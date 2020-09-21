Yaz bitti,bronz ten'e devam

Yaz bitti, ama bronz ten renginizi devam ettirebilirsiniz !

Yazın insanı rehavete sürükleyen o sıcaklar kalmadı artık. Yaz güneşinin cilt üzerinde bıraktığı bronz tenin keyfini yaşarken, artık her geçen gün yüzüm yavaş, yavaş solmaya başladı diyenler.

Yaz bitti, bronzluk gitti diyenler iç,n dört mevsim oxy- bronz devreye giriyor. Pek çok kadın bronzluğu, cildi daha parlak gösterdiği ve makyaj derdinden kurtardığ ı için, erkekler ise dinç ve zinde göründükleri için seviyorlar.

Ancak bir çok kişi bronzlaşmak isterken hem cildine zarar veriyor hem de zaman kaybediyor. Oto- bronzlara gelince kullanımı her bölgeye eşit dağıtmak, istediğiniz tonu yakalamak hiç kolay değil. Yaz sonrası bronz ten rengini koruyarak devam etmek istiyenler, sonbahar ve kış mevsiminde de soluk tenle görünmek istemiyenlere bronzluk sistemiyle hem sağlıklı hem de bakımlı bronzlaşmış bir tene kavuşabilirsiniz.

Bronzluk uygulama aşamaları

Birinci aşama: Güzel bir vücut tenine sahip olmak için, peeling ile vücuttaki ölü deri atılarak bakımlı bir vücut teni elde edilir. Peeling sanıldığı gibi cildinizdeki bronzluğu almaz tersine cildinize daha net, yumuşak ve parlaklık kazandırır. Ardından cilde bronzluk sağlayan serum homooksijen,jen olarak daha iyi nüfuz eder.

İkinci aşama: Doğal etken maddeler içerikli serum saf oksijen basıncıyla cilde nüfuz ediyor. Ten bronzlaşıken aynı zamanda cilt besleniyor. Böylelikle dört mevsim bronzluk elde edilirken cilt oksijenin verdiği sağlıkla ışıldıyarak pürüzsüz bir tene kavuşuluyor.

Sonuç, bir saat gibi kısa sürede yenilenen bir cilt boyun, dekolte, vücudun her bölgesi dahil olmak üzere eşit dağılmış bir bronzluk elde ediliyor.UV siz v

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer

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