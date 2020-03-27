Çağdaş sanatın yeni adreslerinden biri olan Ferda Art Platform, hayatımıza coronavirüs’ün girmesiyle evlerde yaşamaya başlamamızla birlikte dikkat çeken yetenekli sanatçıları İstanbullularla online’da buluşturmaya devam ediyor. Ferda Dedeoğlu ile konuştuk...

- Öncelikle kendinizden bahsetmenizi rica ediyorum.

2001 yılında mimarlık yapmaya başladım. Tam 16 sene profesyonel olarak mimarlık ve akademisyenlik yaptım, çocuklarım doğduktan sonra sektörü bıraktım. Sanata her zaman ilgili oldum, bu nedenle mimarlıktan galericiliğe yöneldim.

- Yüksek mimar olarak mesleğiniz sürdürürken bir sanat platformun kurmak fikri nasıl oluştu?

Sanat her zaman benim için bir tutkuydu. Mimarlık, beni aynı derecede heyecanlandırmamaya başladığında sanat sevgimi bir platformda birleştirmeye karar verdim. Böylelikle ortaya kendi adımı taşıyan bu platform ortaya çıktı.

- Açıldığınız andan itibaren çok fazla sergiye ev sahipliği yapmaya başladınız. Bugüne kadar hangi sanatçıları ağırladınız mekanda?

Ralli Apartmanı'ndaki mekanımızda Mustafa Horasan, Meltem Sarıkaya, Gülcan Şenyuvalı ve Hüseyin Aksoy gibi tanınmış sanatçıların sergilerine ev sahipliği yaptık.



- Birlikte çalışmak isteğiniz sanatçıları ve eserlerini seçme süreci nasıl işliyor? Hangi kriterler öne çıkıyor?

Sanatçılarla ortak verilen bir karar aslında. Hem onlar beni hem de ben onları seçiyorum. Eğer çalışma şekillerimiz, anlayışlarımız ve bakış açılarımız ortaksa beraber çalışmaya başlıyoruz.

- Siz aynı zamanda genç sanatçıları da destekleyen bir platform olarak öne çıkıyorsunuz. Bu sanatçıları nasıl keşfediyorsunuz?

Sektörde genç sanatçılara görünürlük sağlamayı amaçlayan çok fazla alan mevcut. Bu alanlarda yaptığımız gözlemler, edindiğimiz tanışıklıklar üzerinden ilerliyoruz. Bunun dışında bizim de takip ettiğimiz çeşitli sanatçılar var. Ona göre birlikte yol alıyoruz.



- Yeni projeleriniz arasında bizi heyecanlandıracak isimler hangileri?

Çok yeni Mart ayında Güler Güçlü ve Deniz İkizlerin kişisel sergilerini açtık. Araya koronavirüs engeli girince, iki sergiyi de dijitale taşıdık. Çok güzel çekimler ve içerikler hazırladık. Eserleri sanatseverlerle sosyal medya hesaplarımız, web sitemiz ve e-mail üzerinden buluşturuyoruz. Buna diğer sanatçılarımızın eserleri de dahil… Planda Nisan ayında Gizem Çeşmeci ve Rabia Kalyoncuoğlu'nun kişisel sergileri vardı. Mayıs ayında da heyecanla beklediğimiz May Parlar ve Sena Çelebi'nin sergileri olacaktı. Hepsi için oldukça heyecanlıydık, Sadece bu heyecanımızı biraz öteleyeceğiz gibi. Hayat yeniden normale döndüğünde, sanatsal faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam edecek.