Dezenfektana Dair 10 İpucu

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid 19'un, pandemi olarak ilan edilmesinin ardından, sebep olan yeni koronavirüs için ülkemizde de önlemler artmaya devam ediliyor. Yapılan açıklamalara bakıldığında ülkemizde, kişiden kişiye yayılımın düşük sayıda gerçekleşmesi, sağlık sektörümüz için de çok önemli.

Son günlerde koruma amaçlı alınan dezenfekte malzemeleri için yaşanılan karışıklık, piyasada farklı içerikte üretilen malzemelerin çokluğu vatandaşlarımızın bu konuda nelere dikkat etmesinin gerekliliğini de ortaya çıkardı. Bu konuda Dr. Özcan Özgül ile konuştuk...

- Virüsün eller ile taşındığını biliyoruz, bu konuda bize bilgi verir misiniz?

Her ne kadar damlacık yolu ile de bulaşabiliyor olsa, özellikle Covid19 etkeni virüsün eller ile taşınması belirleyicidir. Hastalığın oluşması özellikle ellerimiz ile virüsün, ağız, burun ve gözlere götürülmesi sonucu gerçekleşir. Doğru el yıkamanın yanı sıra alacağımız dezenfekte malzemesi ile bu bölgelerin korunması sağlığımız için büyük önem taşımaktadır.

- Bu durumda satın alacağımız dezenfektanlarda nelere dikkat etmeliyiz?

Ben bu konuyu 10 başlıkta değerlendiriyorum...

1. Kimyasal içeriği ile ilgili olarak: Dezenfeksiyon yapalım derken, toksik ya da kanserojen maddelere maruz kalınıyor mu?

2. Alkol içeriği ile ilgili olarak: Ellerdeki yağı alıp, çatlaklara ve tahrişlere neden olma ihtimali göz önüne alınıyor mu ve bu anlamda farkındalık var mı?

3. Kullanılan ürün ağız içine burun içine ve göz çevresine uygulanabiliyor mu?

4. Çocuklar ve her yaş grubunda kullanılabiliyor mu?

5. Açık yaralar varsa bu bölgelerde kullanılabiliyor mu?

6. Giysiler üzerindeki virüs ve bakterileri öldürüyor mu?

7. Sonradan durulanması şartıyla sebze ve meyveler üzerine sıkıldığında virüs ve bakterileri öldürüyor mu?

8. Sadece bakterileri değil virüsleri de öldürüyor mu? Öldürme oranları ne kadar?

9. Ürün, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı mı? Stabilitesi diğer bir deyişle raf ömrü ne kadar uzun ve son kullanma tarihi geçmiş mi?

10. Etken maddesinin "insan koronavirüs ailesi virüslerinden herhangi birisi" üzerinde yapılmış testi var mı?

Bu noktada bireylerin bilinçlenmesini çok önemsiyoruz. Çünkü doğru dezenfekte, el yıkamak kadar önem taşıyor.

- Bu virüs için kullanacağımız dezenfektanın özellikleri neler olmalı?

Ağız, burun ve gözden bulaşının önemini bildiğimiz bu virüs için ağız içi sprey ya da gargara yoluyla uygulanabilen ve antiviral özelliği olan ürünlerin kullanımı önemli. Bu noktada ‘hipokloröz’ içeren ürünler biraz daha ön plana çıkıyor. Ağız içinde, gözler açıkken yüzde, hatta açık yaralarda bile bu içeriği kullanmak mümkün. Bu etken madde, saniyeler içinde ve yüzde 99.9 üzeri başarı oranında virüsleri öldürüyor. İçeriğinde kimyasallar olan markalardan kendimiz ve çocuklarımız için kaçınmamız gerekiyor. Ürünün Sağlık Bakanlığı onayını da özellikle incelemek çok önemli. Alınan önlemlerin yanı sıra vatandaşların bilinçlendirilmesi ve kişisel disiplinlerin artırılarak sorumluluk bilincinin artması da ayrıca önemli.

- Virüse karşı oldukça etkili olduğu bilinen hipokloröz etken maddesinden bahseder misiniz?

Hidrojen, oksijen ve klordan oluşmuş bir etken maddesi. Vücudumuzun savaşçı hücreleri, mikropları öldürmek için bu maddeyi üretirler. Dolayısı ile zaten vücutta var olan bir bileşendir. Yerkürede bu madde tarafından öldürülmeyen mikroorganizma bulunmuyor. İsimleri çok benzer olduğu ve her ikisinde de klor bulunduğu için çamaşır suyu (ağartıcı) ile çokça karışsa da farklıdırlar.

- Bu madde doğada bulunuyor mu?

Belirttiğim gibi insan vücudunda bulunuyor, hatta tüm memeli canlılarda savaşçı hücreler tarafından üretiliyor.

- Hipokloröz maddesi hangi alanlarda kullanılıyor?

Virüs, bakteri ve mantarları saniyeler içerisinde yok etmesinin yanında hipokloröz pek çok etkili kullanım alanlarına sahiptir. Dünyadaki kullanım alanları biraz daha yaygın; el, yüz, göz, ağız, yüzey dezenfektanı olarak, yara bakımlarında, göz ameliyatlarında, enfeksiyon tedavilerinde, alerjik hastalıklarda, ülser, diyabetik ayak, sinüzit tedavisi ve hayvanlarda pnömoni tedavisine kadar birçok alanda kullanılmaktadır.