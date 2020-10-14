Altın İğneyle Cilt Yenileme

Gelişen teknolojiyle birlikte kendi alanında pek çok yeniliğe kapılarını açan estetik dünyasında neredeyse her gün farklı uygulamalarla karşılaşıyoruz. Pek çok kombine yöntem devreye girerken, artık rüştünü ispatlamış bilinen uygulamalar da altın çağını yaşamaya devam ediyor. Bunlar arasında öne çıkanlardan biri de altın iğne... Şimdilerde radyo frekans teknolojisiyle bir araya gelerek daha az sürede ve daha az hasarla sosyal hayata hızlı geri dönüşü sağlayan bu yöntemle ilgili Dermatolog Dr. Deniz Yavuz, yeni bilgiler paylaştı.

Güneş, her ne kadar mutluluk kaynağı olsa da, yaşımız ilerledikçe cildimize zarar veren bir enerji kaynağı olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Kolajen liflerimize zarar veren, yaşlandıran, lekeleri artırıcı etkisini azaltmak mümkün. Güneşin yanı sıra zamana ve yerçekimine bağlı cilt yaşlanması da kaçınılmaz...

Altın iğne işte tam da burada devreye giriyor. Farklı kombinasyonları ile cildin dayanıklılığı artırılması amaçlanıyor. İşlem, cilt yüzeyinde açılan mikro kanallardan kişinin kendi kullandığı serumun, vitaminin, peptit ya da ihtiyacı olan renk açıcı solüsyonların emilimini sağlayarak daha iyi sonuçlar almasına yardımcı oluyor.

Altın İğnenin Uygulama Alanları

Altın iğne uygulamasında cilt altına kontrollü olarak fraksiyonel yani aralıklı mikro iğne matriksi kullanılarak enerji veriliyor. Böylelikle deri altında zamanla azalan kolajen, elastin ve hyalüronik asit üretimi uyarılıyor. Sonuçta daha sıkı, gözeneklerin ve ince kırışıklıkların azaldığı, parlak ve canlı bir cilt elde ediliyor.

Altın iğne uygulamasının etkili olduğu bir diğer alan da akne tedavisinde geç kalınmış ve oluşmuş akne skarları... Yara izlerinin temelindeki bozuk kolajen demetlerini yeniden düzenleyici etkisiyle, akne çukurcuklarının görünümünü iyileştiriyor.

Altın iğnenin pek çok kullanım alanı mevcut. Bunlar arasında ameliyat izlerinin, zamanla kilo alıp vermeye bağlı oluşan cilt çatlaklarının tedavisinde, ince kırışıklıkların azaltılmasında, cilt dayanıklılığının artırılmasında, çene ve boyun bölgesinde sıkılaşma ve yenilenme amaçlı kullanımları öne çıkıyor.

Derin Yara İzlerine Veda

Tüm bu uygulamaların yanı sıra göz çevresinde yenileyici, sıkılaştırıcı, kaşların kaldırılmasını sağlayıcı etkisi ile tüm yüz, boyun, dekolte, yerçekimine bağlı sarkma gibi olumsuzlukları gidermek adına yeni kolajen ve elastin sentezi ile yara izi tedavisi imkanı sağladığı gözlemleniyor. Kişinin ihtiyacına göre senede 3-4 kez, 3-4 hafta ara ile uygulanabiliyor.

Kişinin ihtiyacına göre seçilebilen iğne başlıkları seçeneği daha geniş bir yelpazede olan başka bir uygulama ise Fractora... Bu teknolojik uygulama ile de inilebilen cilt altı derinliği seçilebiliyor. Böylelikle uygulama sonrasında cilt üzerinde iz bırakmadan, kişinin sosyal ve iş hayatından kopmadan hızlıca geri dönüşünü gerçekleşiyor. Deri altında gerçekleşen tedavi ile gevşemiş deride sıkılaşma, göz çevresinde zamanla yerçekimine yenik düşen kaşlar ve uçlarında kalkma sağlamak mümkün olabiliyor.

Sosyal Hayata Hızlı Dönüş

Sahip olduğu fraksiyonel mikro iğneli radyo frekans enerjisinin yeniden yapılandırma, sıkılaştırma ve kırışıklık azaltıcı etkisi bilimsel olarak çok sayıda yayın ile kanıtlanmış FDA onaylı bir uygulama. Kullanılan altın iğneler ile iyileşme süresi kısa, sosyal izolasyonu olmayan, yeni nesil bir teknoloji. Altın iğne ile kombine olarak kullanıldığında, altın iğnenin aktif akne yönteminde kullanılan mikro iğne matriksi boyunca iletilen radyo frekans enerjisi sayesinde akne kurutucu ve yenilenmeyi sağlayıcı etkisi bulunuyor.

İşlem sonrası 3-6 saatte solan cilt kızarıklığı pembeliğe dönerek kişinin normal hayata kaldığı yerden devam etmesine olanak sağlıyor.