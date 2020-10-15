Yaşınızın iyisi olmak mümkün !

Yaşınızın iyisi olmak elinizde mümkün

Yaşlanmayı yaş olarak değerlendirip, her yaşın güzelliğini ve hakkını vererek kendimizle barışık yaşamak gerekir. Hiçbir yöntem insanın kendine yaptığı motivasyon ve sunduğu sevgi kadar etkili olamaz. Elbette yerçekimine genetik ve çevresel faktörlere dur diyebilmek mümkün değil. Bunlara karşı önlem almak gerekiyor ama önemli olan, bu önlemlerin kalıcı, doğal ve vücudun ritmini sarsmayacak düzeyde olmalıdır. Yaşınızın iyisi olmak için, cilt kalitesine önem vermek ve yaşla birlikte eksilen bir takım değerlerin yerine yenilerinin konması gerekiyor. Bunları yerine koyabilmek için elbette bilgi gerekir. Siz kendinize 4 aylığına genç görünmek adına bir takım estetik işlemlere tabi tutar ve cilt kalitesine önem vermez ihmal ederseniz, bazı sonuçlara katlanmak zorunda kalırsınız. Bu estetik işlemler size bir süreliğine genç görünüm getirebilir. Fakat devamı muamma olarak kalır.

Artık genç görünümlü doğal yüzler moda

Günümüzün hız ve bilgi çağı kadınları, yeni bir kavram geliştirmesine yol açtı. Yani, botox'a yağ enjeksiyonuna, dolgu maddelerine kısacası estetik müdahaleye karşı olan kadınlar ve bir çok kozmetik şirketleri, kadınları doğal sürecinde ameliyatsız aynı zamanda sağlıklı ve genç bir görünüme kavuşturmak için el birliği yapıyorlar. Ağızdan alınan birtakım kimyasallardan uzak yüz cildine ve vücuda iğneyle uygulanan metodlardan uzak, tamamen doğal yöntemler geçerli artık. Buna bir nevi 45 yaş ve üstü olan kadınların, kendi tarzını ve yaşam ritmini buldu diyebiliriz. Doğal yöntemlerle bakımlı, sağlıklı ve genç görünümlü mutlu yaş alma bilinci oluştu.

Yeni gençleşme teknoloji dönemi başladı

Yeni gençleşme yöntemi olan Poratation System özel bir cihazla düşük elektrik dalgaları ile Argireline etken maddeli serum cildin alt katmanlarına nüfuz edebiliyor. Yüz ve boyun bölgesindeki kırışıklıklar nejtersiz, iğnesiz, yan etkisiz şekilde açılıyor. Tek seansta bile büyük fark yaratan bu sistem sayesinde, cildin Meso-Myo-Poratation ve Argireline etken maddeli serum cildin alt katmanlarına kadar nüfuz ediyor. Ayni anda kaslara uygulanan masaj ise kasları güçlendiriyor ve sarkmaların önüne geçiliyor. Cildin gergin, canlı ve ışıltılı görünüm almasını sağlıyor. Özellikle mimiklere ve doğal görünüm bozulmadığı için sanatçı ve oyuncular tarafından bu yöntem tercih ediliyor.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile,

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer

www.enesbioestetikcenter.com