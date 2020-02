2020, dekorasyonda giderek sadeleşen yaşam alanlarının öne çıkacağı ve evlerde doğal materyallerin muhteşem dönüşüne tanıklık edeceğimiz bir yıl olacak... Lagu markasının yaratıcıları tasarımcı çift Dilek Yördem Ceylan ve Ufuk Ceylan, her evin taşıdığı ruha göre şekillenmesi gerektiğine inanıyorlar. Dilek ve Ufuk Ceylan ile modern, duyarlı ve yenilikçi olarak tanımladıkları tasarım yolculuklarını, dekorasyondaki yeni trendleri ve dekorasyon önerilerini konuştuk...

- Dekorasyon dünyasında 2020 yılında neler göreceğiz?

Dilek Yördem Ceylan: Dekorasyon dünyasında yakın dönemde genel olarak biraz daha koyu renkler görmemiz olası. Bunun yanı sıra daha sade yaşam alanları yaratma trendi de artarak devam edeceğe benziyor. Bu yıl ayrıca pirinç, ahşap ve mermer gibi doğal materyallere olan ilgi ve dönüş artarak sürecek.

- Yeni ev dekore edeceklere neler tavsiye edersiniz?

Ufuk Ceylan: Evlerine ne koyacaklarına değil, ne koymayacaklarına dikkat etmeleri başlıca tavsiyemiz olabilir. Her evin taşıdığı bir ruh var ve bu atmosferi yok edecek her parça o ruhu zedeleyebilir. Kişilerin, eşyanın neden orada olduğunu bildikleri ürünleri seçerek dekorasyonlarını tamamlamaları bu noktada çok önemli.

- Konusunda iki uzman isim olarak tasarımdaki çizginizi öğrenebilir miyiz?

Ufuk Ceylan: Çizgimizi, genel tasarım hatlarıyla modern, sosyal duruşumuzla duyarlı ve yeni medya kanallarını kullanma becerimizle yenilikçi olarak tanımlayabiliriz.

- Tasarımlarınızı nasıl evlerde görmeyi hayal ediyorsunuz?

Dilek Yördem Ceylan: Tasarımlarımızı hayat standardını yükseltme gayesi olan, yaşamdan zevk almayı bilen, sadece mobilya değil kalıcı bir eser sahibi olmak isteyen herkesin evinde görmek isteriz.

- Tasarım denen yolculuk nasıl bir süreçte ilerliyor?

Dilek Yördem Ceylan: Tasarım, özellikle de ürün tasarımı her ne kadar başı sonu belli olan bir süreç olsa da tasarım sürecini başlatan çıkış noktası her zaman değişiyor. Bu bazen bir müşteri ihtiyacı, bazen trendler, bazen de koleksiyonunu genişletme düşüncesi olabiliyor.Biz tüm tasarım ve üretim sürecini tasarım stüdyosu ekibi olarak yürütüyoruz. Her şey önce bir fikirle başlıyor. Ardından eskizler, üretim ekibiyle birlikte geçirilen modelleme süreci, ilk prototip üretimi, revizyonlar ve nihayet seri üretime hazır ürün ortaya çıkıyor.

- Tasarımlarınızda sizi özel kılan özellik nedir?

Ufuk Ceylan: Tasarımlarımızdaki en özel şey, her birinin markamıza ait tescilli ürünler olması. Her bir ürünün birbirine bu kadar benzediği, bu kadar aynı yaşam alanlarının olduğu bir dönemde bu, bizi en özel kılan şeyler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra her detaya özen göstermemiz -özellikle kullandığımız aksesuarlarda- şıklığı, dayanıklılığı ve kaliteyi seçmemiz sanırım tasarımlarımızın müşterilerimiz tarafından da özel bir yere konulmasını sağlıyor.

- Koleksiyon oluştururken nelerden ilham alırsınız?

Ufuk Ceylan: Koleksiyonlarımız, yaşam alanları yaratma bakış açısıyla ele aldığımız ürünlerden oluşuyor. Dolayısıyla ürün yelpazemiz de oldukça geniş: Konsollar, koltuklar, masalar, sandalyeler gibi ürünlerin yanı sıra bir şelalenin akışından ilham alarak tasarladığımız ve sınırlı sayıda üretilen konsol gibi eşsiz ürünler de bulunuyor.