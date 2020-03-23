Dilekleri Deftere Yazıyoruz

Yazmanın dileklerimizi hayatımıza çekmekte enerjisinin ne denli yüksek olduğunu her fırsatta söylüyorum.

Eğer yazarsak isteğimizi açığa çıkarmış oluruz. İsteğimiz o andan itibaren maddeleşmiş olur artık dileğimiz kesinleşmiştir.

Biz değişiriz düşüncelerimiz değişir. Ama yazdığımız şey sabit kalır.

Ve hatta isteğimiz yerine geldiğinde yazdıklarımızı tekrar okuduğumuzda çoğu zaman şaşırtıcı sürprizler ile karşılaşırız.

Hayretler içinde isteğimizin yazılı talimatınızın ne kadar da uygun tam istediğiniz gibi oluştuğunu görürsünüz.

Bu yüzden de doğru kelimeler seçerek ve tamamen olumlu ifadelerle dileği dilemek önemlidir.

Oluşturun, netleştirin ve isteklerinize yön verin

İsteğinizi yazdığınız şekli ile tutmaya devam ediyor. Ve siz bunu silmediğiniz sürece de tutmaya devam eder.

Bunun enerjisini kullanmak için size harika bir yöntem önermek istiyorum.

Kendinize bir dilek defteri edinin. Temiz ve kullanılmamış olsun.

Bu defterinize enerjinin güzel olduğu zamanlarda isteklerinizi net ve doğru şekilde yazın.

Her defasında bir dileğe odaklanıp yazmak daha iyidir.

Mesela bunun için size ilk olarak 25 Mart tarihini öneriyorum.

Bu tarih hayatınızda başlatmak istediğiniz konular için çok uygundur.

Yeni başlangıçlar, belki yeni bir ilişki, evlenme isteği, yeni bir iş başlatmak gibi.

25 Mart Saat 19:30 - 22:30 arası

(Sonraki tarihleri de sosyal medya hesaplarımda duyurmaya çalışaşacağım.)

Tam belirtilen zamanda defterimize isteklerimizi yazıyoruz

NİYET ÖRNEKLERİ:

İsteklerimizi nasıl doğru oluştururuz?

Mal-Mülk isteyenler;

Ben şimdi tam istediğim gibi bir ev almaya (yazlık almaya, araba almaya vs.) niyet ettim, dileğim şimdi gerçekleşmeye başladı.

Ve öyle olduğu için. Teşekkür ederim.

İlişki isteyenler;

Benimle olmaktan hoşlanacak bir( kadını veya erkeği ) kendime çekiyorum.

Onun şu özelliklere sahip olmasını talep ediyorum ve tekrar ediyorum.

Manevi değerlere sahip, sadık, inançlı, dürüst, uyumlu, huzurlu ve mutlu. Sadece sevgiye ait olanlar benim hayatıma girebilir. Şu anda ideal eşimi kabul ediyorum.

Ve öyle olsun. Teşekkür ederim.

Eğitim ve başarı için;

İş hayatımda başarılı olmayı hak ediyorum ve finansal olarakta başarıyı kendime çekiyorum

Ben (şu) okulun, lise- üniversite (bu) bölümünü kazanmaya niyet etim. Niyetim şimdi gerçekleşmeye başladı. Ve öyle olduğu için. Teşekkür ederim.

Mesela sağlık konusu için;

Eğer bir hastalıktan kurtulma niyeti ile yapılıyorsa

“Sağlığım her geçen gün daha iyiye gidiyor”,

Eğer sağlıklı bir insan bunun devamı için yapıyorsa

“Sağlıklı olduğum için teşekkür ederim” şeklinde yazıyor.

Doğru istemenin turbosu “teşekkür etmektir” İstediğimizi kâğıda döktükten sonra talebimizi teşekkür ile bitirmeliyiz. Bu çok önemlidir! Zira “teşekkür etmek” dileğimizi şimdiki zamana çeker.

Teşekkür etmek tüm şüpheleri ve kaygıları da yok eder. Dileğin gerçekleşeceğine inanılmaktadır. Çünkü hayatta sadece gerçekleşen şeylere teşekkür edilir.

Endişelenmek “istemek” konusunda negatif etki yapan inanç kalıplarının bir başka biçimidir, endişe isteğimizin yerine gelmeyeceğine dair bir inançtır

Her zaman bir şeylere inanmaktayız. Bu bir şeyin olamayacağına inanmak olsa bile.

Endişelerimizle henüz gönderdiğimiz isteğimizi geri çekeriz

O zaman beklentimiz "bu olmayacaktır"

Sonra ne olacaktır? Gönderilen bu Dilek de aynı biçimde yerine gelecektir.

Sonra da çoğu insan "ben bunu o kadar çok istedim ama yine de olmadı böyle olacağını zaten biliyordum" der.

Ama siz neyi zaten biliyordunuz "istemenin" sizde işe yaramayacağından emindininiz.

Bu inancınız da isteğiniz ile aynı anda gönderdiğiniz ve isteğinizin tüm enerjisini yok ettiniz.

Şüphe isteğin iptal edilmesi gibi bir şeydir.

Şüphe aksini istemek gibi bir şeydir.

Tüm siparişler tekrar iptal edilir.

Şüphe zaten bir şey olamayacağı bilgisini yayınlar.

O zaman istek bu olamayacak şekline dönüşür.

İsteklerin yerine gelmesini şeklini ve biçimini kendimiz düşünmemeliyiz.

Çünkü dileğimiz çoğu zaman bizim için olağan dışı sayılan yollardan gerçekleşebilir. Yani isteğin gerçekleşmesine her zaman hazır olunmalıdır. Zira sadece isteğimizin geleceğini tahmin ettiğimiz yöne doğru bakarsak sevkiyatı kaçırabiliriz çünkü siparişinizin sadece bizim küçük hayal dünyamızda yarattığımız biçimde gerçekleşeceğini zannederiz. Ancak evrenin çok daha zengin fikirleri vardır. Mesela para istiyorsak paranın bize hangi yoldan gelebileceği konusunu tamamen açık bırakmamalıyız. Erna teyzemizin bu parayı vereceğinden eminiz belki ama Erna Teyze bize para vermek istemiyordur. Bu durumda bizim düşünsel Dilek enerjimizi de yakalayamaz yani bunu rezone edemez.

Bizim dilimize neyin veya kimin cevap vereceğini bilemeyeceğimiz için paranın hangi yönden geleceği hakkında da hiçbir fikrimiz olamaz.

Nur Demir

Sevgiler tüüm kalbimden:)

Kaynak: Yazıda bazı bölümlerde Pierre Franckh/Doğru İstersen olur kitabından alıntılar yapılmıştır.

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