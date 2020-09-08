Atalardan Aktarımı temizleme

Hz. Peygamberimizin şöyle bir sözü var, beni hep çok düşündürmüştür: “Şakî (kötü kimse) anasının karnında iken şakî olandır. Saîd de (iyi insan) kendisinin dışındakilerden öğüt (başka varlıklara bakıp ibret) alandır.

DNA nın Hafızası var ve Atalarımızın deneyimlerini saklıyor!. Daha anne karnında iken bu kodlar DNA yazılımına yükleniyor. Yoksa bir çocuğun daha anne karnında kötü kimse olarak yazılması niye olsun dimi?

Bununla ilgili elbette yapılmış deneyler var. Yani Atalarımızın bazı korkularının genetik yolla bir sonraki nesle aktarıldığını deneylerle ortaya koymuşlar.

Erkek farelerin olduğu odanın zeminine elektrik telleri bağlıyorlar. Farelerin ayaklarına periyodik olarak elektrik şokları kuş kiraz kokusu uyguluyorlar. Özellikle acetophenone, bu kokunun ana bileşeniymiş.

Bir sonraki aşamada Deneydeki farelerin yavruları oluyor. Onlar biraz büyüdükten sonra, bilim adamları onlara sadece acetophenone veriyor. Eziyet falan yok.. Küçük fare hemen kokuya tepki veriyor. Yani, ürküyor ve kaçıyor.

Deney farelerin ikinci neslinde yine tekrarlanıyor! Ve bu deney Ataların belleğinin torunları tarafından korunmuş olduğunu gösteriyor çünkü onlarda kaçıyor ve hatta daha sonraki torunlar tarafından bile aynı tepkiyle karşılanıyor.

Evet, bu bir yazılım programı gibi bir şey düşününce.

Ama “Kader” değil, alnımıza yazılan silinemez bir yazı değil.

“Kader” kelimesi, Allahın planlayarak, bir şeyin şeklini ve niteliğini belirlemesi, belirli bir şekle ve özel bir ölçüye göre yaratması gibi anlamlara geliyor.

Ve ayette şöyle diyor:

“O’nun katında her şey kadere (miktar, bir ölçüye) göredir” Ra'd /8

Kader-i mutlak, kader-i muallak diye iki kavram var.

Kader-i mutlak; kesinleşmiş, hiçbir şekilde değişmeyecek olan kaderdir.. Bu da nedir yeryüzünde Allahın koyduğu plan ve yasalardır. Dünyanın, evrenin belli bir ölçü dâhilinde yaratılması. Gezegenlerin hareketleri.. Dağlar, nehirler, denizler vs.. Dünya hayatına giriş ve çıkış şeklimiz ve zamanımızda mutlak kaderdir. Bunun dışında Muallak Kader: Niyetlerimiz ve irademiz doğrultusunda yaşam yolculuğundaki seçimlerimizdir.

İnsan ne yaparsa kendine yapar çünkü… Enfal 51 de böyle der.

(Bu evvelce ellerinizle kendinize hazırladığınız şeydir ve şüphe yok ki Allah, kullarına zulmetmez)

Ve ŞURA-30 da ise şunu der:

(Ve size gelip çatan her felâket, ellerinizle kazandığınız bir şeydir ancak ve çoğunu da bağışlar.)

İnsan kendi yaşam şeklini belirleyebilecek iradeye sahiptir. Ve daima kendi seçimlerinin sonucunu yaşar.

Bakın ne güzel yorumlamış Şems: "Kaderin ne olduğunu anlatamam.

Ama ne olmadığını anlatabilirim: Kader, hayatımızın önceden çizilmiş olması demek değildir. Bu sebepten 'ne yapayım kaderimiz böyle' deyip boyun bükmek cehalet göstergesidir. Kader yolun tamamını değil, sadece yol ayrımlarını verir. Güzergâh bellidir ama dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatının hakimisin, ne de hayat karşısında acizsin...

Allahın en başta kusursuz bi şekilde planlayıp yarattıktan sonra tamamen her şeyi insanların iradesine bıraktığını düşünüyorum. (En doğrusunu Rabbim bilir) Mesela bugün engelli bir şekilde dünyaya gelen çocuklar Allahın öyle olmasını takdir ettiği için değil de genetik aktarımlarla DNA bozularak geldiği için öyleler.

Karma kendi ektiklerinin biçilmesi diye anlatıyoruz hep ama bi parçada Atalarımızın yarım bırakıp gittiği borçları da var işin içinde.. Aldıkları ahlar, kendi korkuları, rahatsızlıkları genetik yolla size aktarılıyor. Benzer şekilde sizden de bir sonraki nesle aktarılıyor. Babadan sperm yoluyla aktarılırken, Çocuk anne karnında ondan kan yoluyla besleniyor ki o kan zaten tüm bu bilgileri taşıyor.

Yapılan her iyilikte, her kötülükte belleğe yazılıyor. Dolayısıyla iyi karma iyi şeyleri getirirken, kötü karma da kötülüğü çekiyor. Kim ne yapmışsa onun karşılığını görüyor.

Buraya kadar anladık ki atalardan aktarılan genetik bir miras var,

Peki, iptali için ne yapılabilir?

Bunun çaresi, o olumsuz yazılımı silmek. İptal etmek.

Şöyle bir beyanı sürekli 21 gün devam edebilirsiniz.

Allahım, Babamın genetik hastalıkları, imtihanları, hataları, yanlışları, günahları, korkuları, öfkeleri, büyük konuşmaları, takıntıları ve kul hakları bana zarar vermesin, benim üzerimden kaldırılsın

Allah'ım Annemin genetik hastalıkları, imtihanları, hataları, yanlışları, günahları, korkuları, öfkeleri, büyük konuşmaları, takıntıları ve kul hakları bana zarar vermesin, benim üzerimden kaldırılsın

Ana rahminde olduğum süre boyunca hepsinden bana gelen bende kayıtlanarak benim karakterim sandığım tüm aydınlık olmayan kopyalamaları, yıkıcı hücresel anıları,

(kendi hamilelik döneminde aldığım) ne kadar içerden ve dışardan anneden, babadan, akrabalardan, komşulardan, yakınlardan, insanlardan maddi ve manevî hastalıklar varsa onlarda bana zarar vermesin ve benim üzerimden kaldırılsın

Atalarımla yapmış olduğum tüm öğreti kontratları bitirilsin, aldığım roller iptal edilsin.

Atalarımdan bana aktarılan burada açığa çıkan ve çıkmayan atalarımla ilgili tüm blokaj düğüm direnç ve negatif kayıtlar; DNA’mın tamamından sonsuza dek kaldırılsın. Yükselmemi engelleyen tüm bağlılıklarımı, tüm düğümlerimi, onlardan bana aktarılan; tüm ruh parçalarını, kök inançları, karmaları, tüm söz - yemin- ant ve anlaşmaları, ah - lanet - beddua - göz - nazar - büyü - stres ve tüm negatif enerjileri, onların yarım kalmış deneyimlerine olan sadakatimi iptal ediyorum!

Şimdi ve burada tüm zaman mekan boyut frekans evren ve yaşamlarda sonsuzluk boyunca ezelimde ebedimde ve tüm nesillerimde serbest bırakıyorum.

Sevgiye dönüştürmeye niyet ediyorum

Öyle olsun!

“Estağfirullah el-Azîm.”

(Allah'tan bağışlanmamı diliyorum)

(Bu bir örnektir. İlham alarak istediğiniz şekilde cümlelerinizi kendiniz de oluşturabilirsiniz.)

Sevgiler tüüm kalbimden:)

Nur Demir

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