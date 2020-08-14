Zamanı Yüzünüzde Dondurun

30’lu yaşlardan itibaren biz kadınların en büyük savaşı, kırışıklıklara karşı açtığımız savaş… Bir süredir de bu savaştaki en büyük silahımız artık sadece botoks değil. Dünyada pek çok kadının benimsediği farklı teknolojik alternatiflerle daha genç ve sağlıklı bir cilde sahip olmak mümkün. Günümüzde kadınlar, güzelliklerini korumak için teknolojinin onlara sunduğu en yeni uygulamalara yönelmiş durumda. Bunlar arasında öne çıkan uygulamalardan biri de yüzde anında dolgu ve botoks etkisi yaratan, iğnesiz bir yöntem olan ‘Frozen Face’ uygulaması… Uygulamanın detaylarını Bouquet Beauty Lab Güzellik Danışmanı Buket Aydın’dan öğrendim…

- Cilt gençleştirme yöntemleri arasında yeni teknolojiler arasında hangi uygulamalar öne çıkıyor?

Cerrahi olmayan, cerrahi uygulamalara alternatif bir yöntem olarak yüzde anında dolgu ve botoks etkisi yaratan iğnesiz bir uygulama olan ‘Frozen Face’, soğuk başlıklı elektro porasyon denen iki etaptan oluşan bir lifting-antiaging ve sıkılaşma bakımı olarak öne çıkıyor. Radyo frekans ısısıyla birleşen bu uygulamada ilk etapta kolajen doku uyarılıyor ve ısı yardımıyla sıkılaştırıyor. İkinci etapta ise elektro porasyon ile deri üzerinde mikro kanallar açılarak cildin ihtiyacı olan serumlar, cildin alt katmanlarına iletiliyor. Böylelikle kısa bir süre zarfında cilde gerekli nem de sağlanmış oluyor. Yüz germe ameliyatlarına alternatif sayılabilecek bu uygulama, operasyon düşünmeden önce kişilerin mutlaka tercih etmesi gereken bir yöntem diyebiliriz.

- Hangi durumlarda bu yöntem tercih edilmeli?

Tüm yüzde lifting, ince kırışıklıkların açılması, kalın kırışıklıkların ise hafifletilmesi, nazolabiel çizgilerin dolması ve deride genel anlamda sıkılaşma, gençleşme ve ışıltı sağlanması için tercih edilebilecek toplamda 4 seanslık yöntemlerden biri. Uygulamada kullanılan dört ayrı serum var. Bunlardan biri yaş sebebiyle ortaya çıkan lekelenmeler üzerinde oldukça etkili ve çok iyi sonuçların alındığı bir uygulama. Kişinin ihtiyacına göre her seansta farklı serumlarla ilerleniyor.

- Kimler bu uygulamayı yaptırmak için uygundur?

Kırışıklıklarından ve yüzündeki elastikiyet kaybından şikayetçi olan herkes bu yöntem için uygundur. Çünkü tamamen anti aging bir yöntem olarak öne çıkıyor.

- Kimin bu yöntemini tercih etmesi gerektiğine nasıl karar veriliyor?

Bu durum aslında kişinin tercihleriyle doğru orantılı. ‘Kırışıklıklarım var, nasıl bir bakım önerirsiniz?’ sorusunun en net cevabı olarak bir yöntem, aynı zamanda iğneli yöntemlerden ve botoksun yarattığı doğal olmayan mimiklerden kaçanlar için tercih edilebilecek en ideal yöntemlerden biri. Özellikle derin alın ve nazolabial çizgileri, genişlemiş gözeneklere sahip yaş almış kişilerde bu uygulama oldukça iyi sonuçlar veriyor.

- Etkileri kişiden kişiye değişir mi?

Tabii ki değişir... Çünkü herkese göre farklılık gösteren cilt tipi, elastikiyet kaybının oranı, beklenti de alınacak sonuçları etkileyen önemli unsurlar. Ancak hangi grupta olursanız olun, uygulamadan hiçbir şekilde sonuç olmamak gibi bir durum söz konusu değil.

- Bu uygulama ile kaç yaş gençleşmek mümkün?

Aslında yine kişiden kişiye değişiklik gösteren bir durum bu. Ancak uygulama sonrasında ‘eksi 10 yıl’ gibi iddialı bir cümle etmek mümkün...

- Doğal bir görünüme sahip olmak için nelere dikkat etmek gerekiyor?

Seanslar boyunca uygulama sırasında cilt altına verilen serumların etkisi 24 saat boyunca devam ettiği için, yüzü yıkamamak gerekiyor. Ayrıca anti-aging etkili kremlerle desteklenerek etkisi uzatılabilir. Yöntemin etkisi yaklaşık 6-8 ay kadar devam ettiği için yılda iki kez yenilenebilir.

- Etkisi ne zaman görülmeye başlanıyor?

Aslında etki ilk seansın sonunda görülmeye başlanıyor. Dört seansın sonunda da efektif sonuçlar alınıyor.

- Yapılan bu uygulama kalıcı mıdır yoksa dönemsel olarak tekrarlamak gerekir mi?

Dönemsel olarak uygulamayı yenilemek gerekir. Bu da 6-8 ay gibi bir süre sonunda ikinci bir kez dört seanslık uygulama yaptırmanın cildi yenileme etkisinin de artmasına yardımcı oluyor. Botoks uygulamasının bile 3-4 ayda bir tekrarlanması gerektiği düşünülürse aslında botokstan daha kalıcı ve üstelik doğal bir yöntem olduğunu söylemek mümkün.

- Bu uygulamanın etkisini artırmak için sizin önerileriniz nedir?

Uygulama sonrasında, cilt analizi yapılarak kişiye önerilen anti-aging etkili kremlerin, güneş koruyucuların kullanılması yeterli olacaktır.