Aşkı hayatına Çekmek İçin

Akşam elma soyuyordum aklıma geldi. Biz çok eskiden şöyle bi şey yapardık. Elmanın kabuğunu hiç koparmadan soyup, yastığının altına koyup uyuduğunda gelecekteki eşini rüyanda görürsünmüş.:)

Ben bu yaşlarımda öğrendim ki; Keltlerde elmalar gaipten bilgi almaya yararlarmış. Ve aynen kabuğunu koparmadan soymak ruh eşine dair bilgileri almak için bir kehanet türü imiş.:)

Şimdi Keltlerden gelen bu Ezoterik bilgiyi taa o zamanlar bi kere biz nasıl biliyormuşuz ona dair hiç bir fikrim yok. Gerçi Artvin kültüründe böyle bir uygulama olduğunu daha sonra araştırmalarımda edindim.

Sadece şunu söyleyebilirim ki gizli ilimlere dair merakım o yıllardan varmış:)

Ben şimdi size ruh eşinizi hayatınıza çekmekle ilgili bir tüyo vereceğim. Ama elma kabuğu ile değil?

Enerji boyutunda, bilinçaltı ve olumlamalar ile..

İsterseniz isteklerinize göre üzerinde oynayabilirsiniz. Tabi çokta formatın dışına çıkmadan;

İstediği gibi bir ilişkiyi hayatına çekmek isteyenler için bir niyet bu:

Gece koltuğunuza oturun, gözlerinizi kapatın, vücudunuzu gevşetin.

Yazı yazdığınız elinizi kalbinizin üzerine koyarak tekrar edin:

Ve şöyle deyin;

Şu anda dürüst, samimi, bana sadık, inançlı, bana sevgi verecek bende sevgi bulacak, kendi içinde huzurlu ve bana huzur verecek, benimle huzur bulacak, bir (adamı veya kadını) kendime çekiyorum.

Karşı konulmaz bir çekim yasası olduğunu bilinçaltı inancıma bağlı olarak Enerji alanımda olmaktan hoşlanacak bir( kadını veya erkeği ) kendime çektiğimi biliyorum.

Onun şu özelliklere sahip olmasını talep ediyorum ve tekrar ediyorum.

Manevi değerlere sahip, sadık, inançlı, dürüst, uyumlu, huzurlu ve mutlu. Sadece sevgiye ait olanlar benim hayatıma girebilir. Şu anda ideal eşimi kabul ediyorum.

Ve öyle olsun.

Bir şaman için niyet her şeyin özünü oluşturur. Kadim şaman bilgeliğinde NİYET EDEN KİŞİYE EVRENDE GEÇECEĞİ BİR KAPI AÇILIR ve bu kapı onu bir yola kavuşturur.

Bilinçaltınızın derin dalgaları sizi ikinizi ilahi düzende bir araya getirecektir.

Nur Demir

Sevgiler tüüm kalbimden:)

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