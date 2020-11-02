Enerjinizi Doğru Kullanın

Enerjiyi vücudun parası gibi düşünün.

Hayatta kalmak için buna ihtiyacınız var.

Sormanız gereken soru şu:

Bu enerjimi nasıl kullanıyorum?

Vücudunuzdaki enerjinin yüzde 20'sini beynimiz kullanıyor.

Beyninizi ve düşünce kabiliyetinizi kullandıkça aslında enerjinizi kullanıyorsunuz.

Açıkçası düşüncelerimiz bazen bizim için çok verimsiz olabiliyor.

Bir fikir ürettiğiniz her anda enerji harcıyorsunuz.

Banka hesabınıza bağlı olarak bir çek versem sokakta her gördüğünüze çek dağıtmazsınız değil mi?

Çünkü paranızı dağıtmak hayatınızı dağıtmaya benzer.

Bir çek defteriniz olduğunda birden tutumlu olursunuz.

Demek istediğim şey şu bedeninizde de bir enerji bütçesi var. Sizi hayatta tutan şey enerji. Enerjiyi sürekli kullanmak karşılık alamayacağınız çekleri dağıtmaya benzer. Sürekli hesabınızdan gider.

İnancın biyolojisi düşüncelerimizin nasıl bir gerçeklik yarattığını açıklar. Eğer korku ve endişe gibi verimsiz duygulara yatırım yaparsanız şunu anlayacaksınız, bu düşünceleri üretmek için yalnızca hesabınızdan enerji harcamakla kalmıyor aynı zamanda korku ve endişeyi gerçekliğinize davet etmiş oluyorsunuz. Düşüncelerinizle neye odaklanırsanız beyniniz onu şekillendirir.

Bhagavan Das'ın çok beğendiğim bir sözü var:“endişe istemediğiniz şeyler olsun diye dua etmeye benzer.”

Düşünsenize endişelendiğinizde sizi geren şeylere ve korkutan konulara kafayı takıyorsunuz. Ve bunlara ne kadar uzun süre odaklanırsanız o kadar fazlasını gerçekliğe aktarıyor.

Yani vücudumuzdaki enerji hesabınızı tutumlu kullanın. Düşünceleriniz enerji kullanır. Hayatla etkileşiminiz enerji sayesinde olur. Hayatta kalmak istiyorsanız anlamanız gereken tek şey şudur. Hayatınızda yaptığınız her şey için enerji harcıyorsunuz.

Enerjinizi bu dünya ile ilgili değiştiremeyeceğiniz şeyler için harcamayın.

Bu bir çek yazıp paranızı çöpe atmakla aynı şeydir. Karşılığında hiçbir şey alamazsınız.

Bir enerji defterinizin olduğunu düşünün. Her enerji harcadığınız da bu hayatımı iyileştirecek bir yatırım mı yoksa boşa mı gidecek diye sorun.

Tüm enerjimi herkesin yaşamlarını değiştirmeye ikna etmek için enerjimi harcamıyorum.

Ya buna hazır değillerse? Enerjimi boşa harcamış olurum.

Eğer size enerji hesabınızdan bir çek defteri vermiş olsaydım her düşüncenizde bir çek yazmanızı isteseydim şöyle yapmanız gerekirdi.

Bu düşünce hayatına bir şey katacak mı yoksa eksiltecek mi?

Eylemlerinizi hayatınızı iyileştirmeye yönelttiğinizde parlamanızı sağlayan şeyleri odaklandığınızda beni anlamaya başlayacaksınız.

Negatife, korkuya kafa yorduğunuz sürece enerjinizi boşa harcamakla kalmıyor aynı zamanda olumsuz stres yüzünden bağışıklığınızı zora sokup hastalıklara direncinizi düşürüyorsunuz.

Hepimiz parlayabiliriz.

Sizin için dileğim endişelenmek yerine enerjinizi koruyup güzel şeyler ortaya çıkarmaya başlamanız.

Kaynak: Dr. Bruce Lipton Sohbetinden notlar

Nur Demir

Sevgiler tüüm kalbimden:)

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