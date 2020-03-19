Cilt yaşlanması nasıl geciktirilebilir?

Cildimiz vücudumuzda bulunan bütün diğer organlar gibi zamanla birlikte yaşlanır. Cildimizin üst katmanı normalde ayda bir kendi kendini yeniler. Yaşımız ilerledikçe cildimizin üst tabakasında yer alan ölü deri hücreleri daha yavaş atılır. Bu da derinin sertleşmesine, incelenmesini ve su kaybetmesine neden olur. Bunun sonucunda cilt daha sert, nemsiz ve pürüzlü hale gelir. Cilt yaşlanmasıyla ilgili detayları Dr. Esra Vardarman’dan öğrendim.

- Cilt yaşlanması nasıl gerçekleşir?

Yaşlanan üst ciltte pigment üreten melanositlerin bazıları pigment üretmekte güçlük çekerken diğerleri normal işlevlerini devam edebildikleri için bu durum ciltte yaşlılık lekelenmelerine, açık-koyu renkli farklı bölgelerin oluşmasına sebep olur. Cildin daha alt katmanında cildin iskeletini oluşturan kolajen ve elastin lifleri ve hyalüronik asit bulur. Bu lifler cildimizi ağ gibi sarıp ona esneklik, sağlamlık ve gerginlik sağlar. Yaşlanma ile elastin ve kolajen lifler hızla bozulur, kalınlaşır, bükülür bu sırada hyalüronik asit miktarı ise azalır. Bunun sonucunda cilt sarkar, incelir kırışıklıklar oluşur ve cilt kurur.

Cildin daha aşağı katmanında ise cilt altı yağ dokusu bulunur. Zamanla yağ dokusunda da azalma olur. Bunun sonucunda cilt dolgunluğunu kaybeder sarkar, belli bölgelerde çukurlar oluşur. 60 yaş civarında kemik yapısında da değişiklikler olur. Bu daha çok ağız çevresinde görülür. Ağız çevresinde kırışıklıklar oluşur. Burun kıkırdağında azalma yaşlandıkça burun ucunun aşağı doğru inmesine ve burunun daha büyük görünmesine sebep olur.

- Cilt yaşlanmasına neden olan iç ve dış etkenler nelerdir?

İki tip cilt yaşlanması vardır:

1. İç etkenlere bağlı yaşlanma genetik olarak programlanmış yaşlanmadır. Herkeste farklıdır. Bu nedenle aynı yaştaki iki kişi de farklı cilt yaşlanması görülür.

2. Dış etkenlere bağlı yaşlanma bu tip yaşlanma, çevresel etkenlerden dolayı olur. Cilt yaşlanmasının yüzde 20’si iç etkenlere, yüzde 80’i ise çevresel etkenlere bağlıdır.

- Cildin erken yaşlanmasına neden olan etkenler nelerdir

Güneş ışığı, Sigara, Alkol, Hava kirliliği, Kötü beslenme, Uykusuzluk, Tekrarlayan yüz mimikleri, Stres, Hareketsizlik, Cildin uzun süre terli kalması, Hormonal değişiklikler, Fazla şeker tüketimi

Tüm bu sebepler arasında cildi en hızlı ve fazla yaşlandıran etken güneş ışığıdır. Güneş ışığı cilt yapısına en fazla zarar vererek cildin kırışmasına, sarkmasına, kurumasına ve lekelenmesine sebep olur.

- Cilt yaşlanmasının ilk belirtileri nelerdir?

Kuru ve mat bir cilt, Kırışıklıklar, Elastikiyet kaybı, Sarkma, Düzensiz koyu lekeler, Kılcal damarlarda artış, Ciltte incelme, Cilt üzerinde pütürlü kızarıklıklar ve koyuluklar, Ciltte dolgunluk kaybı, Ciltte çukur alanlar

- Cilt yaşlılığını geciktirmek ve oluşan değişiklikleri tedavi etmek için öne çıkan tedavi yöntemleri ;

•KİMYASAL PEELİNG: Cildin ölü katmanından kurtulmak, tıkanmış gözenekleri açmak, cilde canlı parlak bir görünüm kazanmak için yapılır. Genellikle haftada bir olmak üzere 4-6 seans uygulanır.



•VİTAMİN, HYALURONİK ASİT, PRP ENJEKSİYON: Hyalüronik asit cildimizde bulunan ve ağırlının 1000 katı kadar su tutabilen bir molekülerdir. Cildimizin nemli, sıkı ve dolgun görünmesini sağlayan hyalüronik asit 30’lu yaşlardan sonra azalır.Ayrıca oxidatif stres ve güneş ışığına maruz kalınarak kolajen ve elastin liflerinde de bozulmalar oluşur. Antioksidan, vitamin, hyalüronik asit PRP enjeksiyonları cildin nemlenmesini, daha dolgun görünmesini kolajen ve elastin lifleri üreten firoblastları uyararak cildin yaşlanmasını yavaşlatır.



