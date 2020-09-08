Dijital çağın etkilerini en derinlerimize kadar hissetiğimiz bu dönemde meslekler ve mesleklere ilgiler de hızla dönüşüm yaşıyor. Daha önceden doktorluk, mühendis gibi meslekler ilgi toplarken şu an gençler tamamen dijital çağa ayak uydurarak influencer olmaya yöneliyor. TEM Agency kurucusu ve CEO’su Temuçin Ünalp, konuyla ilgili sorularımı yanıtladı...

- Öncelikle, son yıllarda oldukça ilgi gören ve pek çok kişinin kendi çapında olmaya çalıştığı ‘influencer’ ne demek ve ‘influencer’ olmanın kuralları neler?

Gerçek anlamda ‘etkileyen/influence’ gücü olan dijital yetenekler, takipçisi üzerinde ‘o da benim gibi biri’ hissini yarattığı için çok seviliyor, dijitalde her hareketi izleniyor ve bu gücünü tüm sosyal platformlara yayabiliyorlar. Influencer’ın takipçilerine karşı samimiyet ve yakınlığını kaybetmemesi, sürdürülebilir bir başarı için olmazsa olmaz kurallardan diyebilirim.

- ‘Inlfuencer’ tam olarak ne yapar?

Influencer olmak kolay ve zahmetsiz bir işmiş gibi algılanıyor çoğu zaman. Ancak sıkı disiplinli çalışılan birçok işten pek farkı yok. Yola nasıl başlanır diye soruyorsanız, öncelikle uzman olduğunuz/ilgi duyduğunuz bir alan seçmeniz gerekiyor. Bu video oyunlar olabilir, filmler olabilir, makyaj olabilir vb. Liste sonsuz. Askeri araçlarla ilgili içerik üretenler bile var.

- Günümüz sosyal medya platformları arasında en ilgi çeken hangisi? Sizin geleceğin ‘influencer’ları için bu konudaki önerileriniz neler?

Her platformun kendi dinamiği var, Instagram daha hızlı anlık yönetilebiliyorken, YouTube ciddi emek isteyen, fikir bulma ve video edit süreçleri gerektiren ve düzenli içerik üretimini durdurduğunuzda çok hızlı şekilde öneri algoritmasında geri plana düşebileceğiniz bir platform. Canlı yayın platformları ise apayrı bir mecra, yayın açıp takipçilerinizle anlık birebir iletişim kuruyorsunuz, kolektif bir muhabbet yaratıyorsunuz. Dolayısıyla hangi platforma yönelmek istediğinize karar verin, profillerinizi düzenlemek ve ilgi çekici bir hale getirmek için zaman ayırın ve yaratıcılığınızı kullanın. Her zaman güncel ve yaratıcı kalın. Ve tabii alacağınız yorumlardan çabuk etkilenip erken pes etmeyin, bu uzun bir yol. Sürekli üretmeye devam edin.

- Pandemi sürecinde toplumun pek çok kesimi dijital hayata yöneldi. Sizin bu konudaki görüşleriniz neler?

2020 gerçekte zor bir yıl oldu. Ancak bunun üstesinden gelenler ve krizi fırsata çevirebilenler, dijital dünyayla iç içe olanlar oldu. Toplantı masaları yerini evlerden açılan web kameralarına bıraktı, çalışanlar ortak çalışma alanlarını çevrimiçi ortamlara taşıdı. Akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar, olmazsa olmaz parçaları oldular. Halihazırda işini dijitalleştirenler ise bu geçişten en az etkilenenler oldular.

- Size göre pandemi döneminde dijital platformun artıları/eksileri neler oldu?

Pandeminin her ne kadar bizleri eve kapatması, yaşanan üzücü olaylar gibi birçok negatif etkisi olsa da, hızlı bir şekilde dijitalleşmeye atılan adımlara vesile olması bir anlamda sevindirici. Özellikle ülke olarak dijitalleşmeye hızlı alışıyor olmamıza karşın, kurumsal bazda bu hız daha düşük kalıyordu. Bu sebeple pandeminin sebep olduğu pozitif sonuçlara odaklanmak ve dijitalleşmeye hız vermek, hem kurumsal hem de bireysel bazda gelecek için büyük önem taşıyor.