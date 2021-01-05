Post Covid Programı Nedir?

Bilim insanları, Covid-19 enfeksiyonu kadar, hastalığı geçiren kişilerin yaşadığı hasarlar üzerinde çalışıyor. Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş kişilerde, solunum sistemi, kalp ve damar sistemi, nörolojik ve psikolojik sorunlar başta olmak üzere önemli komplikasyonlar gözleniyor. Hastalığı geçiren kişiler, oluşabilecek bu hasarlar nedeniyle yoğun bir endişe yaşıyor. Enfeksiyona bağlı hasarları azaltmayı hedefleyen ‘Post Covid Wellness ve Detoks’ programını uygulayan Vitalica Wellness’tan Uzm. Dr. Berk Cantimur ile konuştuk.

- Covid 19 enfeksiyonu geçiren kişilerde hangi hasarlar görülüyor?

Görülen komplikasyonların başında kalp ve damar sistemi hasarları geliyor. En korkulan ve yaşamı tehdit eden komplikasyonlarından biri miyokardit yani kalp kası iltihabı. Miyokardit, kalpte ritim bozukluğu, kalp yetmezliği ve hatta ani ölüm gibi ciddi sonuçlara neden olabiliyor. Hastalığı geçirenlerde inflamasyon yani yangı, kanda oksijen azalması ve hareketsizlik nedeniyle atardamar ve toplardamarlarda pıhtı oluşabiliyor. Pıhtı da oluşumu, akut akciğer embolisi, derin ven trombozu, felç veya kalp enfarktüsü gibi hayatı tehdit eden komplikasyonlara yol açabiliyor. Hastalığa yakalananların yüzde 80’inde iyileştikten sonra yorgunluk, öksürük ve nefes darlığı gibi şikâyetler devam edebiliyor.

Koronavirüs enfeksiyonundan sonra kafa karışıklığı, anksiyete ve stres bozukluğu gibi psikolojik sorunlar da sıkça görülüyor. Hastalığı geçirenlerin yüzde 36'sında nörolojik hasarlar bildirildi. Covid 19 enfeksiyonu baş ağrısı, baş dönmesi, tat ve koku kaybı, kulak çınlaması ve işitme kaybı gibi nörolojik komplikasyonlara da yol açabiliyor.

- Hastalığı geçiren kişilerde gözlenen hasarlara yönelik belirti ve şikayetler neler oluyor?

Yakın zamanda hastalığı yenen 1.500 kişinin katıldığı bir araştırmada, her dört kişiden birinin saç, kaş veya kirpik dökülmesi yaşadığını ortaya çıktı. Haziran ayında ABD, resmi koronavirüs semptom listesine ishali de ekledi. İshal, birçok insanın güçten düşmesine neden olarak, işe geri dönmesine engel olabiliyor.

Covid 19 enfeksiyonu sonrasında sıklıkla merdiven dahi çıkmakta zorlanabilecek düzeyde yorgunluk, göğüs ağrısı, uyku bozukluğu, halüsinasyon görme, cilt döküntüleri, kurdeşen tarzında döküntüler, ciltte pullu kabarıklıklar, üşüme, titreme, hafıza kayıpları, konsantrasyon zorlukları, iletişim problemleri, çarpıntı, kusma, ayaklarda ve ellerde kızarıklık, şişlik ve beze oluşumu gibi problemler gözleniyor. Hastalığı yenenler, sandalyeden kalkmak gibi basit hareketleri bile yapmakta zorlanıp, yaygın kas ve vücut ağrıları yaşayabiliyor.

- Bazı virüslere karşı bağışıklık kazanarak aynı şekilde hastalanmıyoruz. Koronavirüs için de bu geçerli mi? Yeterli araştırma var mı?

Bağışıklık sistemi, mikroplara karşı kazandığı zaferleri hafızasında saklar. Mikroplara karşı geliştirdiği maddelere antikor denir. Koronavirüs enfeksiyonu geçiren kişilerdeki antikorların, hasta kişilere verilerek tedavi edilmelerinin temelinde bu mekanizma yatıyor. Antikorlarını ömür boyu koruyabildiğimiz hastalıklara karşı bağışıklığımız ömür boyu sürebilirken, genellikle virüslerin neden olduğu hastalıkları ise tekrar tekrar geçirebiliyoruz. Ancak, koronavirüse karşı oluşan antikorlar haftalar içinde yok olabiliyor ve bu da bağışıklığın sürmesini önlüyor. Koronavirüs ile ilgili tüm bilgilerimiz onu tanıdıkça artıyor, klinik araştırmalar devam ediyor.

- 'Post Covid Wellness ve Detoks Programı' ile neyi hedeflediniz?

Post Covid wellness ve detoks programı, Covid 19 enfeksiyonu geçirmiş kişilerde solunum sistemi ve kardiyovasküler sistem fonksiyonları ile nörolojik ve psikolojik komplikasyonlar başta olmak üzere enfeksiyonun organizma üzerinde bıraktığı hasarları minimum düzeye taşımak için tasarlandı.

- Programın içeriğinde neler var?

Program, uzman hekim konsültasyonu ve değerlendirmesi ile başlıyor. Gereken tüm değerlendirme ve tahliller yapılıyor. Spirometere ve spor eğitmeni değerlendirmeleriyle solunum fonksiyonlarının ve egzersiz kapasitesi belirleniyor. Covid enfeksiyonu hasarlarını azaltmaya yönelik shake, shot ve besin takviyeleri günde 3 öğün olarak sunuluyor. Bağışıklık güçlendirici I.V. tedavi, oksijen tedavisi, diyafram solunumu eğitimi, derinlemesine burun ve sinüs temizliği sağlayan Nasyam masajı, ozon sauna, major ozon terapi, solunum fonksiyonlarını artıran zencefil kompresi ve masajı gibi “kişiye ve ihtiyaçlara özel” terapi ve uygulamalarla enfeksiyonun vücuda verebileceği zararlar minimum indiriliyor.

Hastalığı geçiren kişilerde görülen komplikasyonların giderilmesi amacıyla uygulanan terapilerinin “kişiye özel” olarak sunulduğu 2 veya 3 günlük “Post Covid Wellness ve Detoks” programı, vücudu Covid’den arındırırken, sağlıklı yaşamın kaçınılmazı olan ruh-beden-zihin dengesine yeniden kavuşturmayı hedefliyor.