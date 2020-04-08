Malum, korona hepimizi evlerimize hapsetti. Pek çoğumuz da bugünlerde kendimizi yemeye verdik. Umarız karantina günleri en kısa zamanda geçer ve biz yine eski hayatımıza geri dönebiliriz. Şimdi, eğer gerçekten sağlıklı kilo vermek istiyorsanız kendinize gerçekçi bir hedef belirlemelisiniz; o da haftada bir kilo… Bunu zorlanmadan yapabilirsiniz üstelik sağlığınızdan olmadan ve motivasyonunu yitirmeden. İşte, hedefe kilitleyen en doğru metotlar!



Her seferinde aynı şeyleri yaşamadığınızı söyleyebilir misiniz; yaz mevsimi yaklaştıkça mükemmel ve zayıf bir vücudu hayal etmeyeniniz var mı? Kendiniz için en doğru diyeti arar, detoks programlarından medet umarsınız. Ancak bazı diyet programlarının işlemediğini bilmenizde fayda var. Yoyo efekti olarak bilinen ve çoğunlukla verilen kiloların fazlasıyla geri alınmasına dayalı bir acı gerçek. Çünkü aylarca çekilen eziyeti hiçbir vücut sonsuza dek sürdüremez. Sizden beslenme düzeninizi değiştirip onu bir yaşam tarzı haline getirmeniz istenir. Kimileri başarılı olur, çoğunluk hüsranla eski kilolarına geri döner. Oysa, uzmanların söylediği en sağlıklı kilo verme şekli gerçekçi bir hedefle bir haftada bir kilodur. Fazlası sağlıksız, azı yararsız…



Yağ Yalanları

Kilo vermeyle ilgili en çok söylenen yalanlardan biri yağlarla ilgili olandır. Neredeyse 40 yıldır doktorlar ve beslenme uzmanları bizi özellikle hayvansal ve doymamış yağlara karşı uyarıyor: Fazla yağ şişmanlatıyor ve hasta ediyor… zayıflamak istiyorsanız ve bu sırada sağlığınızdan olmak istemiyorsanız, kötü yağlarla iyi karbonhidratları yer değiştirmelisiniz. Ama ne o, ne diğeri doğru değil. Yapılan bir araştırma bambaşka sonuçlar ortaya çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri’nde Ulusal Sağlık Örgütü’nün 415 milyon dolarlık bütçeyle gerçekleştirdiği “Woman’s Health Initiative” programında sekiz yıl boyunca 50 yaşın üzerindeki 50 bin kadının beslenme alışkanlıkları izlendi. Kadınların yüzde 40’ı sürdürdükleri alışkanlıkları yağsız ve bol sebze, meyve ve tahılla değiştirmeye gönüllü oldu. Kalan yüzde 60 ise geleneksel beslenme alışkanlıklarını sürdürdü. Sonuçta her iki grupta da kalp hastalıkları, göğüs ve kalın bağırsak kanserine yakalanma oranında bir değişiklik gözlenmedi.



Zayıf ve Sağlıklı

Uzmanlar gerçekten kilo vermenin haftada üç kez yenen balık, günde 20 gram fındık ve iki çay kaşığı zeytinyağı eklenmiş salata ve sevdiğiniz sebzelerle mümkün olduğunu söylüyor. Bir de biyolojik saatinizi gerçekten iyi kullanıyorsanız gece uyurken bile kilo vermeniz mümkün diyorlar. Peki nasıl? Aslında oldukça kolay. Hedefe uygun beslenmeyle vücudunuzun depolarını istenmeyen yağlarla doldurmasını engelleyebilirsiniz. Çünkü vücudumuz belirli bir ritimde çalışıyor. O ritmi yakaladığınızda vücudunuzun gece bile yağ yakmasını sağlayabilir ve aç kalmadan kilo verebilirsiniz. Burada başrol hormonlara düşüyor. Beyaz un ve tatlı gibi özellikle karbonhidrat zengini besinler ensülin salgısını harekete geçiriyor.

Hormon karbonhidrattaki şekeri hücrelere taşıyor ve yağı dokularda hapsediyor. Ensülin ayrıca uzun süre yağ yakımını engelliyor. Bunun anlamı öğünlerde protein ve karbonhidrat ayırımına dikkat etmek demek. Sabahları istediğiniz kadar karbonhidrat ağırlıklı beslenebilirsiniz çünkü vücudun enerjiye ihtiyacı var. Öğlenleri ise protein ve karbonhidrat renkli bir şekilde karıştırılmalı. Akşamları karbonhidrat tabu çünkü yağ yakımına zarar veriyor. Ayrıca bu öğün mümkün olduğunca erken olmalı. En ideali ise saat 18.00 civarı. Akşam yemeğinde masaya protein yani balık, et, peynir, sebze ve salata gelmeli. Patates, pirinç, ekmek ve alkol kesinlikle yasak. Tabii, ara öğünlerin öneminden de bahsetmek gerekiyor. Günde ideal öğün sayısı beş olmalı.