•BOTOKS ENJEKSİYONLARI: Yüzde devamlı olarak aynı şekilde yapılan hareketler cildin yaşlanması ile birlikte ciltte ince kırışıklıklara sebep olur. Botoks enjeksiyonları bu hareketleri dondurduğu için kırışıklıkların derinleşmesini engeller, oluşan kırışıklıkların azalmasını sağlar.



•DOLGU ENJEKSİYONLARI: Doğal yaşlanma sürecinde cildin kolajeni parçalanır, yağ dokusu azalır. Bunun sonucunda yüzümüzde hacim kaybı ile birlikte göz altlarında, şakaklarda, burun kenarlarında boşluklar oluşur. Bu boşluklar hyalüronik asit dolgu enjeksiyonları ile doldurulur.



•İPLE YÜZ GERME: Yüzünüzdeki sarkan dokuları gergin hale getirmeyi amaçlayan bir uygulamadır. İnsan dokusuna uyumlu gerilmeye dayanıklı düz ve kılçıklı cerrahi ipleri ince kılavuz iğne ile cilt altına yerleştirilir. Cilt altına yerleştirilen ipler sayesinde birkaç hafta içinde kolajen üretimi tetiklenir. Bu sayede cilt elastikiyeti artar, sarkan bölgeler toparlanır. Özellikle sarkan yanak ve çene görüntüsünü düzeltir ve çene hattını keskinleştirir.



•LAZER İLE CİLT GENÇLEŞTİRME: Son yıllarda cildin her türlü sorununa yönelik değişik lazerler üretildi. Cilt sarkması, leke tedavisi, kılcal damar tedavisi, cilt soyma, cilt sıkılaştırma, gözeneklerin küçültülmesi, cilt altı kolajen ve elastin üreten fibroblast hücrelerinin uyarılmasına kadar değişik lazer kombinasyonları ile cilt tedavileri uygulanmakta ve çok iyi sonuçlar alınmaktadır.

-Cilt yaşlanmasını yavaşlatmak için sizin yapmanız gerekenler:

•Güneş ışınlarının dik geldiği 11-15 saatleri arasında güneşte kalmamak

•Yaz ve kış güneş koruyucu kullanmak kışın 30 faktör, yazın 50 faktör güneş koruyucu kullanmak

•Yazın güneş gözlüğü takmak

•Yazın güneş koruyucu kremleri güneşe çıkmadan yarım saat önce sürmek ve sık sık tekrarlamak

•Günde 2 litre su içmek

•Günde 7-8 saat uyumak

•Antioksidan içeren besinler ve vitaminler almak

•Sigara içmemek, sigara içilen ortamlarda bulunmamak

•Düzenli alkol tüketiminden kaçınmak

•Solaryuma gitmemek

•Mümkün olduğunca temiz bir çevre de bulunmak ve çalışmak

•Akşamları cildi iyi temizlemek

•Şekerli gıdalardan uzak durmak

•Sık kilo alıp vermemek

•Cildi iyi nemlendirmek

•Daha çok sebze ve meyve yemek

•Stres dengeleyici hobiler geliştirmek

•Düzenli spor yapmak

•Terledikten sonra cildi terli bırakmayıp yıkamak

-Cilt bakımı için değişik yaşlarda neler yapılmalıdır?

20’li yaşlarda;

•İyi bir uyku düzeniniz olsun

•Bol meyve ve sebze yiyin

•Kışın 15 faktör, yazın 50 faktör güneş koruyucu kullanın

•Cildinizi her akşam iyice temizleyin

30’lu yaşlarda;

•Cildinizi her akşam iyice temizleyin

•Anti-aging gece kremi kullanın

•Gündüz cilt nemlendirici krem kullanın

•Göz etrafında kolayca oluşabilecek kırışıklıklar için göz kremi kullanmaya başlayın

•Kışın 30 faktör, yazın 50 faktör güneş koruyucu kullanın

40’lı yaşlarda;

•Cildinizi her akşam iyice temizleyin

•Kolajen içeren cilt bakım kremi kullanın

•Geceleri anti-aging serum ve gece kremini birlikte kullanın

•Belli aralıklarla evde cilt peeling’i yapın

•Hafta da bir besleyici cilt maskesi uygulayın

50’li yaşlarda;

•Antioksidan içeren serum kullanın

•Cilt için gerekli antioksidan vitaminler ve sıvı kolajen ve hyalüronik asit alın.