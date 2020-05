Bilinçaltının gücü ile şifa

“Bilinçaltımıza ne koyarsak ve onu tekrarlayıp, duygu ile beslediğimizde o şey bir gün gerçek olacaktır.”

Diyor Ell Nightingale

Evet, özellikle de uykuya dalmadan önce bilinçaltına üzerinde çalışacağı yararlı bir şey sunmak bu yüzden çok önemlidir. Çünkü Bilinçaltının kinetik hareketi, bu sayede belirli bir yöne doğru yol alır uyku sırasında da dolaşmaya devam eder.

Joseph Murphy, uyku ve bilinçaltını ilişkisi konusunda şöyle demiştir: ‘Uyumadan önce, bilinçaltınıza bir sorununuza çözüm geliştirme görevi verin; Biz uyurken bilinçaltı çalışmaya, üretmeye ve problem çözmeye devam edecektir.”

Tekrarlayan düşünce, nöronlar arasında daha güçlü bağlantılara yol açar ve beyin bu daha derin yollara çok önem verir. Kısaca bilinçaltınıza sürekli “ben iyiyim” dediğinizde beyninizde bir dizi nöron oluşturursunuz. Bunu tekrarlayıp inanırsanız beyniniz bunu sizin için gerçekleştirebilir.

Bunun için size bir olumlama metni yazacağım. Bu olumlamayı Joseph Murphy’den öğrenmiştim. Biraz üzerinde oynamalar yaptım. Benim her gece dua gibi tekrar ettiğim bir olumlama bu.

Bilinçaltımın iyileştirici zekası, şimdi her hücreyi, her dokuyu, her siniri, kemiği, kası, damarı onarıyor.

Hücrelerimdeki bütün bozukluklar ve çirkin imgeler temizleniyor.

Her hücre, her sinir, her doku ve her organ şu anda iyi, saf ve mükemmel bir hale geliyor.

Bütün vücudum sağlığa ve uyuma kavuşacak şekilde onarılıp canlanıyor.

Artık mükemmel derecede sağlık, uyum ve huzur veren iyileştirici şifaya açığım.

Bunu bir başkası adına niyet ederek de yapabilirsiniz.

Bir başkasına şifa enerjisi göndermek için ise şu şekilde yapıyoruz.

Bu dileğim ( burada o kişinin ismini söylüyoruz ) için

O şu anda rahat, huzurlu, dengeli ve sakin.

Bilinçaltının iyileştirici zekası, şimdi her hücreyi, her siniri, her dokuyu, her kası, kemiği onarıyor.

Bilinçaltındaki tüm olumsuz düşünce kalıpları ortadan kaldırılıyor.

Ve yerine Yaşam enerjisi, iyiliği ve güzelliği, varlığının her atomunda kendini gösteriyor.

Hücrelerindeki bütün bozukluklar ve çirkin imgeler, şimdi temizleniyor

( ...isim...) artık mükemmel sağlık, uyum ve huzur veren iyileştirici şifaya açık.

Şükürler Olsun!

