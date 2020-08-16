Aslan Yeniayı

19.8. 2020 de 05:42 de Aslan burcunda bir yeniay gerçekleşecek!

Bu yeni ay dileklerimize odaklanmak ve tezahür ettirmek için çok kuvvetli enerjiler yansıtıyor.

Ayrıca Aslan burcunun bazı özellikleri üzerine, yaşamın bu alanlarını iyileştirmek için uygundur.

Anahtar kelimeler; gurur, ego, cömertlik, otorite, inatçı, sıcaklık, hükmetmek, dikkat çekmek isteyen, kompleks. Bu konular ön plana çıkar ve üzerlerinde çalışabilirsiniz.

Elementi Ateş:

Ateş, en başta canlılık ve yaşam enerjisi demek. Yaşam enerjiniz düşükse muhtemelen ateş elementiniz eksiktir. Sürekli başkalarına koşmak yerine merkezinize kendinizi alın ve yaşamın keyifli yanlarından faydalanmaya çalışın.

Mesela bu yeniayda bol bol Güneşten faydalanın, mum yakmak, ateş renklerini kullanmak da enerjiyi yükseltir.

Ancak her şeyin olduğu gibi Ateşin de fazlası zarar... Malum yakar!

Ateş doğası gereği yakmak ister kontrol edilmezse de tahrip eder. Hem kendini, hem çevresindekileri..

Ateşin fazla olması durumunda kişi çok fazla hareketli, aşırı enerji dolu, aşırı cesaretli ve kolay kolay hiçbir şeyden korkmama durumu verir ki; Fazla ateş, risk alarak hayatını tehlikeye sokma, duyarsızlık, kabalık, kontrolsüz öfke ve ilkel şekilde davranmaya yol açar. Aşırı zorlayıcılık verebilir..

Kendinizi tutmayı öğrenmek zorundasınız.

"Ben" derken hayatınızın her alanında özgüven kolaylıkla kendini beğenmişliğe kayabilir. Dengeli tutmaya özen gösterelim.

Ego, inat, gereksiz gurur, haklı çıkma ısrarı başımızı yakabilir.

Aslan aynı zamanda kalbi ve omurgayı da temsil eder. Yani Sevgi ile bazı durumları iyileştimek için şans veriyor.

İşte bu Aslan yeni ayının ana teması böyle. Dolayısıyla enerji ile arınmak, aydınlanmak mümkün olduğu gibi yıkıcı yönde de çalışabilir. Bu sizin enerjiyi nasıl kullandığınıza bağlı olarak gelişebilir. Fazla ise arının eksikse tamamlamaya çalışın.

Ön plana çıkan esmalar: Ya Hay ve Ya Kayyum. Birleşik şekilde 174 adet okunmalı

Ya Rafi: Yükseltip kaldıran demektir ki enerjiyle dolduran bir esmadır. 351

Ya Selam: Korunmak için, selamette olmak için okunur. 131

Şifaya ihtiyacı olanlar bugünden başlayarak Ya Bari okuyabilirler 213 adet. (Okuyabilirlerse 213 gün boyunca)

Ay Aslan burcunda iken sağlık olarak: her türlü kalp- damar problemlerine, sırtla ilgili problemlere çalışmak olumlu sonuçlar verir. Ayrıca bu organlarda daha hassastır.

Sevgiler tüüm kalbimden:)

Nur Demir

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