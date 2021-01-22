Tutadojora Mimarlık Kurucusu İç Mimar Özlem Algül ile pandemide iç mimarlık, pandeminin getirdiği yeni yaşam şartlarında evlerin kullanımının nasıl değiştiği, mimarlık sektörünün bundan nasıl etkilendiği ve iç mekanlarda 2021 kış dekorasyon trendileri hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

- Hayatımızın yeni gerçekliği pandemi süreci sizce iç mimariyi nasıl etkiledi?

Yaşam alanı kelimesi her yerdeki yaşam alanını evlere aldı. Güne başlarken uğradığınız kahvenizi aldığınız o istasyon artık çantanızda bir kahve matarası, ofisiniz bilgisayar çantanız, spor salonunuz bir mat, okullar online, işler online tüm bu dinamikleri sığdırmaya çalıştığımız evler her şeyimiz.

Mimarlık ve iç mimarlık tüm gelişim ve süreçleri tarihininde yepyeni bir dönemine sayfa açtı bu dönemin içinde olmak bizi standartların dışında düşündürmeye, yeni çözüm önerilerine, ezberleri yıkan yenilikçi fikirler üretmemize, araştırmaya, bilgimizin üzerine yeni güncelleme gelmesi hali hissi çok heyecan verici ve ilham verici oldu. Bunun olumlu yönlerini üretim ve uygulama tarafında da hissediyoruz ve çok iddalı olmasını istemem ekonominin de nabzını tutuyoruz diyebilirim. İnsanların artık doktorları, avukatları, bankacıları olduğu gibi iç mimarları da var.

- Pandemi sürecinde en fazla bulunduğumuz yer evlerimiz. Çocuklar dahil tüm aile bireylerinin evde olduğu, ebeveynlerin evden çalıştığı bu dönemde evi en efektif nasıl kullanabiliriz?

Biz ihtiyaç deyince, psikolojik olarak alanların küçük olduğunu düşünüyoruz. Ev kurguları yapılırken evin büyüklüğü ya da küçüklüğü değil içeride yerleşen mobilyaların, tamamlayıcıların uygunluğunu düşünmek değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım.

Evin fiziksel koşullarını gözden geçirerek aile ya da bireyin ihtiyaçlarını belirlemesi, doğru ölçekte ihtiyaca yönelik seçimlerin yapılması çok önemli ve mümkün. Alan açmaya ihtiyaç duyulan bu yaşam şeklinde fazlalık gördüğünüz her mobilya, aksesuar, kullanılmayanları yaşam alanından çıkarmalıyız. Uyum ve ahenk insanı alan içinde motivasyonu arttırdığını ve renklerin kullanımının bu ana başlıkta olduğunu biliyoruz. Sizi rahatsız eden bir durum var ise bu uyumun gözden geçirilmesi gerekir. Herkes yaşam alanı kurgusunu yapabilecek sağduyudadır. Fakat tüm disiplinleri bir araya getirmek ile ilgili istenen konfor sağlanamıyorsa ve bir profesyonelden hizmet alması artık istek değil ihtiyaçtır.

- Doğada az vakit geçirebildiğimiz bu günlerde, bireyler açık hava ve doğaya yakın olmayı oldukça özledi. Doğadan esintileri bir nebze de olsa içeriye taşımanın yolları var mıdır?

Her ev bulunduğu konum, kendi fiziksel özeliği ile bir yerinden doğaya tutunur. Evet, şimdi içeriden dışarıyı izlemek zorunda kaldığımız bu süreç doğadan olanı içeriye alma dürtüsünü uyandırıyor.

Doğanın etkisini evde daha fazla hissedebilmek için: Canlı bitkilere yaşam alanında yer verin. Her bitkiyi o alana uygunluğunu bilerek seçmek de çok önemli ve profesyonellik gerektirdiğini belirtmek isterim. Onları yerleştireceğiniz saksıların seçimi dekorasyonununuz bir parçası.

Doğanın renklerini duvarlarınızda kullanın. Bu seçimi yaparken renklerin ışıkla, mekandaki diğer mobilyalarınızla uyumu da çok önemli. Duvar kağıtlarının tropikal etkileri veren desenleri ya da minimalist çizgilerdeki ifadesi konseptinize bağlı kullanılabilinir. Tekstil ürünlerinin desen ve renk konbinleri de bu etkiyi kullanmanızı sağlar.

- 2021 kış dekorasyonu trendleri arasında neler ön plana çıkıyor?

2020 yılında çokça duyduğumuz fazla, gereksiz, amacına hizmet etmeyen birçok eşyayı yaşamımızdan çıkartmamız gerekliliğini hissettiren bir yılı geride bırakırken ve 2021 için konuşulan modern, çağdaş ve minimalist stillerin 2021 mekan çözümlerinde trend olduğunun bilgisini verebilirim. Bu üç etkinin de tanımı bize şu gün ihtiyaç duyduğumuz cevapları içinde barındırıyor.

Modern; kendinden başka hiçbir şeyi yansıtmaz , seçilen her parçanın keskin bir uyumu vardır ve üsluplar bütünüdür. Zaman, hız bu çözümlemelerin içindedir ve fonksiyon kullanım amacı bellidir, fiziksel olarak uyumlu olmalıdır.

Çağdaş; modayı içinde barındırır, moderndeki kuralları fonksiyon olarak kullanır ama ciddi bir ayrımla özgür kılar, çizgisel bir formda disipline edilmiş bir mekanda karşıt bir form ile dikkat çeken çözümlere yer verilir. Modern bir yaşam alanı içine moda olan yerleşir aktüel gerçeklik ön plandadır.

Minimalist; modern olan ile şekil bulan az kavramının kullanım alanına göre tam ihtiyaca yönelik çözümü içinde barındıran minimalist sadelik ve nesnellik kavramını ortaya çıkartan mekanlar oluşturmak için mekanın büyüklüğü ya da küçüklüğü değil içinde yer alması planlanan kullanım için gerçek tüm ihtiyaçların tam listesi ile başlamak gerekliliği esastır.

- Ekonomik çözümlerle bu trendler evde nasıl uygulanabilir?

Örneğin, duvar renklerini değiştirilmeli dediğimde boya ve boyacıya ihtiyaç var, evdeki çiçeklerin saksıları değiştirilebilir dediğimde bunun alınması ihtiyacı, alan açabilirsiniz dediğim de istifleme alanı için bir mobilya ihtiyacı, bütünlük içinde düşündüğümde her değişim başka bir ihtiyacı beraberinde getiriyor. Her dokunuş bizi bir değişime ve buna ayırmamız gereken bütçeye götürüyor. Mevcut durumu iyileştirmek ya da değiştirmek gerekliliği var ise profosyonel bir hizmet almayı sürdürülebilir yaşam alanları sağlamak için sağlıklı buluyorum.