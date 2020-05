Türk sanatçıların dünya sanat pazarında en doğru şekilde temsil edilmesi ve Türk sanatının sesini daha geniş kitlelere duyurmak hedefleriyle yola çıkan Hub Design; şimdi kendi bünyesinde topladığı sanatçılarla yepyeni bir sergiye imza atıyor. Covid 19 temalı dijital sergide, bu sürecin sanatçılarımızda yaşattığı duygu ve değişimin izlerini süreceğiz. Hub Design kurucusu Gülşah Özperçin ile kısa süreci değerlendirdik...

- Hub Design’in başlattığı Covid-19 temalı online serginiz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Serginin ismi, ‘Stream (Akış)’... Sosyal mesafe ve karantina altında olmanın, zamanımızı değerlendirme şeklimize olan etkisi ve içe dönük yaşam biçimimizin sanatçıyı günlük hayatın gerekliliklerinden kopararak tam anlamıyla akış içinde üretim yapmasını zorlaması, sergi yapmaya karar vermemizde önemli rol oynadı. Artsy dijital sanat platformunda yayına açılan online sergimiz, 23 Mayıs Cumartesi gününe kadar sanatseverler ile buluşacak. Sergide 18 sanatçı, toplam 29 eser ile yer alıyor. Sanatseverler için sergi kapsamında pandemi döneminde üretilen veya pandemi teması içeren eserlerden eklektik ve plüralist yapıda bir seçki hazırladık. Her sanatseverin koleksiyonu için kendine yakın bir parça bulabileceği ve her bütçeye uygun eserlerin yer alacağı bu karma serginin eş küratörlüğünü Ayça Okay ve Lara Birgit Kamhi üstlendi.

-Sergide kimler yer alıyor?

Sergide Türk sanatçılardan Bahar Oganer, Barış Cihanoğlu, Cengiz Yatağan, Dicle Çiftçi, Elifko, Fırat Neziroğlu, Gizem Candan, Lal Batman, Leyla Emadi , Manolya Çelikler , Mutlu Başkaya, Ömür Tokgöz, Özge Günaydın, Seydi Murat Koç, Taner Yılmaz ve New York’lu Sanatçılardan Bianca Kann, Charlotte Fox ve Mallory Smith gibi değerli isimler yer alıyor. 2 hafta boyunca Artsy’de yayında kalacak olan online serginin gelirinin bir kısmı COVID-19 ile mücadele için ilgili kurumlara bağışlanacak. Yeni normalimize kavuşamamızla birlikte online serginin Hub Design faaliyet noktaları olan New York, Londra, Paris, İstanbul, Bogota ve Meksiko şehirlerinde çok ayaklı fiziksel sergi olarak gezmesi planlanıyor.

- Covid-19 sergisinde sanatçıların üretim serüveni nasıl başladı?

Karantina günlerinin başlamasıyla birlikte sanatçılarmızı motive tutmak ve üretime teşvik etmek için onlarla daha da yakın olduk. Hub Design ailesinin tüm fertlerini içeren bir grup kurduk. Günceli birbirimizle buradan paylaşıyoruz. Salgının yayılma süreci bizim açımızdan çok hızlı ilerledi. Kimsenin asla tahmin edemeyeceği bir hastalığın çıkıp, tüm hayatımızı ve yaşama şeklimizi kökünden değiştireceği fikrine alışmak zaman aldı. Ne zaman sona ereceği belli olmayan bu inziva döneminde çok kıymetli etkinlikler, sanat fuarları ve sergiler iptal edilmişti. Geçici süreliğine kapatılan sanat galerileri ve sanat ekonomisinin hızla durma noktasına gelmesi başta sanatçılar olmak üzere hepimizi demoralize etti.

Bir diğer yandan biliyorduk ki, bu süreçten en az hasarla çıkmanın tek yolu güçlü olabilmek. Durup beklemek bizim için lükstü. Karantina sürecinde sanatçılarımız atölye ortamlarını evlerinde sağlayamadıkları için üretmekte zorlanıyorlar, üretimi sürdürebilmek için ihtiyaçları olan malzemelerin temininde problemler yaşıyorlar, daha başka pek çok problemle savaşıp bazen köşeye sıkışıyorlar ama köşeye sıkıştıkça daha yaratıcı, daha kışkırtıcı eserler üretiyorlardı. Sonuçta söz konusu olan üretmek ise herhangi bir kısıtlama karşısında durmak mümkün değildi. Sanat tarihi boyunca nasıl başarılı eserler ortaya konulduysa, bugün Covid-19’a ve karantina sürecine rağmen sanatçılarımız yeni eserler üretmeye devam ediyor.

Van Gogh, Frida Kahlo kendi iç dünyalarında büyük depremler yaşayan sanatçıların, yaşadıkları depremler daha iyi birer sanatçı olmalarını sağladı. Covid-19’u da böyle anacağımızı düşünüyoruz ileriki yıllarda. Dolayısıyla, Hub Design olarak üretmek için sınır tanımayan sanatçılarımızı dünyaya taşımak için biz de sınır tanımıyor ve varoluşun yeni gereklilklerini hızla yerine getirmeye çalışıyoruz. Dijitale yatırımımızı Covid-19 öncesinde yapmış bir şirket olarak bu yöndeki faaliyetlerimizin çeşitlilik ve sayısını artırıyoruz. Tüm sanatçıların katılımına açık, kolektif bir online galeri fikri, ‘Social Distance Hub’ ismi ile önce instagram’da hayata geçti, bu oluşumla hala tüm dünyadan başvuruları alıp değerlendiriyoruz. Bildiğiniz üzere bir de Artsy dijital sanat platformunda yeni bir şov başlattık ve bu şovu iki haftada bir yenilemeyi planlıyoruz.

- Eserleri nasil belirlediniz?

Eserlerin seçimi eş-küratörlerimiz Ayça Okay ve Lara Birgit Kamhi tarafından gerçekleştirildi. Küratörlerimiz eser seçim sürecini dijital olarak yürütmek zorundaydılar. Malum pandemi onların da iş yapma şeklini değiştirmişti. İlk adım olarak Covid-19 döneminde üretilen işlerin baz alınacağı bir yapı oluşturuldu. Daha sonra bu ana başlığın altına minik destekleyici alt başlıklar konuldu. Deneysellik, zaman, malzeme gibi belirleyici unsurlar eser seçiminde küratörlerimize rehberlik ettiler.

Yalnızca belirli bir periyoddaki belirli estetik değerlere sahip eserleri seçmektense kendilerini özgür bırakarak sanatçıların geleceğe dönük skeç, plan, günlük gibi tarihe iz bırakan işlerine de yer vermeyi tercih ettiler.