Norveç Orman Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Norwegian Forest Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Bu özel ve büyük ilgi gören kedi türü, Kuzey Avrupa meşelidir. Dünyada Norveç Mitolojisinde yer aldıkları için mitolojik kediler olarak da bilinmektedirler. Sibirya kedisi gibi zor hava şartlarında yaşayabilme yetisine ve yaradılış özelliklerine haiz Norveç Orman kedileri, vahşi doğal yaşamın kedileri olsalar da evcilleşebilen bir ırk olarak ülkemizde en fazla beslenen evcil kediler arasında göze çarpmaktadırlar.



Norveç Orman Kedisi Özellikleri Nelerdir?



Norveç Orman kedileri ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalarda Avrupa, Ortadoğu ve Mısır'dan getirilen kedilerin Norveç'te çiftleştirilmesi ve Norveç'in çetin soğuk iklimine uyum sağlamasıyla bu özgün kedi türünün ortaya çıktığı ifade edilmektedir. Geçmiş zamanlarda Norveç Orman kedisinin kısa tüylü olduğu lakin yıllar içerisinde giderek soğuyan Norveç iklimine adapte olabilmek için evrim geçirerek tüylerinin uzadığı belirtilmektedir. Norveç kedileri, eski dönemlerde avcılık yetenekleri ve ahır, market, gemi ile evlerde fare avcısı olarak büyük bir ün kazanmıştır.



Tırmanma yetenekleri gelişmiş olan Norveç Orman kedisinin, diğer kedi ırkları ile kıyaslandığında su ile aralarının oldukça iyi olduğu görülmektedir. Özellikle nehirden balık yakalamak bu şirin kedilerin en sevdikleri ve oynamaktan keyif aldıkları oyunlardan biridir. Gizemli kediler arasında gösterilen Norveç kedileri, dünyanın en pahalı kedi ırklarındandır. Norveç Orman kedilerinin kış aylarının soğuğuna karşı dayanıklı yapıları Norveç'te ödül almalarına neden olan etkileyici özellikleridir.



Norveç Orman Kedisi Fiziksel Özellikleri



Norveç Orman kedilerinin fiziksel özellikleri şöyle sıralanabilir:



- Tüyleri, diğer kedi ırklarına nazaran oldukça yoğundur.

- İlkbahar aylarında tüy dökerler ve yaza hazırlanırlar.

- Sonbahar aylarında ise kışlık kürklerine geri dönerler.

- Kafa yapıları üçgen şeklinde olup büyük patileri vardır.

- Tekir, siyah, beyaz veya değişik renklere haiz kürkleri bulunmaktadır.

- Kuyrukları, uzun ve tüylüdür.

- Badem gözleri ve uzun burunları ile asil bir görünüşleri vardır.

- Kulakları ise Maine Coon kedisine benzer, vahşi bir görünüm kazandırır.

- Güçlü bir kasa yapısına sahiplerdir.



Norveç Orman Kedisi Karakter Özellikleri



Görkemli görünüşlerinin yanında nazik ve yumuşak doğası ile insanların ve çocukların sevgisini kazanırlar. Olgunlaşma süreleri beş yılı bulmaktadır. İnsancıl bir karakter yapıları vardır. İnsanlar tarafından her zaman sevilip kucağa alınmaktan hoşlanırlar. İlgiyi seven Norveç Orman kedileri, sempatik olmakla birlikte yabancı kişilerin yanlarında bir hayli utangaç ve çekingen tavırlar sergileyebilmektedir.



Çevresinde olup biten her türlü olaya ve harekete karşı duyarlı olan bu güzel kedi ırkı, çoğu zaman sessizce miyavlamayı tercih ederek kibar yönünü yansıtır.



Huysuz ve hırçın bir karakter özelliği göstermeyen Norveç Orman kedileri, bulundukları ortamda sevildikleri ve ilgi gördükleri sürece mutlu ve neşeli davranan kedilerdir. Nadiren sinirlenirler. Genlerinden gelen avcılık yetenekleri, evcilleştirildiklerinde meraklı ve hareketli bir yapıya bürünmelerinde etkili olmuştur. Öğrenme kabiliyeti yüksek olan Norveç kedileri, bu tür zekaları ile insanları büyülemekte ve çoğu zaman şaşırtmaktadır. Tasma takılarak sahibi ile birlikte dolaşmaktan büyük bir keyif aldığı da belirtilmektedir. Oyun oynamayı da seven bir kedi türüdür.



Yavru Norwegian Forest Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?



Yavru Norwegian Forest kedisinin dilimizdeki adı ile Yavru Norveç Orman kedisinin bakımında yetişkininde olduğu gibi titiz bir bakım uygulamasına gerek duyulmaktadır. Düzenli ve sağlıklı bir şekilde yaşına uygun olarak beslenmesi gelişimi açısından oldukça önemlidir. Mama seçimlerine bu açıdan dikkat edilmeli, uzmanlardan bu konuda detaylı bir bilgi alınmalıdır.



Bu sevimli yavru kedilerin, hijyenik ortamlarda bakılması da zorunludur. Yavru iken de tüyleri yoğun olan Norveç kedilerinin, tüy yapısının orijinal olarak muhafazası için düzenli bir şekilde taramaları yapılır. Ilık banyo, kedilerin rahatlaması için uygulanmaktadır. Tırnak bakımları için ise kedi kuaförlerinde ya da veteriner kliniklerinde tırnak kesimi profesyonel olarak yaptırılmalıdır. Kulaklarında biriken tozların periyodik olarak nemli bir bez ile silinmesi bakım uygulamalarında yer almakta.