöntemleri sonrası ev bakımı

Yüzümüze verdiğimiz önemi ellerimize de verelim, çünkü en çok yaşımızı ifade eden ellerimizdir. Ne kadar estetik müdahaleleri yapılırsa yapılsın ellere birden fazla işlem yapılamaz. Özellikle içinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerde, ellerimiz çok yıpranıyor, onun için sizlere özel öneriler.

1) Ellerinizi, saf katı sabunla bol köpürterek yıkayın,durulayın ve kağıt havlu ile kurulayın. Sabun size ait olmalıdır, sabun seçimini saf zeytin yağlı, saf defne sabunu.

2) Ellerinizi yıkamadan sonra, cildi kurutmayan ve mikroplardan arındıran temizleyici jel kullanın. Özellikle avuç içine sıkın ve iki elinizi birleştirerek, parmaklara kadar ileri geri masaj yaparak yedirin. Dikkat el sırtına sürmeyin üst deriyi kurutur !

3) Her zaman sıcak ve soğuk sudan kaçının, ellerinizi ılık suyla yıkayın

4) Koruyucu eldiven kullanın, ayrıca soğuk havalarda her zaman normal eldivenle korumalayız.

5) Yazın güneşten korumak için ellerinize güneş koruyucu sürün

6) Ev işlerinde, deterjandan korumak için eldiven kullanın

7) Haftada bir kez ellerdeki kuruluğu ve sertliği gidermak için peeling uygulayın, el kremiyle cilde masaj yapın. Yine haftada bir kez peeling sonrası kalın tabaka halinde cildi besleyen el kremi sürün ve üzerine pamuklu eldiven takın öylece yatın. Biraz kullanmakta zorluk çekseniz dahi, sabah kalktığınızda elleriniz pamuk gibi yumuşacık olacaktır.

8) Evde kendinizin hazırlayabileceğiniz el losyonu, her el yıkamadan sonra ellerinize sürün. Ellerinizin kuruluğu önlenir ve yumuşaklık kazanır.

9) Losyon tarifi

3 çorba kaşığı gliserin, 2 adet limon suyu, 3 tatlı kaşığı tatlı badem yağı, 1 tatlı kaşığı sevdiğiniz kokulardan bitki veya çiçek yağı.

Hepsini bir losyon şişesine koyun kapağını kapatarak çalkalayın. Çantanızda her zaman taşıyabilirsiniz. El yımalatdan sonra kullanın.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer

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