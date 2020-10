Nazar Boncuğu Sanatla Buluştu

Profesyonel koç ve kurumsal gelişim danışmanı Müge Çevik, yeni yarattığı ve ‘bir, tek, yegane’ manalarını taşıyan markası YEK ile geleneksel nazar boncuğunu modern bir görünümle öne çıkarıyor. Çevik ile, ressam Recep Çiftçi’den tasarım konusunda destek alarak oluşturduğu yeni koleksiyonu üzerine sohbet ettik.

- Çoğu kültürde ve dinsel inançta, göz figürü kötülükleri savan güçlü bir tılsım olarak kabul gördü. Çoğumuz da seviyoruz nazar boncuğunu… Nazar boncuğu temalı bir marka yaratmak nereden aklınıza geldi?

Koleksiyon, güzel günlerimizi ölümsüz kılmak, en içten dileklerimizi sevdiklerimize sunmak için kendi hediye arayışımızdan ortaya çıktı, yani bir ihtiyaçtan... Nazar boncuğu almayı, asmayı, hediye etmeyi çok seven biri olarak kendime sordum: ‘İçinde sanat barındıran, herkesin evinde, ofisinde, yaşam alanlarında olmasını arzu edeceği farklı nazar boncuğu tarzını nasıl yaratabilirim?’ Tam bu noktada ressam Recep Çiftçi destek aldık; Benim için yaratıcı tasarımlar yapmasını istedim. Ve böylece sanatla buluşan nazar boncukları ortaya çıktı. Kendisiyle renkler ve temalar konusunda sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Nazar boncukları serisi sürekli kendini yenileyen bir koleksiyon olarak devam ediyor.

- Koleksiyonda cam nazar boncukları dışında suluboya tablolar ve eşarplar da var. Biraz da onlardan bahsedebilir miyiz?

Genel anlamda, herkesin güzel şansına ve uğuruna inandıkları sembollerden oluşan objeleri sanatla buluşturan; yani bir anlamda sanatı ulaşılabilir kılmış bir marka tasarladık. Kendimize, sevdiğimiz insanlara tüm iyi dileklerimizi mana bulan objelerle hediye etme fikriyle yola çıktık. Bu anlamda koleksiyonda camlar dışında sembollerden oluşan serisi ile Recep Çiftçi imzalı suluboya tablolardan ve yine çizimlerinden oluşan, ‘Evrenin Sureti’ adlı son sergisinde yer alan eserlerden seçkiler koleksiyon için eşarplarda baskı olarak kullanıldı. İyi dileklerimizi farklı objelerle sunabilmek adına bu çeşitliliği olmazsa olmaz olarak gördük.

- Geleneksel ve modern çizgileri buluşturdunuz diyebilir miyiz?

Nazar boncuğunu hem çok severim hem de ‘iyi’ geldiğine, iyilik taşıdığına inanırım. Nazar boncuğu geleneksel ve o gelenekselin saflığını taşıyan bir yanı vardır bence.

Bu yüzden marka da mutlaka nazar boncuğundan hareket etmeliydi ve bir yandan da ayrışmalı daha önce kullanılmadığı gibi kullanılmalıydı. Evet bu yanıyla da modern diyebiliriz.

- Sanatı hediye edebileceğimiz objelere aktarmak harika bir fikir. Peki markanızı nerede konumlandırıyorsunuz?

Ulaşılabilir olmak bizim için çok önemli. Bir çiçek, çikolata ya da pasta yerine veya yanında, kalıcı, anısı ve anlamı olan, sanatçı imzası taşıyan hediye alternatifleri yarattık. Konumlanmayı da bu alternatiflere göre yaptık.

- Başka sanatçılarla da çalışmak gibi düşünceleriniz var mı?

Zaman ne getirir bilemiyoruz, neden olmasın? Ancak her ne olursa olsun, mutlaka sembollerin dillerini çok iyi bilen ve bu dilleri ile ustalık ile kullanan sanatçıların yaratımları ile olur.

- Ev tekstili ve moda tasarımı alanlarında üretimleriniz olacak mı?

Şu an bu konuda da bizim bir çabamız, arayışımız yok ama aynı düzlemden baktığımız modacılarla bir araya gelmek ve o alandaki uzmanlığı markanın motifleri ile birleştirmeye de açığız. Aynı şey başka alanlar için de geçerli. Bir seramikte veya duvarda başka malzemeler ile kendi motiflerimizi yapmak, neden olmasın? Her türlü işbirliğine, tutku ile üretmeye ve güzeli görmeye açık bir markayız. Gözüm güzele değsin dedik bir kere, güzel her nerede vücut bulacaksa…

- Yurt dışı pazarına açılma hedefleriniz var mı?

Bu konu en taze gündemimiz. Yurt dışından talepler var. Özellikle yurt dışı ile iş yapan, kültürümüzün otantizmi ile evrensel değerleri ve tasarımı bir araya getiren pek fazla marka yok çünkü. Şu an için Hollanda’da varız. Yakında pek çok ülkenin ve büyük montan’ların ekleneceğini biliyoruz. Hatta yakında ‘duty free’lerde olmayı hedefliyoruz.