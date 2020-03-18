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18.03.2020 - 22:27 |

Numeroloji nedir? Ne işe yarar? Doğum tarihinize göre kader yılınızı öğrenin

Öğretim Görevlisi, Nefes Eğitmeni ve İletişim Danışmanı hocalarımız Canan Karakul ve Aynur Yüce, numeroloji hakkında her şeyi PembeNar ile paylaştı. Karakul ve Yüce, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, Hadise ve Kaan Yıldırım, Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftlerinin de numerolojik analizlerini yaparken, kişisel yıl hesabının nasıl yapılacağını detayları ile anlattı.

Numeroloji nedir? Ne işe yarar? Doğum tarihinize göre kader yılınızı öğrenin

Eski Yunan Filozofu Pisagor’a göre hayatımızın her alanı sayılar ve yarattıkları geometrik ilişkiler ile anlam kazanır. Numeroloji de bu felsefeyi odak noktasına alarak; sembolik açıdan şifrelenen ismimiz ve doğum tarihimizin gizemlerini anlamamız konusunda yardımcı oluyor.

Hayatımızın kırılma noktalarını, kişisel yıl ve özelliklerini ve hayatımızın şifresini çözmemizi sağlayan numeroloji birçok alanda bize yol göstermeye devam ediyor.

Öğretim Görevlisi, Nefes Eğitmeni ve İletişim Danışmanı hocalarımız Canan Karakul ve Aynur Yüce, numeroloji hakkında her şeyi PembeNar ile paylaştı.

Numerolojiye göre kişisel yıl hesaplamayı ve sayıların anlamlarını okumayı açıklayan Karakul ve Yüce, aynı zamanda birçok ünlü isim için sinerji analizi yaptı.

Aralarında Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, Hadise ve Kaan Yıldırım, Beren Saat ve Kenan Doğulu, Meghan Markle ve Prens Harry gibi birçok ismin bulunduğu sinerji analizi detayları ile açıklandı. Kişiler hakkında, sayıları göz önünde bulundurarak, karakter analizi yapıldı.

 

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