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19.10.2020 - 13:09 |

Nişan Elbisesi Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir? Renk Ve Model Seçimi Hakkında İpuçları

Nişan, her gencin büyük bir heyecanla beklediği çok özel bir organizasyondur. Nişan elbisesi ne demektir? Nasıl seçilir? Nişan elbisesi seçimi hakkında tüm bilgileri derledik.

Nişan Elbisesi Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir? Renk Ve Model Seçimi Hakkında İpuçları
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Evlilik yolunda atılan adımlardan biri olan nişanda, gelin hanım kendini daha güzel ve özgüvenli hisseder.

Renk ve Model Seçimi Hakkında İpuçları

Evlilik yolunda atılan ilk adım olarak kız isteme merasiminde gençlere yüzükler takılır ve gençler ailelerinin yanında birbirine söz vermiş olur. Söz yüzdükleri takıldıktan sonra tarafların aileleri gençleri ve birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı elde ediyor.

Düğünden önceki son aşama olan nişan törenlerinde ise, aile arasında sade bir kutlama yapılabileceği için daha farklı konseptlerde ve büyük çaplı kutlamalar da yapılabilir. Nişanlık seçimini yaparken vücudunuza ve nişanı yapacağınız mekana göre tercih etmeniz gerekir. Aynı zamanda damadın kıyafeti ile uyumlu olan nişan elbiseleri göze daha güzel geliyor. Son zamanlarda etek uçları çiçek desenli ve hafif kabarık nişan elbiseleri bu sezon çok tercih ediliyor.

Vücut Tipine Göre Nişanlık Seçimi

Vücut tipinizi tanıyarak vücut yapınıza uygun nişanlık seçimi yaparak en özel gününüzde şık ve modern bir görünüme ulaşabilirsiniz. Vücudunuza uygun nişanlık seçimi yaparak kusurlarınızı gizleme ve vücudunuzu daha iyi gösterme şansı elde edebilirsiniz. Elbise seçimi yaparken vücudunuzu tanıyarak sizi en güzel gösterecek modeli bulmanız gerekir.

Nişan Elbisesinde Dekolte Kullanımı

Nişan elbisesinde dekolte kullanımını tek bir noktada yoğunlaştırmanız gerekir. Omuzlarınızın ve bacaklarınızın daha güzel ve düzgün görünmesi için straplez ve halter yaka modelleri tercih edebilirsiniz. Mini ya da uzun yırtmaçlı elbiseler şık ve modern bir görünüme ulaşmanıza yardımcı olur. Nişan elbisesi seçimi yaparken vücudunuzun hangi bölgesini daha çok seviyorsanız dikkatleri o yöne çekmeniz gerekir.

Mekana Göre Nişanlık Seçimi

Deniz kenarında, açık havada ya da kapalı alanda yapacağınız nişanınızdan önce kesinlikle hava durumuna dikkat etmeniz gerekir. Ten renginize yakışacak, konsepte, mekana, mevsime ve havanın durumuna göre nişanlık seçimi yapmanız gerekir. Deniz ya da havuz kenarında yapılacak nişanlarda uçuşan nişanlılıkları tercih ederek hoş bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Nişanın Yapılacağı Yere Göre Nişan Elbisesi Seçimi

Nişan elbisesi seçimindeki en önemli kriter, gelin hanımın hayalindeki elbiseye en yakın olan modeli bulabilmektir. Tüm gözlerin üzerinizde olacağı yalıda ya da otelde yapılacak olan bu özel günde, balık formundaki elbiseleri de tercih ederek zarafetinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Mekana göre nişanlık seçimi yapmak, görüntüde bütünlük yakalamak açısından çok önemlidir. Bu nedenle tarzınıza uygun nişanlık modellerini seçmeye özen göstermeniz gerekir.

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