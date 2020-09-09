Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEvcil Hayvan Haberleri Norveç Orman Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Norwegian Forest Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?
09.09.2020 - 16:42 |

Norveç Orman Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Norwegian Forest Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Norveç Orman kedileri, orijinal ismi ile Norwegian Forest Cats, Norveç'in soğuk ikliminden dünyamıza giren sevimli ve tüy yumağı bir kedi ırkı. Kökleri binlerce yıl öncesine dayanan Norveç Orman kedileri, Norveç Orman kedisi özellikleri nelerdir? Yavru norwegian forest kedisinin bakımı nasıl yapılır? Konularını sizler için detaylı olarak derledik.

Norveç Orman Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Norwegian Forest Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?
ABONE OL

Bu özel ve büyük ilgi gören kedi türü, Kuzey Avrupa meşelidir. Dünyada Norveç Mitolojisinde yer aldıkları için mitolojik kediler olarak da bilinmektedirler. Sibirya kedisi gibi zor hava şartlarında yaşayabilme yetisine ve yaradılış özelliklerine haiz Norveç Orman kedileri, vahşi doğal yaşamın kedileri olsalar da evcilleşebilen bir ırk olarak ülkemizde en fazla beslenen evcil kediler arasında göze çarpmaktadırlar.

Norveç Orman Kedisi Özellikleri Nelerdir?

Norveç Orman kedileri ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalarda Avrupa, Ortadoğu ve Mısır'dan getirilen kedilerin Norveç'te çiftleştirilmesi ve Norveç'in çetin soğuk iklimine uyum sağlamasıyla bu özgün kedi türünün ortaya çıktığı ifade edilmektedir. Geçmiş zamanlarda Norveç Orman kedisinin kısa tüylü olduğu lakin yıllar içerisinde giderek soğuyan Norveç iklimine adapte olabilmek için evrim geçirerek tüylerinin uzadığı belirtilmektedir. Norveç kedileri, eski dönemlerde avcılık yetenekleri ve ahır, market, gemi ile evlerde fare avcısı olarak büyük bir ün kazanmıştır.

Tırmanma yetenekleri gelişmiş olan Norveç Orman kedisinin, diğer kedi ırkları ile kıyaslandığında su ile aralarının oldukça iyi olduğu görülmektedir. Özellikle nehirden balık yakalamak bu şirin kedilerin en sevdikleri ve oynamaktan keyif aldıkları oyunlardan biridir. Gizemli kediler arasında gösterilen Norveç kedileri, dünyanın en pahalı kedi ırklarındandır. Norveç Orman kedilerinin kış aylarının soğuğuna karşı dayanıklı yapıları Norveç'te ödül almalarına neden olan etkileyici özellikleridir.

Norveç Orman Kedisi Fiziksel Özellikleri

Norveç Orman kedilerinin fiziksel özellikleri şöyle sıralanabilir:

- Tüyleri, diğer kedi ırklarına nazaran oldukça yoğundur.
- İlkbahar aylarında tüy dökerler ve yaza hazırlanırlar.
- Sonbahar aylarında ise kışlık kürklerine geri dönerler.
- Kafa yapıları üçgen şeklinde olup büyük patileri vardır.
- Tekir, siyah, beyaz veya değişik renklere haiz kürkleri bulunmaktadır.
- Kuyrukları, uzun ve tüylüdür.
- Badem gözleri ve uzun burunları ile asil bir görünüşleri vardır.
- Kulakları ise Maine Coon kedisine benzer, vahşi bir görünüm kazandırır.
- Güçlü bir kasa yapısına sahiplerdir.

Norveç Orman Kedisi Karakter Özellikleri

Görkemli görünüşlerinin yanında nazik ve yumuşak doğası ile insanların ve çocukların sevgisini kazanırlar. Olgunlaşma süreleri beş yılı bulmaktadır. İnsancıl bir karakter yapıları vardır. İnsanlar tarafından her zaman sevilip kucağa alınmaktan hoşlanırlar. İlgiyi seven Norveç Orman kedileri, sempatik olmakla birlikte yabancı kişilerin yanlarında bir hayli utangaç ve çekingen tavırlar sergileyebilmektedir.

Çevresinde olup biten her türlü olaya ve harekete karşı duyarlı olan bu güzel kedi ırkı, çoğu zaman sessizce miyavlamayı tercih ederek kibar yönünü yansıtır.

Huysuz ve hırçın bir karakter özelliği göstermeyen Norveç Orman kedileri, bulundukları ortamda sevildikleri ve ilgi gördükleri sürece mutlu ve neşeli davranan kedilerdir. Nadiren sinirlenirler. Genlerinden gelen avcılık yetenekleri, evcilleştirildiklerinde meraklı ve hareketli bir yapıya bürünmelerinde etkili olmuştur. Öğrenme kabiliyeti yüksek olan Norveç kedileri, bu tür zekaları ile insanları büyülemekte ve çoğu zaman şaşırtmaktadır. Tasma takılarak sahibi ile birlikte dolaşmaktan büyük bir keyif aldığı da belirtilmektedir. Oyun oynamayı da seven bir kedi türüdür.

Yavru Norwegian Forest Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Yavru Norwegian Forest kedisinin dilimizdeki adı ile Yavru Norveç Orman kedisinin bakımında yetişkininde olduğu gibi titiz bir bakım uygulamasına gerek duyulmaktadır. Düzenli ve sağlıklı bir şekilde yaşına uygun olarak beslenmesi gelişimi açısından oldukça önemlidir. Mama seçimlerine bu açıdan dikkat edilmeli, uzmanlardan bu konuda detaylı bir bilgi alınmalıdır.

