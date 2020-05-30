Erkekler Bakımı Keşfetti

Gözde Yorgun, eğitimini gastronomi ve mutfak sanatları üzerine tamamlamış. Görkem Yorgun ise iç mimarlık okumuş aynı zamanda profesyonel sporcu... Ancak iki kardeş şimdilerde eğitim aldıkları kariyerlerine veda ederek devraldıkları baba mesleğine ve yeni yarattıkları erkek kozmetik markası ‘Marmara Barber’e odaklanmış durumda. İki genç girişimci ile profesyonel sporcu hayatlarından, eğitimlerine ve dünyanın 52 ülkeye ihraç ettikleri markalarının doğuşuna kadar pek çok şeyle ilgili konuştuk.

- Yeni bir marka kurmaya nasıl karar verdiniz?

Görkem Yorgun: Aile şirketinde çalışmaya başladığım ilk yıl, dünyadaki gelişmeleri ve trendleri takip etmek üzere Hong Kong’ta yapılan Cosmoprof Asia Fuarını ziyaret ettik. Ekip olarak yeni projeler ve Türkiye’ye getirebileceğimiz yeni ürünlerin araştırmasını yaptık. Dünyadaki yükselen trendlerine bakarak yeni bir alana girmemizin, halihazırda üretimini yaptığımız kolonyadaki uzmanlığımızı başka bir noktaya taşımaya karar verdik. Özellikle erkek kuaför ağına hitap etmek üzere bir proje geliştirdik. Çünkü kozmetik pazarında kadınlar için yüzlerce marka ve ürün olmasına rağmen erkekler için eksiklik olduğunu düşünüyorduk. Türkiye’ye döndükten sonra hızlıca çalışmaya başladık. Çok iyi hazırlanıp bir sunum yaptık. Babamızdan aldığımız destek ve güç bizi çok heyecanlandırdı. Hemen çalışmalara başladık. Böylelikle yeni bir yola çıkmış olduk.

Gözde Yorgun: Graffiti sanatından ilham alarak yarattığımız, kozmetik sektörüne yeni bir trend getiren markamız, erkek bakımında global bir markaya dönüştü. Üç yıl içinde dünyanın pek çok yerinde kozmetik fuarlarına katılarak ürünlerimizi tanıttık. Toplam 52 ülkeye ihracat ettiğimiz markamızı, bu yıl Türkiye’de de tüketici ile buluşturmaya karar verdik.

- Neden erkek bakım ürünleri?

Görkem Yorgun: Dünyanın pek çok yerinde -erkek ya da kadın-, herkes kuaföre gidip bakım yaptırarak deşarj oluyor. Erkek bakım ürünleri halen gelişen bir pazar. O yüzden erkek bakımına odaklanmaya karar verdik. Ürünlerin sloganına gelince: ‘Being a barber taking care of the people’ yani ‘berber olmak insanlarla ilgilenmek’...

Gözde Yorgun: Çoğu erkek kişisel bakım ürünlerini marketlerden, online satış portallarından ve kuaförlerinden satın alıyor. Görünen o ki, artık erkek kuaför salonlarının yerini barbershop’lar alacak. Birçok ülkede bu dönüşüm başladı. Türkiye’de de örneklerini görüyoruz.

- Erkekler de kadınlar kadar bakımlı mı?

Gözde Yorgun: Yurtdışında erkekler daha bakımlı ve saç modelleri, tıraş şekilleriyle trendi yakalamayı seviyor. Türkiye’de ise erkek bakım ürünleri pazarı yeni gelişmeye başlıyor. Yakın zamanda Türkiye’de erkekler de kadınlar kadar bakımlı olacak.

Görkem Yorgun: Biz erkekler, eskiye nazaran kendimize daha iyi bakıyoruz. Kişisel bakımımıza ve hijyenimize önem veriyoruz.

- Erkek bakım ürünlerindeki pazarın gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Görkem Yorgun: Türkiye de kişisel bakım endüstrisi erkek bakım sektörüne ayak uydurmaya başladı. Biz de bir Türk markası olarak hem Türkiye’de hem de dünya pazarında öncü markalarından biri olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.

- Yarattığınız ürünler hakkında bilgi verir misiniz?

Gözde Yorgun: 2017 yılında önce üç çeşit tıraş losyonu ile piyasaya çıktık. Ürünler, kokuları ve berberlere özel olmalarından dolayı farklılık yarattı. İlk yıl, kolonya çeşitliğini artırarak piyasada sağlam temeller atmayı hedefledik. İkinci yıl da kolonya dışında berberlerin ihtiyaçlarına yönelik ürünler ekleyip ürün gamını genişlettik.

Görkem Yorgun: Şu anda kolonya, parfüm, after shave, tıraş jeli, sakal yağı, saç şekillendiricileri, tarak, tıraş fırçası ve profesyonel kullanım için berber aksesuarları seçenekleri var. İlerleyen dönemlerde ürün yelpazesinde yeni ürünler de eklenecek.