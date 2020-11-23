Sizin Kaş Haritanız Var mı?

Kaşlarımızın da yıllar içinde modanın değişen unsurlarıyla birlikte güzellik algısında kendi trendlerini oluşturduğunu kim yadsıyabilir. 40’ların kavislerinden 70’lerin doğal görünümüne, 90’ların ince formlarına ve 2000’lerin kavisten arınmış kalın kaşlarıyla kadınlar, her dönem karakterini belirlemiş. 2020’nin son trendi ise yukarıya doğru taranan özgün formlar... Kaşlara dair tüm bilgileri Benefit Ulusal Kaş Artisti Ezgi Sadeghi verdi...

- 90’ların kavisli, ince alınmış kaş formları hepimiz için geride kaldı. Son dönemin kaş trendlerini anlatır mısınız?

90’lardaki ince kaşlar son yıllarda mümkün olduğunca kalınlaştı. Hatta o günlerden sonra kaşları tekrar gürleştirmek güzellik adına en büyük çabalanan konulardan biri haline geldi. Günümüzde ise çeşitlilik revaçta. Bundan 4-5 sene önce moda olan düz kaşları birçok kişide görürdük. Şimdi mümkün olduğunca doğal bırakılmış kaşlar herkeste farklı duruyor ve tek bir stil modası yavaş yavaş siliniyor. Yukarı taranmış ve sabitlenmiş, sadece etrafı toparlanmış kaşları oldukça fazla görüyoruz ve görmeye devam edeceğiz. Yukarı taranmış kaşlar genel olarak yüze ve göz daha kalkık bir etki verdiği için oldukça seviliyor.

- Kaşlarımızı doğru bir biçimde şekillendirmek için ihtiyacımız nedir?

Kaşları doğru bir biçimde şekillendirmek için öncelikle yüz anatomisine hakim olmak gerekir. Anatomik değerlere bağlı kalmadan yapılan şekillendirmelerde bazen kişi üzgün, kızgın ya da olgun bir ifadeye bürünebilir. Bunların yanında doğru yöntem de çok önemlidir. Kaşı kesmek, cımbızla almak, ağda yapmak gibi yöntemlerden hangisi kişi için doğru bunu önce tespit etmek gerekir.

- Kaşlarımızı hangi yöntemlerle şekillendirebiliriz?

Modaya uymaya çalışmak, olması gerekenden ince almak ya da tam tersi biraz ifadeyi yumuşatabilecek

- Kaşlarımızı şekillendirirken en sık yaptığımız yanlışlar hangileri?

En kaşları fazla kavisli ya da kalın bırakmak yapılan en büyük hatalar arasındadır.

- Kişiye özel kaş şekillendirmenin adımları nelerdir? Yüz şekline göre doğru kaş modelleri hangileri?

Kaş şekillendirmeden önce mutlaka kaş haritası çıkarılmalı ve kişinin tarzı, yaşı gibi konularla beraber bir uyarlama yapılmalıdır. Örneğin, yüzümüz kemikli ve uzunsa daha yana doğru çizgisel ve kısa kaşlar uygun olacaktır. Ancak kişinin gözleri birbirine yakınsa kaş başlangıçlarını çok yakın tutmamak gerekir. Bu durumda da kuyrukları çok kısaltmak kaşların aşırı küçülmesine sebep olabilir. Eğer yüzümüz geniş ve yuvarlak hatlı ise çok düz ve çok kalın kaşlardan uzak durmalı, hafif kavisler ile yüze daha ince bir görünüm kazandırmalıyız.

- Doğal ve güzel görünümlü kaşlara ulaşmanın ipuçları ve kullanmamız gereken gereçleri nelerdir?

Sürekli elimize cımbız alarak her çıkan kaşı almaya çalışmak aslında bütüne bakıldığında ihtiyaç olabilecek bir kaş telinin kaybına sebep olur. Öncelikle bundan uzak durarak besleyici kaş serumlarından faydalanmak gerekir. Kaşlarımız da saçlarımız ve cildimiz gibi özel bakıma ihtiyaç duyarlar. Özellikle mevsim geçişi, stres gibi etkenler kaşların dokusunda tahribat yaratabilir. Doğru bir bakım ve doğru şekillendirme ile muhteşem kaşlara kavuşmak mümkün. Doğru cımbızlama yöntemleri ve kesme işlemi de bu işin önemli bir parçasıdır. Yanlış yöne çekilen kaş teli küsebilir, fazla kesilen kaş daha boş görünebilir.

- Kaşlara form vermek için artık elimizde pek çok gereç var: kaş pudraları, kaş kalemleri, kaş maskaraları... Kimler hangi ürünleri nasıl kullanmalı?

Öncelikle nasıl bir görünüm istediğimize karar vermeliyiz: Daha blok, tel tel, yoğun veya doğal vs... Ardından hangi formülasyondaki ürünü biz daha rahat kullanırız, bunu tespit etmek gerek.