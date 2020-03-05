Geleneksel içeceklerimizden biri olan kahvenin faydaları saymakla bitmez. Kahve aynı zamanda vücut güzelliğimiz için de önemli. Özellikle cildi canlandırma ve sıkılaştırma özellikleriyle öne çıkan kahve, bir süredir masajların da vazgeçilmez yardımcılarından. Kahvenin faydalarını ve vücut masajındaki etkilerini Gaia Spa güzellik ve cilt bakım uzmanı Zeynep Nurman’dan öğrendim.

- Özellikle son dönemde masajda öne çıkan içeriklerden biri kahve özü... Ne işe yarıyor? Özellikle vücudun hangi sorunlarına yönelik etkiler sunuyor?

Kahve özü cildi sıkılaştırıyor, cilde pürüzsüz bir görünüm kazandırıyor, gözenek tıkanıklıklarını açıyor, cildi canlı gösteriyor, sivilce oluşumunu tetikleyen ölü hücreleri temizliyor ve cildin kirden arındırılmasını sağlıyor. Bunlara ek olarak kahve özü ciltteki kan dolaşımını hızlandırıyor, cilt yenilenmesini sağlıyor, kırışıklıkları engelliyor ve kızarıklıkların giderilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca kahve özünün iltihap giderici özelliğinin yanı sıra selülit azaltıcı etkisini de eklemek gerekiyor. Kahve masajının ayrıca yağ yakımına faydası var.

- Kahve özünün kahveden farkı nedir peki?

Aslında bildiğimiz kahve telvesi ile elde ediliyor.

- Kahve özü masajının yararları neler?

Masajla ölü deri hücrelerinden kurtulmayı sağlayarak cildi yenilemekle kalmıyor aynı zamanda kahvede bulunan antioksidanlar ile daha genç görünüm sağlıyor. Bunlarla birlikte kafein ciltteki fazla nemi alarak pürüzsüz ve daha sıkı görünüm kazandırıyor. Çünkü masaj etkisiyle vücuttaki şişlikleri azaltarak ve kan dolaşımını hızlandırıyor.

- Kimlere uygulanmıyor?

Hamilelere, varis sorunu olanlara ve kılcal damarları yüzeyde olanlara uygulanmıyor.

- Selülite karşı nasıl bir etkisi var?

Kan ve lenf dolaşımını hareketlendiren kahve masajı, dokulara giden taze oksijen miktarını artırıyor. Kahvenin canlandırıcı etkisinden yararlanılarak, uzman terapist tarafından yapılan kahve masajında kısa sürede olumlu değişimi görmek mümkün. Kahve içinde bulunan kafein, selülit problemi olan bölgedeki hücreyi yenilenmesi için uyarıyor. Cildin hızla yenilenmesi, selülitli görünümün kaybolmasında oldukça etkili. Vücut toksinlerden arınırken kahvenin içeriğinde bulunan anti oksidanlar ölü hücrelerden kurtulmayı sağlıyor ki bu da hücre yenilenme hızı artırarak cilde daha sıkı bir görünüm kazandırıyor.

- Masaj hangi aralıklarla uygulandığında etkisi artar?

Kahvenin antioksidan özelliği olduğundan içindeki uyarıcılar sayesinde kan dolaşımı hızlanır. Haftada 2 kez olmak koşuluyla daha sonrasında ise 3 ay arayla tekrar edilecek sıklıkta uygulanabilir. Daha iyi ve etkili sonuç alanabilmesi için bu uygulamayı düzenli beslenme ve spor ile desteklemek yerinde olacaktır.