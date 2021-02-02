Hayatınızdaki Blokajları Çözün

Uluslararası Thetahealing eğitmeni İpek Senem Aydın, ‘Bu teknik, açık ve net bir şekilde geçmiş deneyimlerimizin bizde yarattığı olumsuz durumları, engelleri, blokajları hızlıca yapılandırır. Kendi istediğimiz hayatı kurabilmemize yardımcı olur” diyor. Detaylar röportjımızda...

- Thetahealing tekniğinin nasıl bir bilimselliği var?

Thetahealing tekniği zihnimiz, bedenimiz ve ruhumuz için yaptığımız her şeyde erdemler geliştirerek, pozitif düşüncelerle hayatı yaşamamızı ve sınırlayıcı inançları anda dönüşmesini sağlayan bir meditasyon yöntemi. Kişi, theta beyin dalgasındayken bilinç açık olarak artık ona hizmet etmeyen blokajları bulur ve bunları pozitif inançlar ile değiştirebilir. Bu tekniğin kurucusu Vianna Stibal, “Thetahealing’i daha iyi insanlar olmamız için zihnimizi theta frekansında yeniden programlamaktır” olarak ifade eder. Thetahealing herhangi bir dil, din, ırk gözetmeksizin herkes tarafından kullanılabilir ve uygulanabilir.

- Pandemi süreci pek çok kişinin hayatında ciddi fiziksel ve ruhsal değişimlere neden oldu. Bu süreçten en sağlıklı şekilde çıkmak için de Thetahealing’e talep arttı. Sizin bu konuya dair gözlemleriniz neler?

Pandemi sürecinde genel olarak kişilerin farkındalığı arttı. Herkes neden aynı döngülerin içinde olduklarını, neden hep aynı deneyimleri çektiklerini anlamak için kendilerini ve yaşamlarını sorgulamaya başladılar. Hiç farkında olmadığımız o kadar çok sınırlayıcı inançlarımız var ki..

Bildiğiniz üzere artık bilim insanları da kanıtladılar ki atalarımızın yaşadığı acı verici deneyimler bizlere genetik olarak geçebiliyor. Şu anda parasal sıkıntılar yaşayan, ne yaparsa yapsın bir türlü maddi blokajlarını çözemeyen kişilerin, atalarının kıtlık ve zor zamanlarında yaşadıkları deneyimleri tekrarladığına rastlıyoruz. Atalarından gelen genetik blokajları Thetahealing ile dönüştürdüğümüzde artık aynı deneyimleri tekrarlamak zorunda kalmayıp, bolluk ve berekete de kucak açmış olabiliyorlar.

- Hayatımız boyunca karşılaştığımız her zorluğu bilinçaltımızla çözüme kavuşturabilir miyiz?

Evet... Bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Küçükken annesinden habersiz para alan bir çocuğa annesi kızmıştır. O kişi büyüyüp yetişkin bir birey olmuştur ama ömrü boyunca para kazanmaktan, parayı kabul etmekten çekinir ki annesi ona kızmasın. Birçok kişide “Parayı alırsam annem kızar ya da babam kızar” şeklinde blokajlara rastlıyoruz. Basitçe bu teknik ile bu programı değiştirip yerine olumlu bir program yüklenmesine şahit olabiliriz. Yeni program şöyle olabilir “Parayı kabul ettiğimde annem ve babam beni sever. Parayı kabul etmeye izinliyim. Zenginlik içinde olmak benim Yaradılıştan gelen en doğal hakkımdır.” Tabi ki buna ek olarak daha birçok çalışma yapılıyor. Bu sadece küçük bir örnek..

- Yaşamımızı etkileyen blokajların oluşmasını etkileyen en önemli faktörler neler?

En önemli faktörler 0-7 yaş arası yaşadıklarımız genetik olarak atalarımızdan bize aktarılan aktarımlar ve kolektif bilinçten gelen blokajlar olabiliyor.

Örneğin, atalarımız çok zorlu hayatlar yaşamışlarsa bizler de “hayat çok zor” “para kazanmak zor” “zor olmalı ki değerli olsun” gibi sınırlayıcı inançlarımız olabiliyor. Bunun yerine “Hayatımda kolay seçimler yapmayı biliyorum” “Hem keyifli bir hayat sürebilirim hem de atalarımı onurlandırırım” programlarını yüklenmesine tanık olabiliyoruz.

En sık rastlanan başka bir blokaj ise erkek çocuk olarak beklenen kadınlarda kas testinde “Ben erkeğim” inancına rastlanmasıdır. Ataerkil bir toplum olduğumuzdan kadınlarda “Güçlü ve başarılı olmak için erkek gibi olmalıyım” inancı gelişebiliyor. Bu programı “Kadın olmak güvenlidir, hem kadın olabilirim hem güçlü ve başarılı olabilirim” programı ile değiştirdiğimizde kadınlarda dişil enerjilerinde dengeye gelmiş oluyorlar.

- Thetahealing en çok hangi konularda destek sağlıyor?

Her birey farklıdır dolayısıyla ihtiyaçları da farklıdır. Kullandığımız bu teknik ile çok çeşitli konuları ele alabilirsiniz. Aşk, ilişkiler, bolluk, bereket, para, aile konuları, ideal kilo, iş, kariyer, sınav stresi gibi. Bunların dışında hayatınızda karşılaştığınız iyileştirmek ve değiştirmek istediğiniz her konuda uygulama alabilirsiniz.

- Seanslar sırasında en sık karşılaştığınız zorluklar neler?

En sık karşılaştığımız zorluk kişinin kendi merkezinde kalmaması ailesini, işini ya da çocuklarını hayatının merkezine koymasıdır. Unutmayalım ki, huzur bizimle başlar. Çevremizdeki kişilerin huzurlu olmasını istiyorsak ilk önce biz huzurlu olacağız. Kendimize değer verip kendimiz için vakit ayırmalıyız. Ruhumuzu besleyen şey neyse onu hayatımıza dahil etmeliyiz. Kendimize öz sevgi ve öz şefkat göstermeliyiz çünkü hepimiz çok değerliyiz.