Başak Dolunayı Enerjisi

27 Şubat günü saat 11:17 gibi Başak burcunda br dolunay gerçekleşecek.

En başta şöyle bir açıklama yapmalıyım. Çünkü bir burçla ilgili dolunay yada yeni ay başlığı atınca sanılıyor ki sadece o burç etkilenecek bu durumdan.

Hayır, sadece o burca ait olanları ilgilendirmez. Tüm burçlar için geçerlidir. İşte Başak burcunda gerçekleşmişse başak burcu konuları hakim demektir ve herkese bu enerjiyi yansıtır.

Başak burcu konuları nelerdir peki?

Gezegen: Merkürdür.

Elementi Toprak

Şifalı rengi: mavi ve turkuaz

Kokusu: lavanta

Başak burcunu tanımlayan sözcük 'düzenlerim“ dir.

Dolayısıyla Bu dolunayın ana konusu: düzen!

Hayatınızda düzensiz gördüğünüz her şeyi düzenleme, temizleme, organize etme hisleri sizi dürtebilir?

Ve hatta geçmişte başınıza gelen bazı olaylardan dolayı birilerini suçlamak.. Neden, çünkü dolunay ışığı bilinçaltının derinliklerindeki olayları gün yüzüne çıkarmada çok başarılı.. Her zaman dediğimiz gibi bir dolunay sözkonusu ise duygular ve içgüdüler zirveye ulaşır. Kendinizle veya çevrenizle çatışmaya girmek enerjinizi tüketmekten başka bir işe yaramaz. Bu yükselen gerilim çok sinir bozucu olabilir.

Hep dediğim gibi Ayın yansıttığı ışık gerçekleri başka bir gözle görmemizi sağlayabilir ve gördükleriniz hoşunuza gitmeyebilir. Ancak bazen istemediğiniz şeylerde yaptırabilir.

Bir kere en başta şunu kabul etmeliyiz olan olmuş, bitmiş, geçmiş hala uzatarak en başta kendimize zarar veriyoruz. Biz bu dünyaya öğrenmeye ve kendimizi geliştirmeye geldik. Bunun farkındalığını edinebilenlere ne mutlu. Hala geçmişte yaşayanlara üzülüyorum. O insan karşına çıktıysa bir hayat dersi verdi. Daha doğrusu vesile oldu. Her gün karşınıza seçenekler çıkıyor. Bu mu bu mu… seçtiğiniz yönde ilerliyorsunuz. O an işte yeni baştan bir yol çiziliyor. Belki öteki seçimi yapsaydınız bambaşka bir yola girecektiniz. Yani seçimde sizin, neticesinde girdiğiniz yol da sizin seçiminiz.

İşte bu noktada Allahın o müthiş ayeti ışık tutuyor.

“Allah insanlara hiç zulmetmez, fakat insanlar kendi kendilerine zulmediyorlar.”

Yûnus Suresi 44. Ayet

Tüm geçmiş kızgınlıklarımızı şifalandıralım. Bu dolunay özellikle şifalanmaya imkan sağlayan çok güçlü bir enerjiye sahip.

Bu dolunay, sizi düzenleme ve değişiklikler yapmak için de zorlayıcı enerjiler taşır dedim. Aslında yüklerden kurtulmak için iyi bir fırsatta diyebiliriz. Aslında bu aynı zamanda kötü alışkanlıklardan kurtulmak ve sağlıksız ilişkileri bitirmekte olabilir.

Bir kere en başta biraz daha esnek olabilmek gerekir. Belki biraz daha hoşgörü.. Kusur ve eksikler olabilir. Her şey sizin beklediğiniz gibi gitmeyebilir. Yaşamdaki tüm kusurları da kabul edelim.

Ruhsal Astrolojide şöyle der.

"Eğer siz çok fazla kusursuz olmaya odaklanırsanız sizin "kusursuz" imajınızı bozmak için her zaman son dakikada bir aksaklık ortaya çıkar.

Bu evrenin ona hatalar yapmasının, insan olmasının ve kendisi olmasının pekâlâ olduğunu hatırlatmasıdır. "

Bazı insanlar için özür dilemek büyük bir sorun. Çünkü bu o insanın kusursuzluk imajını çiziyor. Onlar için hata yapmak kabul edilemez bir şey.

Bu durumda o insanın hayatında hangi dersin imtihanını vereceği çok açık!

Alçak gönüllüğü öğrenecek!

O kişi reddettikçe aptalca durumların içerisine çekilecektir.

“Sürekli her şeyin kontrolünü elinde tutmak isteyen insanlar eğer akışın frekansına kendini bırakıp bazı şeylerin kendiliğinden akmasına izin verdiklerinde evrenle senkronize olur.

Bunu başarabilmek için daha az plan program yapmak ve kendiliğinden bazı şeylerin gelişmesine izin vermek.

Çok istediğiniz halde gerçekleşmeyen sizi zorlayan bir durumla karşılaştığınızda, direnç oluştuğunu gördüğünüzde yapmanız gereken ilk şey yavaşlamak. Yaşam her zaman sizin planlandığınız gibi gitmez. O an olan biten her ne olursa olsun, olan her şeyin sizin yüzde yüz hayrınıza sonuçlanacağına güvenerek Yaradanın planına teslim edin.”

