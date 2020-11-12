Bu kremin içeriği hücreleriniz

Kovid döneminde malum maske kullanmak artık hepimiz için bir zorunluluk haline geldi. Ancak maskelerin kullanımına bağlı olarak pek çoğumuzun cildinde kızarıklık, kaşıntı gibi çeşitli cilt sorunları gözlenmeye başlandı. Tüm bu sorunların klinik tedavileri arasına ilginç bir yöntem daha eklendi: Kişinin kendi kan hücrelerinden zengin plazma tedavisi olarak bilinen PRP’nin krem formu... Konuyla ilgili görüşlerini aldığım Medikal Estetik Uzmanı Dr. Ziya Yavuz, krem sayesinde kişilerin profesyonel cilt bakımına evde de devam etmelerine yardımcı oluyor.

- Bize PRP uygulamasından bahseder misiniz?



PRP yani ‘trombosit hücrelerinden zengin plazma tedavisi, kendi kanımızın içindeki iyileştirici hücrelerin gücünü kullanarak yapılan bir tedavi şekli. Cilt estetiği, saç dökülmesi ve ortopedi sorunlarında sıklıkla kullanılıyor. Kişinin kendi hücreleri kullanıldığı için herhangi bir alerjik reaksiyona da sebep olmuyor ve sadece yapılan bölgede etkili. Kişinin kanından elde edilen bu trombosit hücreleri, enjeksiyon veya hazırlanan özel PRP kremi ile ihtiyaç duyulan bölgeye uygulanıyor. PRP solüsyonunu hazırlamak için hastadan 10-60ml arasında kan alınıyor. Bu kan tek kullanımlık özel PRP kitleri ve santrifüj cihazları ile ayrıştırılarak istenmeyen kısımları uzaklaştırılıyor. Ayrıştırılan 2-6 ml. kısım, trombositten zengin plazmayı içeriyor.



- PRP'nin krem olarak kullanılması oldukça ilginç. Bunu da anlatır mısınız?

PRP normal şartlarda klinikte enjeksiyon şeklinde kişiye uygulanıyor. Ama kişi isterse kendi kanından elde edilen PRP ile ona özel PRP kremi de hazırlanabiliyor. Bu krem kişinin kendi hücrelerini ve büyüme faktörlerini içerdiği için sadece kanı alınan kişiye özeldir. PRP kreminin hazırlanması için yine kişiden bir miktar kan alınıyor ve özel PRP kitleri ile kişinin trombosit hücreleri ayrıştırılıyor. Ayrıştırılan bu PRP solüsyonu, bir bazla karıştırılıp krem haline getiriliyor. Krem haline geldikten sonra kişinin evinde de bu kremi bakım amaçlı günlük olarak kullanması mümkün.

- Bu kremin yan etkileri var mı?

PRP kremi kişiye özel ve kişinin kendi kan hücrelerini içerdiği için herhangi bir yan etkisi bulunmuyor.



- Ciltte nelere iyi geliyor?

PRP kremi uygulaması ile cilt daha parlak ve canlı görünüyor. Kullanımla beraber yüzdeki lekelenmeler de azalıyor, göz çevresi, yanaktaki ince çizgiler yumuşuyor. Yine yaşlanan cildin tamir edilmesiyle cilt tonusunda artış meydana geliyor. Ciltte varsa yara izi onlarda da azalma oluyor.



- Hazırlanan bu krem ne kadar süreyle kullanılabilir?



Hazırlanan PRP kremi mutlaka buzdolabında muhafaza edilmesi ve hazırlandıktan sonra 15 gün içinde bitirilmesi öneriliyor. Bu kremi kullanırken başka bir cilt kremi kullanmaya gerek yok. Çünkü zaten ihtiyacımız olan bütün faktörleri bu krem doğal olarak barındırıyor. Kişi, kremi kullanmaya istediği süre boyunca devam edebilir.



- Sadece yüze değil, cildin tahriş olan başka bölgelerine de bu krem uygulanabilir mi?

Tabii ki... Yüz dışında ihtiyaç duyulan başka bölgelere de uygulanabilir. Sadece kremin açık yaralara uygulanması önerilmiyor.