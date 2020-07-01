5 Temmuz Ay tutulması

5 Temmuz'da Oğlak burcunda sabah 06:07 gibi Dolunay ve Ay tutulması gerçekleşecek. 2 saat 45 dakika kadar sürecek bu tutulma. Ama etkileri 3 ay kadar sürecek.

Ay, Oğlak burcunda zararlı çalışabilecek bir durum söz konusudur.

Sorumluluk, kısıtlamalar, yasaklar, kötümserlik, gerçekler, eleştiri, çalışma ve gayret, yaşlı erkek figürleri demektir.

Yine bir arınma zamanı...

Eski enerjilerin zaman zaman temizlenmesi gerekir. Siz bunu ötelediğinizde Satürn bunu sizin adınıza zorla başlatarak gerçekleştirir. Çünkü kendileri Karmanın Lordudur. Ve bu konuda oldukça ısrarcıdır.

Tutulmalar ise bizi değişime zorlayan gökyüzü hareketleridir.

Bir halden başka bir hale dönüştürür. Yeni başlangıçlar yaparız.

Hep dediğim gibi Ayın yansıttığı ışık gerçekleri başka bir gözle görmemizi sağlayabilir ve gördükleriniz hoşunuza gitmeyebilir. Ancak istemediğiniz şeylerde yaptırabilir.

Daha önce bununla yazdığım şu yazıyı buraya iliştiriyorum çünkü yazacaklarım şu an bunun aynısı olacak.

"Benim bu dönemde en çok önerdiğim şeylerden birisi de sessizlik orucu tutmak. Ay duyguları alt üst ettiğinden dengeli olmakta zorlanabilir çevremizle ilişkilerimiz de kolaylıkla kırıcı olabiliriz. Daha sonra pişman olacağımız saçma hareketlerde bulunabiliriz. Bazı dönemler psikolojik olarak çok daha gergin olduğunuzu normalde sakinlikle karşılayacağınız bir şeye gereksiz tepki verdiğinizi fark etmişsinizdir. Bakın dikkat edin birkaç ay gözlemleyin genelde dolunay dönemlerine denk gelir. Ben de bunu öğrendiğinden beri bu dönemlerde hemen kendimi geri çekiyorum. Sürekli kendime telkin veriyorum sakin ol, geçecek, şu an sen, sen değilsin.

En güzeli doğaya çıkıp sessiz yürüyüşler yapmak. Dua, zikir, meditasyon...

Bu Dolunayın kilolardan kurtulmak yönüne bir getirisi olabilir.

Ay'ı Takip Ederek Zayıflayabilirsiniz

Ay büyümeye başlarken yani yeni aydan dolunaya doğru ilerlerken kilo almaya daha eğilimli olurken...

Dolunaydan Yeniaya doğru incelirken biz de daha rahat kilo verebiliriz.

Dolunayın ertesinde AY küçülen faz dönemine geçtiği için gelişim tüm canlılarda yavaşlıyor.

Biz de benzer şekilde incelmek için bu fırsatı değerlendirebiliriz. Yani Dolunay sonraları rejime başlamak için idealdir.

Mantık şu; Ay kilo alınca (yani dolgunlaşmaya başladıkça) biz de alıyor, Ay kilo vermeye başladığında (yani incelmeye başladığında) biz de veriyoruz.

Sanırım böyle daha çok aklınızda kalır.

Bu arada yediğiniz yemekten asla pişmanlık duymayın. "Bu şimdi bana kilo yapacak" endişesi ile yemeyin.

Her gün şu olumlamayı yapabilirsiniz.

'İnce, sağlıklı bir kiloda olmayı seçiyorum. Her geçen gün sağlıklı bir şekilde inceliyor istediğim kiloda oluyorum.' "

Peki, bu Dolunayda ne gibi bir çalışma yapılabilir?

Hayy ismi güneşten aldığı özel ışımalar ile Ay'da en çok aktive olan esmadır.

Kişide yaşam enerjisinin eksikliği Hayy esmasının eksikliğinden de olabilir. Bu esma aynı zamanda ruhsal sıkıntılardan çıkarıp yaşam enerjinizi yükseltecektir. Kişi "Hayy" esmasını seslendirerek frekansını yükseltebilir. İyileştirici frekansı ile hastalıklarınıza şifa verecektir. (324 defa)

Yenileyen, gençleştiren, iyileştiren, frekansı yükselten e daha ne olsun!

Vedud (400) esmasıyla ise sevgi enerjisini yükseltir. Vedud çok özel bir esma. Sevgi enerjisinin kaynağı. Kişinin içini (kalbini), dışını (aurasını) sevgiyle dolduran bir frekans. Okunduğu her alana Sevgi ve barış getirir.

Bu yüzden bu iki esmanın 21 gün boyunca zikredilmesi dönemin daha rahat atlatılması adına iyi gelebilir.

Oğlak burcundan etkilenen organlar

Dizler, eklemler, omurga, kemikler, cilt, saç, dalak,

Bu organlar daha hassastır.

Nur Demir

Sevgiler tüüm kalbimden :)

instagram.com/nrlblog/

https://www.facebook.com/NrlStyle/