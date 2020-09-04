Nil İsminin Anlamı Nedir? Nil Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Nil ismi ülkemizde oldukça popüler isimler arasında yer alır. Özellikle telaffuzunun çok kolay olması sebebi ile bu isim çok sık tercih edilmektedir. Nil isminin kökeni Arapçadan gelmektedir.



Nil Ne Demek?



Nil isminin birinci anlamı çivit otudur. İkinci anlamı ise Mısır'dan geçerek Akdeniz'e dökülen nehrin adıdır. Nil isminin mavi ve lacivert anlamları da vardır.



Nil ismine sahip kişiler oldukça yaratıcı insanlardır. Özgün bir kişilikleri vardır. Kendilerine çok güvenirler. Olaylara değişik pencerelerden bakarak analiz yapmayı severler. Her işte azimlidirler. bu sebeple başladıkları işlerde her zaman başarılı olurlar. Düzenli ve bunun yanında sistematik bir hayatları olsun isterler. Bu sebeple de çok fazla çalışırlar. Yazı yazmak ve kitap okumak hayatlarının vazgeçilmezleri arasındadır.



İş hayatlarında çok iyi gözlem yeteneğine sahiptirler. Bu sebeple özellikle yaratıcılık gerektiren modacı ve yazar gibi işler tam onlara göredir. Nil ismine sahip olan kişiler çok işkolik olmaları sebebi ile bazı durumlarda sıkıntılar yaşayabilirler. Maymun iştahlı oldukları söylenebilir. Bu özellikleri sebebi ile ellerindeki işi bitirmeden farklı işlere başlayabilirler. Bu da başarısız olmaları ile sonuçlanan bir durumdur.



Dengeli ve dikkatli hareket etmeleri hayatlarının gidişatı açısından oldukça önemlidir. Düşünceli ve merhametli insanlardır. Bu sebeple çevrelerindeki insanlara yardımcı olmaktan mutlu olurlar. Atak olmaları sebebi ile olayların gidişatına göre hızlı bir şekilde karar verebilmektedirler.



Nil İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Nil ismi Kur'an'da geçen isimler arasında yer almaz. Fakat ismin anlamı düşünüldüğünde bu ismi kız çocuklarına koymanızın herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır.