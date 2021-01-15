Yaşlanmak mı yoksa yaş almak mı ?

Her kadın zamanın miras bıraktığı izleri silebilmeyi, cildinin canlı görüntüsünü koruyabilmeyi ister. Ancak zamanla cildin tazeliği azalarak, yaşlılık izleri belirebilir. Bu noktada yeni nesil teknolojik uygulamaların cilt üzerinde harika sonuçlar yaratan '' Poratation system '' devreye giriyor.

Yaşınızın iyisi olmak elinizde

Yaşlanmayı yaş almak olarak değerlendirip, her yaşın güzelliğni ve hakkını vererek kendimizle barışık yaşamalıyız. Hiçbir yöntem insanın kendine yaptığı motivasyon ve sunduğu sevgi kadar etkili olamaz. Elbette yerçekimine genetik ve çevresel faktörlere dur diyebilmek mümkün değil.Bunlara karşı önlem almak gerekiyor ama önemli olan bu önlemlerin kalıcı, doğal ve vücudun ritmini sarsmayacak düzeyde olmasıdır. Yaşınızın iyisi olmak için, cilt kalitesine önem vermek ve yaşla birlikte eksilen bazı değerlerin yerine yenilerinin konması gerekiyor.Eğer kendinizi bir süreliğine genç görünmek adına bir takım estetik işlemlere tebi tutar ve cilt kalitesini ihmal ederseniz, bazı sonuçlar kaçınılmaz olur.

Artık genç görünümlü doğal yüzler moda

Günümüzün hız vne bilgi çağı kadınlarının, yeni bir kavramın ortaya çıkmasını sağlandı. Botox, yağ enjeksiyonu, dolgu maddeleri kısacası estetik müdahaleye karşı olan kadınlar için bazı kozmetik şirketleri, ameliyatsız aynı zamanda sağlıklı ve genç bir görünüm sağlamak için yeni bir yöntem ortaya koydu. Doğal yöntemlerle bakımlı, sağlıklı ve görünümlü mutlu yaşlanma bilinci oluştu. Artık kimyasallardan, yüz ve vücuda iğneyle uygulanan metotlardan uzak, tamamen doğal işlemler geçerli.Buna bir nevi kadınların, kendi tarzını ve yaşam ritmini bulması diyebiliriz.

Poratation System ile gençleşmede yeni bir dönem başlıyor

Etkili bir gençleşme yöntemi olan Poratation System, özel bir cihazın düşük elektrik dalgaları ile '' Argireline'' etken maddeli serumun cildin alt katmanlarına nüfuz etmesini sağlıyor. Yüz ve boyun bölgesindeki kırışıklıklar neştersiz, iğnesiz yan etkisiz şekilde açılıyor. Tek seansta büyük fark yaratan bu sistem sayesinde '' Poratation System '' ve '' Argireline '' etken maddeli serum, cildin alt katmanlarına kadar etki ediyor. Aynı anda kaslara uygulanan masaj ise kaslar güçlendiriliyor, sarkmaların önüne geçiliyor. Cildin gergin, canlı ve ışıltılı görünüm almasını sağlıyor. Özellikle mimikler ve doğal görünüm bozulmadığı için oyuncular tarafından bu yöntem sıklıkla tercih ediliyor.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int .Dlpl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer

www.enesbioestetikcenter.com