Bu sevimli yavru kedilerin, hijyenik ortamlarda bakılması da zorunludur. Yavru iken de tüyleri yoğun olan Norveç kedilerinin, tüy yapısının orijinal olarak muhafazası için düzenli bir şekilde taramaları yapılır. Ilık banyo, kedilerin rahatlaması için uygulanmaktadır. Tırnak bakımları için ise kedi kuaförlerinde ya da veteriner kliniklerinde tırnak kesimi profesyonel olarak yaptırılmalıdır. Kulaklarında biriken tozların periyodik olarak nemli bir bez ile silinmesi bakım uygulamalarında yer almakta.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Konuşma ve yazışmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Gün içinde fikirlerde abartı söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Gün ortasında iletişim yoğunluğunuz artabilir. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa içinde olabilirsinizDevamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda kişisel yeteneklerinizi kullanmak size fayda getirecektir. Sabah saatlerinde ufak tefek şanssızlıklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde hareketli zamanlar sizi bekliyor. Zihinsel yoğunluğunuz sizi yorabilir. İşlerinizi akşam saatlerine bırakmamaya çalışın, hata yapma riskiniz çoğalabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde engellendiğinizi düşündüğünüz zamanlar olabilir. Öğleye doğru koşullar hareketlenecektir. İletişiminiz abartılı olabilir. Dengede kalmaya çalışın. Bedene ait konuları göz ardı etmemeye özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konularla ilgili kayıp yaşayabilirsiniz. Yaşayacağınız içsel süreçler, ruhsal gelişiminizi destekleyebilir. Sabah saatlerinde aksilikler olabilir. Gün içinde eğitimler organize edebilirsiniz. İş hayatınızda yapacağınız konuşmalar olabilir. İşlerinizi gün içinde bitirmeye çalışmalısınız. Akşam saatlerinde kafa karışıklığı içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirmek size iyi gelecektir. Gün içinde abartılı davranışlar sergileyebilirsiniz. Sosyal konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir.  İşten gelen destekler var. Akşam saatlerinde kendinizi duygusal karmaşa içinde bulabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Toplum önünde olmaktan hoşlanacağınız bir gündesiniz. Davranışlarınızda abartıdan kaçınmalısınız. Gün içinde hareketli zamanlar olabilir. Yoğunluğunuz içinde annenizle ilgili konuları kaçırabilirsiniz. Sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa içinde olabilirsinizDevamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Yeni yolculuklar planlayabilirsiniz. Sabah saatlerinde engellerle karşılaşacağınız zamanlar var. Gün içinde düşüncelerinizde olayları abartabilirsiniz. Hareketli yoğun bir gündeminiz olabilir. Akşam saatlerinde işleriniz istediği gibi ilerlemeyebilir. Kafa karışıklığından kaynaklı hatalara dikkat ediniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde bazı şansızlıklar, kontrolsüzlükler yaşayabilirsiniz. Gün içinde kriz yaratan koşullardan uzak durmanızda fayda var. Endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Parasal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yenilenmeye gidebilirsiniz. Duygusal açıdan bağlayıcı konular söz konusu. Hareketli ve yoğun bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Denge arayışı içinde olabilirsiniz. Yenilik arayacağınız zamanlar olabilir. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Sabah saatlerinde engellerle karşılaştığınızı düşünebilirsiniz. İlerleyen saatlerde yoğun bir tempo içine gireceksiniz. Eğitimle ilgili konulara zaman ayırmak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İş arkadaşlarınızla birlikte sorumluluklarınızı yerine getirebilmek için günü planlayabilirsiniz. Sizi yoran ve yıpratan konulara karşı dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Zihinsel yoğunluğun fazla olduğu zamanlar söz konusu. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Daha rahat risk alabileceğiniz bir gündesiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Gündeminizi aşk hayatınız meşgul edebilir. Sabah saatlerinde engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Gün içinde yoğun ve hareketli bir gündem sizi bekliyor olacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde küçük aksilikler yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde yazışmaların ve konuşmaların yoğun olduğu saatler geçirebilirsiniz. Güven aradığınız yerlere doğru çekilebilirsiniz. Bazı konularda iç sesinizi dinlemeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde kendinizi duygusal olarak yıpranmış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginKolajen nedir?
Uzman Estetisyen Şafak Sol
Uzman Estetisyen Şafak SolPRP ile gençleşin
Özlem Mekik
Özlem MekikTrend meslek: Gastronomi
Adil Yıldırım
Adil YıldırımSeni sahiplenmesini istiyor musun?
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşTatlı bir mola: Özel brownie tarifi
Nur Demir
Nur DemirAtalardan aktarımı temizleme
Betül Yergök
Betül YergökMantık mı, aşk mı?
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüOrtodontik tedaviye hazırlık
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğluİlişkilerde şüpheli hareketler
Uzm.Dr.Hüseyin HIRA
Uzm.Dr.Hüseyin HIRA Her damlasında güzellik saklı
En Çok İzlenen Videolar
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Shih Tzu Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Şitsu Cinsi Hakkında Bilgiler

Shih Tzu Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Şitsu Cinsi Hakkında Bilgiler

King Charles Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Cavalier King Charles Spaniel Cinsi Hakkında Bilgiler

King Charles Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Cavalier King Charles Spaniel Cinsi Hakkında Bilgiler

Pekinez Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Pekinez (Pekingese) Süs Köpeği Cinsi Hakkında Bilgiler

Pekinez Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Pekinez (Pekingese) Süs Köpeği Cinsi Hakkında Bilgiler

Toy Poodle Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Toy Poodle Cinsi Hakkında Bilgiler

Toy Poodle Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Toy Poodle Cinsi Hakkında Bilgiler

Sıradaki Haber