Yıllar önce Japonya'da 3 dövüş sanatının takipçileri arasında çıkan bir tartışmaya ilişkin bir öykü vardır.

Bu dövüş sanatları karate (saldırı ustalığı) judo (kendini savunma ustalığı) aikido (kaçınma ustalığı) idi. Hangi dövüş sanatının en etkili olduğunu görmek için her disiplinin en büyük ustası çağrılmıştı. Yarışmadan sonra ayakta kalan aikido ustası olmuştu.

Aikido kaçınma-atlatma sanatıdır: Siz yalnızca bir yana çekilirsiniz asla bir darbe indirmez ya da kendinizi savunmak için kollarınızı kaldırmazsınız; siz yalnızca bir yana çekilirsiniz hasmınızın saldırısının kuvveti onun yıkılmasına neden olur.

İşler sizin planladığınız şekilde gitmediğinde hemen modunuzu düşürmek yerine- geri çekilip kendinin o an farkında olmadığı daha yüksek bir planın gelişmekte olabileceğini kendine hatırlatmalı.

Kollarınızı açın “olan her şeyi tam olduğu haliyle kabul ediyorum. Her şey yolunda ve her şey olması gerektiği gibi gelişiyor” deyin!

İşte o zaman şifa enerjisi ortaya çıkar ve sihir kendini gösterir!

Siz bu şekilde gözü kapalı güvendiğinizde hayatınızdaki büyük tablonun da farkına varırsınız o zamana kadar yaşadığınız her şeyin nasıl yararına işlediğini görürsünüz. Kontrolü bırakmanın yolu budur.

Belki de tüm her şey sizi daha iyi bir sonuca götürmek için bozuluyor bilemezsiniz ki?

En iyisi, değişen koşullara uyum sağlamaktır. Esneklikle krizler fırsata bile dönüştürülebilir.

Şöyle bir söz var çok severim;

“Şu hayatta sert ve katı olanlar eninde sonunda kırılır. Yumuşak huylu ve esnek olanlarsa sonunda daima kazanır. Rüzgâr kocaman ağaçları devirir de, incecik fidanlara zarar veremez.”

Sinir gerginliğinin birikmesi, öfke nöbetlerine yol açabilir. Bu yüzden çok biriktirmek doğru değil. Doğru şekilde ve zamanında enerjinizi dönüştürmeye gayret ederseniz kazanırsınız.

Daha önce bununla ilgili yazmıştım:

"Benim bu dönemde en çok önerdiğim şeylerden birisi de sessizlik orucu tutmak. Ay duyguları alt üst ettiğinden dengeli olmakta zorlanabilir çevremizle ilişkilerimiz de kolaylıkla kırıcı olabiliriz. Daha sonra pişman olacağımız saçma hareketlerde bulunabiliriz. Bazı dönemler psikolojik olarak çok daha gergin olduğunuzu normalde sakinlikle karşılayacağınız bir şeye gereksiz tepki verdiğinizi fark etmişsinizdir. Bakın dikkat edin birkaç ay gözlemleyin genelde dolunay dönemlerine denk gelir. Ben de bunu öğrendiğinden beri bu dönemlerde hemen kendimi geri çekiyorum. Sürekli kendime telkin veriyorum sakin ol, geçecek, şu an sen, sen değilsin.

Aslında tam tersi evden çıkmamak içinizden gelebilir. Ama En güzeli doğaya çıkıp sessiz yürüyüşler yapmak, iyi gelecektir. Çünkü en başta söylediğim gibi elementi Toprak ve toprağa dokunmak, toprakla haşır neşir olmak çok iyi gelir, çok rahatlatıcı olabilir.

Ve Merkür etkisi ile okumakta ruhunuz için besleyici olacaktır. Belkide okuduğunuz bir cümle hayatınıza beklemediğiniz bir ışık tutacak.

Organlar: Sindirim ve boşaltım sistemi, sinirler. Bu organlar hassastır.

Başak burcu insanları hastalık hastası veya temizlik hastası olarak tanınırlar? Bu dolunay başak burcunda olunca bi parça hepimize bundan bulaşabilir. Biraz daha kendimizi dinleme, ayy öyle mi böyle mi diye titizlenme halleri gelebilir.

Şimdi rahatsızlık üzerine nasıl şifa çalışması yapabiliriz diyenler için bir uygulama önerisi.

Sessiz bir ortamda gözlerinizi kapatın. Şifalandırmak istediğiniz bölgeyi hayal ederek evrenden şifalı bir ışığın oraya aktığını ve o bölgeyi temizlediğini hayal edin. İsterseniz bu esnada şifa verici esmalardan birini tekrar edebilirsiniz. (Ya Şafi, Ya Nafi) Sayısız.

Bu Dolunayda Okunabilecek diğer esmalar:

Ya Fettah: Maddi manevi kapıları açar. 489 adet okuyabilirsiniz

Ya Azim: Mevki ve başarı verir. 1020 adet okunur

Nur Demir

Sevgiler tüüm kalbimden:)

