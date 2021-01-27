Yeni gençleşme formülü: Argireline

İnsanın kendini mutlu hissetmesi ve keyifli yaş almasının temelinde aynalarla barışık olması ve aynaya baktığında kendini iyi bulması yatıyor. Aynada sizi ilk karşılayan ve ilk yansıyansa yüzünüz yani cildiniz oluyor. Modern zamanın stresin, çevrenin ve çeşitli etkenlerin izini taşıyan bir cilt.

Mutlu yaş alma kavramının doğallığı korunmuş görünüm esasına dayanıyor. Yüz cildin doğallığını koruyan, yaşlanma etkilerini yavaşlatan Argireline etken madde etkileri devreye giriyor.

Zamanın yüzdeki etkilerini minimize ediyor

Zamanı durduracak bir teknoloji olmasa da zamanın etkilerini durduracak bir teknoloji mevcut. Nobel ödüllü biyokimyacı Argireline adlı bir etken madde geliştirdi. Bu etken madde sinir hücreleri ile kas hücreleri arasındaki iletişimi durdurmakla görevlidir. Kaslara ulaşan asetikolin miktarı estetik açıdan oldukça önemli, miktar ne kadar yüksekse kasların kasılması da o kadar fazladır. Bunun sonucunda derin kırışıklıklar oluşur. Argireline bu noktada devreye girer. Argireline etken madde, asetikolin salgısını azaltır böylece kaslar gevşer ve kırışıklıklar düzleşir. Kasların kasılması sırasında kırışıklıklar oluşmaz. Argireline etken madde asetikolin salgısını azaltarak sinir uyarısının kaslara gitmasini ve böylece, tıpkı botoks gibi kasın kasılmasını engeller.

Cilt yaşlanmasına karşı yeni alternatif

Birçok kişinin yaşlanmanın etkilerinden rahatsız olsa da botoks işlemine karşı önyargılı yaklaşabiliyor. Bu noktada botoks uygulamasına alternatif bir yöntem sunan Argireline serum, acısız bir gençleşme deneyimi sağlıyor. Argireline'in botoksa göre avantajı, iğne ile enjekte edilmeyip cilde sürülmesi ve tabii ki en etkilisi Poratation yöntemiyle cilt altına zerk edilmesidir. Kırışıklık oluşumunu azaltıcı etkisi klinik deneylerle ispatlanmıştır. Deneyler Argireline etken maddeli serum üzerinde yapılmıştır. Cilt için son derece etkileyici bir etken madde olan Argireline, yüz hatları ve mimik kırışıklıkları üzerinde hassasiyetle çalışır. Cilt yaşlanmasını yavaşlatarak ve kırışıklıkların oluşumunu önleyerek, doğal anatomik görüntü korunur.

Sağlıklı güzellik dolu günler dileği ile

Int. Dipl. Kozmetisyen

Nesrin Sürer

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