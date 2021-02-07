Feng shui enerji temizliği nasıl yapılır?

Çinli bilgelere göre insanın sahip olduğu 3 çeşit şans vardır. Bunlardan birincisi doğuştan gelen şanstır ve bunun değişmez olduğuna inanırlar. İkincisi İnsanın kendi seçimleri ve kararları ile oluşturduğu şanstır ve bu değişebilir. Üçüncüsü ise dünyevi şanstır ve doğanın enerjilerini kullanmakla ilgilidir. Bu şansta kişi tarafından değiştirilebilir.

Çinliler iyi şans enerjisine " SHENG CHI" ismini verirler ve eğer bu enerjiyi bulunduğunuz mekana çekerseniz tüm hayatınız değişir derler. "Seng chi" enerjisini aktive etmek özellikle feng shui de çok kullanılır. Zaten her yerde olan sheng chi enerjisi evlerde aktif hale getirilerek ve akışı düzenlenerek zenginlik, mutluluk ve iyi bir yaşam şansı yükseltilir.

Sheng Chi adı verilen bu iyi feng shui enerjisi, sağlığınız ve refahınız için faydalı olan parlak, canlandırıcı feng shui enerjisidir.

Pozitif Chi Sheng Chi Plajda yürürken yaşadığınız enerji ile ifade edilebilir; Kıyı havasındaki yüksek negatif iyon sağlığınız için faydalıdır. Bu, yemyeşil bir ormanda veya doğanın geliştiği herhangi bir yerde deneyimlediğiniz enerjiye benzer (Japonlar "odun banyosu" veya "orman banyosu" derler).

Sheng Chi, iyi bir feng shui enerjisi akışı, temiz hava ve bol miktarda doğal ışık ile uyumlu bir iç ortamda deneyimlenebilir.

Evinizde iyi bir feng shui enerjisi oluşturmak, alanınızdaki mevcut enerji kalitesine bağlı olarak biraz çaba gerektirebilir. Bazı evler veya ofisler, iyileştirilmesi nispeten kolay olan nötr bir enerji kalitesine sahiptir. Aksine, bazı alanların, temizlenmesi ve iyileştirilmesi için çok daha fazla çaba ve bağlılık gerektiren, olumsuz değilse de çok düşük bir enerjisi vardır. İyi bir alan temizleme seansıyla başlamak, alanınızda Sheng Chi oluşturmaya başlamanın her zaman iyi bir yoludur.

Sheng Chi'nin Tersi Doğada her şeyin dengesi olduğu gibi, pozitif enerjinin karşılıkları vardır. Sheng Chi'nin tersi, Sha ve Si Chi adı verilen düşük feng shui enerjileridir. Bunların her ikisi de mümkün olduğunca evinizin içinde ve çevresinde en aza indirilmelidir.

Si Chi, çürüme ve durgunluk ile ilişkilidir ve çevresinde depresif veya yıkıcı bir güce sahiptir. Si Chi'nin en yaygın biçimlerinden bazıları dağınıklık, kir ve çöpün yanı sıra tıkalı kanalizasyon, sızdıran musluklar ve kırık pencere perdeleri gibi enerjiyi engelleyen veya yok eden şeylerdir.

Sha Chi, ölümle karakterizedir ve bazen öldürme enerjisi olarak adlandırılır. Si Chi gibi, Sha Chi de yararlı Chi akışını durduran ve sonunda onu öldüren durgunluk ve tıkanma ile desteklenir.

Sha Chi ayrıca, binalar üzerinde keskin noktalar, yollarda T-kavşakları veya evdeki keskin duvar açıları ve diğer keskin kenarlı nesneler şeklinde gelir. Bunlar genellikle Sha Chi enerjisini işaret ettikleri yere yönlendiren zehirli oklar olarak bilinir.

Si Chi ve Sha Chi'yi ortadan kaldırmanın en iyi yolu, evinizin içinde ve çevresinde daha faydalı Sheng Chi bulundurmaya odaklanmaktır: Temiz hava ve doğal ışığın düzenli olarak içeri girmesine izin verin, evinizdeki karmaşayı temizleyin (özellikle yatak odanızda) - oturma odanızdaki mobilyaları düzenleyin. Bunlar, hayatınıza akışı veya daha pozitif, canlı Sheng Chi enerjisini teşvik edecek deneyebileceğiniz birçok şeyden sadece birkaçı.

Feng shui temizliği nasıl yapılır?

Çok fazla olumsuzluk biriktirdiğinizi düşünüyorsanız, temizlemeye ihtiyaç duyduğunuzu hissettiğiniz anda temizlemek her zaman iyi bir fikirdir. Haftalık, aylık veya evinizde olumsuz olaylar yaşadığınızda düzenli alan temizleme seansları yapmanız önerilir.

Feng shui kürünüzün (yani evinizin enerjisini yükseltmek için kullandığınız araçlar) fiziksel yüzeyinin tozdan arındırılması, cilalanması vb. Gibi bariz temizliği ile başlayın.

Ardından, enerji düzeyinde temizleyin; burada birkaç farklı yol deneyebilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini (veya tümünü) seçebilirsiniz:

Güneş, Ay, adaçayı veya tütsü ve mumlar, su ve tuz.

Alternatif olarak temizlemek için suyu şarj etmek için ay veya güneş enerjisini kullanın. En az 24 saat (72 saat en iyisi) ay ışığı ve / veya güneş ışığı altında su içeren bir kabı bırakın ve ardından bu suyu istediğiniz şeyin enerjisini temizlemek için kullanın.

Adaçayı ile tütsü ile yapmak ve ardından en az 6-9 saat mum ışığında bırakmak da enerjisini arındıracaktır.

Tuz, arındırıcı özellikleriyle bilinir, bu nedenle feng shui kürlerinizi temizlerken tuz kullanabilirsiniz, Aynı şekilde tuzlu su yapabilir ve yüzeyi temizlemek için kullanabilirsiniz.

Ayrıca kristalinizi veya aşağıdaki malzemelerden yapılmış eşyalarınızı (tuza) gömebilirsiniz. (derin temizlik etkisi için üç gün boyunca tuzda kristalleri bekletmek gerekebilir).

Pirinç, demir, gümüş vb. Malzemelerden yapılmış Feng shui kürleri. (Çin paraları, rüzgar çanları gibi çeşitli heykeller ve eşyalar): En iyi yöntemler güneş veya ay suyunun yanı sıra adaçayı veya tütsü ve mum / ateş enerjisidir.

En İyi Zamanlama:

Üç günlük süre, bir feng shui tedavisinin temizliği için kullanılan tipik zamandır, ancak gerekirse yedi günlük süreyi de kullanabilirsiniz. (yani 3 günde yada 7 günde bir)

Dikkate alınması gereken bir diğer detay da ay döngüsü. Temizlik en iyi şekilde ay azalırken (dolunay ile yeni ay arasındaki zaman) yapılır.

Günün saatine gelince, feng shui kürlerinizi temizleme işlemine günün enerjisi en yüksek zirvede

(11: 00-13: 00) başlayın. Temizlik sürecine asla gece başlamayın.

Nur Demir

Sevgiler tüüm kalbimden:)

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Kaynak: https://www.thespruce.com/how-to-cleanse-your-feng-shui-cures-1274616