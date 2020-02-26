Pek çok kadın anne olduktan sonra uzunca bir süre eski formuna kavuşamıyor. Çünkü bu süreçte bebeğin gereksinimleri daha fazla öne çıkıyor ve anne bu süre boyunca kendine fazla önem vermiyor. Ancak son yıllarda kadının yeniden eski formuna dönüş yapabilmesinin yöntemleri ve seçenekleri oldukça fazla. Bunlardan biri, sporla yada diyetle geri dönüşü mümkün olmayan bölgelerin operasyonlarla toparlanması... Özellikle doğum sonrası gevşeyen karın ve sarkan göğüs ameliyatları son dönemde öne çıkıyor. Detayları Op. Dr. Mustafa Aydınol’dan öğrendim.

- Doğum öncesi ve sonrası kadınların vücutlarındaki değişimler nelerdir?

Doğum esnasında alınan kilolara bağlı olarak tüm vücutta değişiklikler meydana geliyor. Bu kiloların doğumdan sonra verilmesine ve emzirmeye bağlı olarak memede ve karın bölgesinde sarkmalar oluşuyor.

- Doğum sonrası kadınlar en çok hangi işlemleri yaptırmak istiyor? Bunlar nelerdir anlatır mısınız?

Doğum sonrasında kadınların en çok talep ettikleri işlemlerden biri meme toparlama ameliyatı. Bu ameliyatta sarkan meme dokusu toparlandıktan sonra meme dikleştirme işlemi yapılıyor ve gerekirse silikon meme implantı yerleştiriliyor. En çok tercih edilen diğer bir ameliyat da karın germe ameliyatı.

- Doğum sonrası estetik uygulama için gerekli olan bir bekleme süresi var mıdır? Varsa ne kadardır?

Doğum sonrası estetik müdahale için bekleme süresi hastadan hastaya değişmekle birlikte ortalama 1 yıldır. Bu süre içerisinde genellikle emzirme süreci tamamlanmış ve gebelik döneminde alınan kilolar verilmiş olunuyor. Bundan sonra eğer ikinci bir gebelik planlanmıyorsa bu ameliyatları olmak daha doğru olacaktır. Estetik ameliyatların hiçbiri hamile kalmaya ya da emzirmeye engel değil ancak elbette bu ameliyatlardan sonra bir hamilelik gerçekleşirse, bu sürece bağlı değişiklikler olacaktır. Bunun doğal bir sonucu olarak da ek ameliyatlar gerekebiliyor.

- Kadınların en büyük şikayetleri arasında şüphesiz doğum sırasında oluşan cilt çatlakları ve doğum sonrasında gerçekleşen sarkmalarla ilgili yapılan uygulamalar nelerdir?

Vücutta oluşan sarkmaların bir kısmı kendiliğinden ya da sporla toparlayabiliyor. Ancak karın bölgesindeki sarkmaların çoğu kendiliğinden düzelmemektedir ve karın germe ameliyatı gerekebiliyor. Karın bölgesindeki çatlakların tamamen giderilmesi maalesef mümkün değil. Ancak uygun hastalarda karın germe ameliyatı ile göbek deliğinin altında kalan bölgedeki çatlaklardan kurtulmak mümkün. Diğer bölgelerdeki çatlaklar için mezoterapi, lazer, radyofrekans gibi birkaç yöntemi birlikte uygulamak gerekiyor.

- Hangi doğum yöntemi vücutta daha fazla estetik hasar yaratıyor?

Doğum yöntemlerinin estetik açıdan göze ilk çarpan bölgelerde estetik sonuç açısından bir farkı yok. Ancak sezaryen doğumda karın bölgesinde ve normal doğumda eğer kesi yapılmışsa vajinal bölgede iz kalıyor.

- Çoğu kadın göğüslerine silikon yaptırıyor. Silikon emzirmede bir olumsuz etken oluşturur mu?

Memeye yerleştirilen silikon protezleri meme bezlerinin altına yerleştirildiğinden, emzirmeye engel değil.

- Son dönemde çokça tercih edilen vajina estetiği ile uygulamalar nelerdir?

Vajina estetiği ile tercih edilen uygulamalar arasında en çok yapılan ameliyatlar, sarkan iç dudaklarının küçültülmesi ve doğuma bağlı vajende çok genişleme olmuşsa bunun daraltılması operasyonudur. Bunun haricinde vajen dudaklarının beyazlatılması ve vajen bölgesine yağ transferi de oldukça revaçta. Özellikle yağ transferi sayesinde yaşlanmanın etkileri bir miktar geciktirilebilmekte ve vajenin hassasiyeti artırılabiliyor.